«Большая игра»: США давят на Турцию из-за С-400

США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, американский президент Дональд Трамп рассчитывает «закрыть данный вопрос».

«В двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 (из программы по созданию которых турецких экспертов исключили США — «Газета.Ru») и потенциальная роль Турции в программе F-35, но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400», — цитирует чиновника Reuters.

Трамп и Эрдоган очень откровенны в том, «как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения», отметил представитель Белого дома.

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Чиновник выступил с данным заявлением в преддверии встречи лидеров США и Турции в Вашингтоне. В частности, Эрдоган и Трамп рассчитывают обсудить ситуацию вокруг поставок российских С-400, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-35.

Как отмечал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в ходе встречи Трамп намерен заявить Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции.

«В НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент очень четко донесет это до него [Эрдогана]», — говорил О'Брайен.

Если Турция не избавится от С-400, США используют закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» против Анкары, уверен помощник президента.

Однако Трамп уже предложил Эрдогану «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, обещанными за С-400, утверждают источники The Washington Post, план американского лидера также предусматривает заключение торговой сделки с Турцией на $100 млрд.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев, Анкара скорее всего не пойдет на отказ от С-400, несмотря на предложение Трампа.

«Это обидит Кремль и нашу патриотическую общественность. Отказа полного не будет, возможны какие-либо ограничения. Анкара пойдет на большую политическую игру, будут играть на интересах США и России. Это будет происходить в ближайшее время — для нас это будет затратно, как и для американцев», — считает эксперт.

Стоит отметить, что Россия и Турция заключили соглашение о поставках ЗРС С-400 «Триумф» еще в 2017 году. Российская сторона уже поставила Анкаре все четыре дивизиона на сумму $2,5 млрд. Это стало крупнейшей сделкой между Москвой и страной НАТО — кроме Турции, российские вооружения также есть в Греции, которая закупила один комплекс С-300.

Турецко-российское соглашение негативно повлияло на отношения Анкары и Вашингтона, недовольство США связано с «риском использования» вооружений России для НАТО. В Вашингтоне считают, что Россия сможет получить информацию о вооружениях альянса, в частности истребителях F-35. На основе этих опасений США исключили Турцию из программы по данным самолетам.

В конце октября 2019 года палата представителей конгресса США абсолютным большинство голосов одобрила введение санкций против Турции, в том числе из-за покупки российских С-400. Еще одной причиной стала турецкая военная операция против курдов на севере Сирии.

Операция получила название «Источник мира» и началась в начале октября. Эрдоган отмечал, что действия Анкары направлены против Рабочей партии Курдистана (Турция считает ее террористической) и группировки «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России и ряде других стран).

Американские санкции против Турции предполагают заморозку активов высших должностных лиц страны, запрет на отправку стране вооружений, а также ряд ограничений для турецких банков. После вступления рестрикций в силу сотрудник Госдепа Кларк Купер обвинил Москву в навязывании С-400 Анкаре для снижения глобального влияния США в мире.

«Наши конкуренты используют продажу оружия как ключевой инструмент для укрепления собственного влияния во всем мире, а также для ослабления нашего», — уверен он.

Несмотря на давление со стороны США, Турция продолжила закупку С-400 у России. Как говорил Эрдоган, Анкара не собирается отказываться от сотрудничества с Москвой, которая демонстрирует «искренний подход» в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов.

«С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе», — подчеркивал Эрдоган.

Однако администрация президента США не оставляет попыток наладить отношения с Турцией. Для решения противоречий Вашингтон может предложить Анкаре купить ЗРК Patriot, турецкая сторона не раз заявляла о готовности рассмотреть подобную сделку. При этом именно отказ США от продажи данных вооружений привел к покупке С-400 Турцией.