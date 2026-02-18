Размер шрифта
Посол России предположил, что Зеленский считает «своим народом» Мерца и Макрона

Мирошник усомнился в том, что Зеленский слышит украинский народ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник задался вопросом, когда украинский лидер Владимир Зеленский в последний раз слышал жителей своей страны. Дипломат опубликовал пост с соответствующими рассуждениями в своем Telegram-канале.

«Чем больше информации об оторванности Зеленского от обычных украинцев, тем он чаще говорит про «мой народ»: «мой народ» не примет, «мой народ» не захочет, «мой народ» не простит», — написал Мирошник.

Посол поинтересовался, когда украинский лидер «вообще видел и слышал «свой народ». Он предположил, что глава соседнего государства считает «своим народом» президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Но они точно не украинцы, я узнавал!» — подчеркнул дипломат.

17 февраля Зеленский в ходе интервью для издания Axios заявил, что Украина готова вести переговоры о выводе войск из Донбасса, только если Вооруженные силы России отступят на сопоставимое расстояние. По его словам, украинский народ якобы выступит против мирного соглашения, предполагающего односторонний вывод армии страны из Донбасса.

Ранее СМИ сообщили о расколе в делегации Киева, принимающей участие в переговорах в Женеве.
 
