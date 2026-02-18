В Европе заявили о необходимости создать новую военную структуру

Европе необходима военная структура, способная своевременно принимать решения по противодействию агрессии, и ей может стать «коалиция желающих». Об этом написал журналист газеты The Guardian Пол Тейлор.

«Не менее важно, чтобы в Европе была создана новая структура, способная своевременно принимать решения по противодействию агрессии. Четыре года полномасштабного конфликта России и Украины показали, что ни НАТО, ни ЕС не могут гарантировать быструю и адекватную реакцию», — отметил Тейлор.

По его словам, НАТО находится под «доминирующим влиянием США» и не сможет действовать, если того не пожелает Вашингтон. ЕС же не является «оборонной организацией». Тейлор подчеркнул, что, несмотря на предложения сделать «работающей» статьи Договора ЕС о взаимной обороне (статья 42.7), союз обладает «скудным военным опытом и пока не имеет оперативного командования».

«Ни один действующий европейский генерал не командовал чем-то большим, чем бригада, в боевых действиях с момента окончания холодной войны, и лишь небольшие силы были направлены для участия в экспедиционных операциях или миротворческих операциях в Афганистане, Ираке, Мали, Боснии и Косово», — подчеркнул журналист.

Он также отметил, что ЕС и НАТО «скованы принципом единогласия». И ЕС, например, сталкивается с «неудобными» позициями Словакии и Венгрии. При этом в ЕС не входят три страны, имеющие «решающее значение для обороны Европы», а именно Великобритания, Норвегия и Турция, подчеркнул автор.

По мнению Тейлора, организацией, которая может противодействовать потенциальной агрессии способна стать «коалиция желающих», созданная для поддержки Украины.

«Коалиция желающих демонстрирует определенные перспективы как правдоподобная основа для будущего европейского лидерства в области безопасности, даже без гарантированной поддержки США. С формирующимся оперативным штабом в Париже, эта группа объединяет все ключевые страны и организации, включая НАТО и ЕС, но исключая тех, кто препятствует», — написал Тейлор.

Он подчеркнул, что «коалиция желающих» пока что не имеет юридического статуса и является временным органом, однако она «может вырасти в ядро будущего европейского оборонного союза».

В январе издание Politico писало, что официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США. Также политолог-американист Григорий Ярыгин отмечал, что Европа может создать свое военно-политическое объединение на базе «коалиции желающих».

Ранее в МИД РФ объяснили позицию по войскам «коалиции желающих» на Украине.