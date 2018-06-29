ФИФА рекомендовала сборной России не тренироваться в «Лужниках» перед 1/8 финала ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала сборной России не тренироваться на стадионе «Лужники» перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании, сообщает ТАСС.

«ФИФА рекомендовала сборной России провести тренировку в Новогорске, а не в «Лужниках». ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в «Лужниках», а испанцы — нет», - сказал пресс- атташе российской команды Игорь Владимиров.

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