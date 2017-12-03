Появилось видео удара российских бомбардировщиков по боевикам ИГ в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видеозапись удара шести бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Запись продолжительностью 29 секунд была сделана из кабины одного из самолетов. На ролике видно, как бомбардировщики сбрасывают бомбы в полете.

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Ранее сообщалось, что российские самолеты нанесли удар по боевикам в Сирии. Целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.