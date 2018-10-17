«И кота заберем»: как Ассанжа выживают из посольства Эквадора

Заботиться о себе и о питомце

Эквадор опубликовал новый свод правил для создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, проживающего в посольстве этой страны в Лондоне с 2012 года, сообщает The Guardian. Теперь, если австралиец хочет и дальше оставаться в своем укрытии, то должен существенно пересмотреть свои привычки и поведение.

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Если к Ассанжу захочет прийти посетитель, то он обязан уведомить посольство и получить разрешение за три дня до визита. Несмотря на то, что ему разрешили пользоваться интернетом, доступ к которому был заблокирован с марта 2018 года,

Ассанж должен воздержаться от дискуссий и комментариев, которые могут быть расценены как политические или нацеленные на вмешательство во внутренние дела других государств.

Кроме того, основателя WikiLeaks заставят соблюдать чистоту, убираться в собственной ванной комнате и туалете, а также заботиться от своем коте.

Кота Ассанжа зовут Мичи, но широкой публике он известен под именем «Посольский кот» (англ. EmbassyCat). У него есть собственные аккаунты в Twitter и Instagram, которые ведет сам Ассанж. По слухам, котенка ему подарили собственные дети, чтобы скрасить одиночество. Известно, что Мичи часто носит ошейники с разноцветными галстуками, в которых его фотографируют журналисты.

Julian Assange's cat spotted wearing shirt collar and tie https://t.co/4azrc8EskY pic.twitter.com/VJHShwzKMv — Evening Standard (@standardnews) 14 ноября 2016 г.

От Джулиана Ассанжа требуется тщательно ухаживать за котом, кормить его и купать, а в противном случае его могут забрать или отдать в приют для животных.

В документе, опубликованном эквадорским посольством, также указано, что дипмиссия больше не будет оплачивать еду и расходы на прачечную, начиная с декабря текущего года. Помимо прочего, четыре раза в год Ассанж обязан проходить медицинское обследование, платить за которое он должен самостоятельно.

Нарушение любого из вышеперечисленных правил может привести к выдворению Ассанжа с территории посольства Эквадора.

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа заявил о том, что новый режим его подзащитного все больше похож на тюремный.

«Новый режим угрожает его человеческому достоинству и противоречит статусу получателя убежища», — сообщил Поведа.

Он также добавил, что интернет Ассанжу все еще не вернули, а сам он так и не смог прочесть обновленные правила, так как они не были переведены с испанского языка, на котором говорят в Эквадоре.

На прошлой неделе стало известно, что Карлос Поведа намерен подать в суд на министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсию за разглашение конфиденциальной информации по делу о предоставлении убежища. Ранее Валенсия в одном из своих интервью подтвердил, что Джулиан Ассанж обладает статусом беженца.

Спасательница Малибу

Джулиан Ассанж безвылазно проживает в посольстве Эквадора в Лондоне на протяжении шести лет подряд. Он сбежал в Великобританию после того, как в Швеции против него было заведено уголовное дело об изнасиловании.

Несмотря на то, что шведские правоохранительные органы прекратили следствие по делу Ассанжа, выйти из эквадорского посольства он все равно не может — ранее он успел нарушить условия домашнего ареста в Британии, а значит местная полиция задержит его сразу, как только он выйдет из здания.

Кроме того, Ассанжа ищут и американские спецслужбы, которые подозревают его в шпионаже.

Помимо кошечки, компанию Джулиану Ассанжу составляет актриса Памела Андерсон, которая не раз публично признавалась ему в любви.

Она часто посещает посольство и приносит Ассанжу пакеты с едой. Также она обвинила главу Великобритании Терезу Мэй в безразличии к судьбе австралийца и назвала ее «худшим премьер-министром в истории».

The photo of Pam Anderson and Julian Assange was taken by David LaChappelle (yes, inside the Ecuadorian embassy). Our writer @TatianaSiegel27 met with Pam in Marseille, near where she lives now. https://t.co/JLTaxe5YxF pic.twitter.com/cMUu8TPtIt — Matthew Belloni (@THRMattBelloni) 2 мая 2018 г.

Когда Джулиану Ассанжу запретили пользоваться интернетом, 50-летняя Андерсон высказала опасения по поводу его состояния, заявив, что теперь он «оторван от всех».

«Качество воздуха [в помещении] ужасное, потому что он не может держать окна открытыми, а потому не получает солнечный свет. Даже заключенным разрешают прогулки, а ему нет. Я постоянно ношу ему веганскую еду, но он питается очень просто», — заявила актриса. По ее словам, она пыталась навестить Ассанжа весной этого года, но ее так и не пустили.