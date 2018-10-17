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«И кота заберем»: как Ассанжа выживают из посольства Эквадора

Посольство Эквадора выдвинуло новые требования проживания для Ассанжа

Посольство Эквадора предъявило Джулиану Ассанжу новые условия проживания на своей территории, которые он обязан соблюдать, чтобы избежать выдворения. Посольство отказалось оплачивать расходы создателя WikiLeaks на еду и стирку, а также пригрозило отобрать у него кота, если он не будет за ним ухаживать.

Заботиться о себе и о питомце

Эквадор опубликовал новый свод правил для создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, проживающего в посольстве этой страны в Лондоне с 2012 года, сообщает The Guardian. Теперь, если австралиец хочет и дальше оставаться в своем укрытии, то должен существенно пересмотреть свои привычки и поведение.

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Если к Ассанжу захочет прийти посетитель, то он обязан уведомить посольство и получить разрешение за три дня до визита. Несмотря на то, что ему разрешили пользоваться интернетом, доступ к которому был заблокирован с марта 2018 года,

Ассанж должен воздержаться от дискуссий и комментариев, которые могут быть расценены как политические или нацеленные на вмешательство во внутренние дела других государств.

Кроме того, основателя WikiLeaks заставят соблюдать чистоту, убираться в собственной ванной комнате и туалете, а также заботиться от своем коте.

Кота Ассанжа зовут Мичи, но широкой публике он известен под именем «Посольский кот» (англ. EmbassyCat). У него есть собственные аккаунты в Twitter и Instagram, которые ведет сам Ассанж. По слухам, котенка ему подарили собственные дети, чтобы скрасить одиночество. Известно, что Мичи часто носит ошейники с разноцветными галстуками, в которых его фотографируют журналисты.

От Джулиана Ассанжа требуется тщательно ухаживать за котом, кормить его и купать, а в противном случае его могут забрать или отдать в приют для животных.

В документе, опубликованном эквадорским посольством, также указано, что дипмиссия больше не будет оплачивать еду и расходы на прачечную, начиная с декабря текущего года. Помимо прочего, четыре раза в год Ассанж обязан проходить медицинское обследование, платить за которое он должен самостоятельно.

Нарушение любого из вышеперечисленных правил может привести к выдворению Ассанжа с территории посольства Эквадора.

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа заявил о том, что новый режим его подзащитного все больше похож на тюремный.

«Новый режим угрожает его человеческому достоинству и противоречит статусу получателя убежища», — сообщил Поведа.

Он также добавил, что интернет Ассанжу все еще не вернули, а сам он так и не смог прочесть обновленные правила, так как они не были переведены с испанского языка, на котором говорят в Эквадоре.

На прошлой неделе стало известно, что Карлос Поведа намерен подать в суд на министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсию за разглашение конфиденциальной информации по делу о предоставлении убежища. Ранее Валенсия в одном из своих интервью подтвердил, что Джулиан Ассанж обладает статусом беженца.

Спасательница Малибу

Джулиан Ассанж безвылазно проживает в посольстве Эквадора в Лондоне на протяжении шести лет подряд. Он сбежал в Великобританию после того, как в Швеции против него было заведено уголовное дело об изнасиловании.

Несмотря на то, что шведские правоохранительные органы прекратили следствие по делу Ассанжа, выйти из эквадорского посольства он все равно не может — ранее он успел нарушить условия домашнего ареста в Британии, а значит местная полиция задержит его сразу, как только он выйдет из здания.

Кроме того, Ассанжа ищут и американские спецслужбы, которые подозревают его в шпионаже.

Помимо кошечки, компанию Джулиану Ассанжу составляет актриса Памела Андерсон, которая не раз публично признавалась ему в любви.

Она часто посещает посольство и приносит Ассанжу пакеты с едой. Также она обвинила главу Великобритании Терезу Мэй в безразличии к судьбе австралийца и назвала ее «худшим премьер-министром в истории».

Когда Джулиану Ассанжу запретили пользоваться интернетом, 50-летняя Андерсон высказала опасения по поводу его состояния, заявив, что теперь он «оторван от всех».

«Качество воздуха [в помещении] ужасное, потому что он не может держать окна открытыми, а потому не получает солнечный свет. Даже заключенным разрешают прогулки, а ему нет. Я постоянно ношу ему веганскую еду, но он питается очень просто», — заявила актриса. По ее словам, она пыталась навестить Ассанжа весной этого года, но ее так и не пустили.