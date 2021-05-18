В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О неполадках сообщают пользователи соцсети из США, Великобритании, Германии, Канады, России и других стран. В большинстве случаев отмечаются проблемы с новостной лентой Instagram, о них сообщат около 60% пользователей.

В России 56% пользователей отмечают сбой при загрузке приложения, 39% — при входе в аккаунт.

Ранее неполадки в работе Instagram были зафиксированы 14 мая. Тогда сообщения о проблемах с соцсетью приходили из США, Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран.