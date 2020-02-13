Тысячи убитых: в Минобороны рассказали об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от фашистов. Сведения опубликованы к 75-летию этого события. На сайте ведомства представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства.

Реклама

В новом разделе содержится подборка документов, в частности, схема группировки противника на начало операции. «Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость», — указали в Минобороны.

Согласно обнародованным материалам, перед штурмом венгерской столицы советское командование предложило войскам Германии капитуляцию, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Немецкие оккупанты отказали Москве и убили членов мирной миссии. «От немецкого командования поступил приказ — открывать огонь по русским парламентерам в случае их появления», — сообщил венгерский генерал-майор Миклои Фридьяш.

Операция советских войск по освобождению Будапешта длилась 108 дней и ночей — с 29 октября 1944 года. 13 февраля 1945 года стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии завершилась освобождением Будапешта и разгромом окруженной группировки немецких солдат. В результате непрерывных боев Красная армия освободила не только столицу, но и центральные районы Венгрии.

В одном из документов говорится, как командир взвода 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников с десятью бойцами в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года организовывал круговую оборону. Им удалось уничтожить 185 и взять в плен 210 немецких солдат и офицеров. За «проявленную доблесть и геройство» Никульникова представили к званию Герой Советского Союза.

В разделе на сайте Минобороны также разместили документы об отношении гитлеровцев к военнопленным, мирному населению. «Представлены протоколы допросов военнопленных, которые в своих показаниях ярко иллюстрируют отношение гитлеровцев к венгерскому народу как к населению вассального государства. Кроме того, военнопленные свидетельствуют о зверствах фашистов по отношению к военнопленным и мирному населению», — подчеркнули российские военные.

В акте об отношении гитлеровцев к пленникам в Будапеште рассказывается, как в 1945 году в уже освобожденной столице Венгрии нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, среди них были даже младенцы.

Все трупы были пронумерованы, последние номера — четырехтысячные.

В представленных на сайте Минобороны документах описаны расправы над еврейским населением венгерского города Сегед. «Здесь, в еврейском гетто, было принудительно расселено 16 тыс. человек, которые под предлогом эвакуации были в товарных вагонах «отправлены в сторону Германии». Дальнейшая участь сегедских евреев неизвестна», — указано в архивах.

Один из обнародованных документов — постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года. В нем Красной Армии предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии. На сайте оборонного ведомства подчеркнули, что войска Советского Союза вошли в страну не как завоеватели, а как освободители венгерского народа от немецко-фашистского гнета.

Согласно опубликованным сведениям, Красная Армия не имела других целей, кроме разгрома вражеских германских войск и «уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах».

В постановлении подчеркивается необходимость сохранения «жизненного уклада местного населения».

Российские военные также опубликовали фотографии из венгерской столицы, сделанные в январе 1945-го. «Большая его часть превратилась в руины. Силами военнослужащих Красной Армии была проведена колоссальная работа по разминированию Будапешта», — подчеркнули в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что публикация этих документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны.