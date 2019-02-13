«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии

Бывшая министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Кейт Пентус-Розиманнус призвала Запад разговаривать с Россией с позиции силы и обвинила Москву в стремлении развалить Евросоюз.

Реклама

Она заявила, что «информационная война» российских властей в ближайшее время будет направлена на включение как можно большего числа «своих политиков со всех уголков Европы и любого политического спектра» в Европейский парламент, выборы в который состоятся в мае.

«Цель состоит в том, чтобы заложить достаточно большую бомбу против европейского единства и общих ценностей прямо в сердце парламентской Европы», — добавила экс-дипломат.

По ее словам, российские власти понимают «только один язык — язык силы».

«На языке силы, Карл!», — так отреагировал в твиттере на данное заявление директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал, что данные слова эстонского политика не имеют под собой фактических оснований и ничем не подкреплены, передает РИА «Новости».

«Это, конечно, очень забавно звучит из уст парламентариев Эстонии, которая явно не обладает никакой силой: ни политической, ни военной, ни экономической. Очевидно, что это кампания демонизации России, в которой участвуют наиболее агрессивные, но и наиболее значимые во всех отношениях международной жизни государства», — указал эксперт.

Он также пояснил, что

за такими заявлениями стоит не Таллин, а внешние силы.

«Очень жаль, что эстонские политики так негативно относятся к России, потому что, находясь рядом и сотрудничая с ней, они могли бы больше принести пользы своей стране, своему народу. Но мы видим, что для них сейчас гораздо более важным является противодействие России в интересах совершенно других держав, которые находятся за тысячи километров и от России, и от самой Эстонии», — резюмировал аналитик.

Двумя дня ранее стало известно, что Департамент оборонных ресурсов Эстонии готовится к войне: его сотрудники составили список из около 2,7 тысячи единиц частной автотехники, которую государство может изъять и использовать в своих целях в случае боевых действий.

По словам генерального директора департамента Маргуса Паэ, принудительная повинность по-прежнему является в государстве крайним методом, однако власти могут прибегнуть к изъятию частной собственности в том случае, если собственные ресурсы страны будут исчерпаны, передает ФАН.

Паэ уточнил, что хозяин автомобиля, включенного в резервный список подлежащей изъятию техники, обязан будет в случае необходимости передать машину военным с полным баком топлива. При этом в сам список, по его словам, попали автобусы, бульдозеры и грузовики, которые в случае войны могут быть использованы для рытья траншей, создания барьеров и эвакуации населения.

«С точки зрения небольшой страны, [государству] непрактично покупать все это оборудование, поскольку оно устаревает», — пояснил чиновник.

За три дня до этого сообщалось. Что

департамент полиции и пограничной охраны Эстонии установит на границе с Россией в районе реки Нарва три радарные башни с камерами видеонаблюдения.

«Три новые радарные башни, радарные системы и камеры позволят получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 километров на реке Нарве», — пояснил Беличев.

В прошлом месяце заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе жестко охарактеризовал эстонского журналиста Вахура Кооритса, который предложил разместить в стране ракеты и ориентировать их на Санкт-Петербург, передает НСН.

«Журналиста, который высказал предложение, кроме как сумасшедшим, никак не назовешь. Вместо разоружения он предлагает вооружение. Высказывание носит провокационный характер. Человек сделал безответственное заявление, понимая, что в случае ответного удара от всей Эстонии ничего не останется. Таким образом, журналист ставит в заложники собственный народ и государство Эстонии», — указал российский парламентарий.

По словам депутата, высказывание журналиста связано с личными корыстными целями и не является проявлением патриотизма.

«Вижу попытку подыграть западным спонсорам, руководству государства, попытку понравиться, заявить о себе. Журналист хотел получить, возможно, не только политические, но и финансовые дивиденды. Я уверен, что данное заявление дискредитирует простой эстонский народ , который и после выхода из Советского Союза не теряет связи с россиянами. Народные связи сохранены», — резюмировал депутат.