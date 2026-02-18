Размер шрифта
Европейские фанаты опасаются поездок на ЧМ по футболу из-за происходящего в США

Европейцы опасаются ехать на ЧМ по футболу из-за миграционной политики США
Stephanie Scarbrough/Reuters

Европейские футбольные болельщики выразили обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в США перед стартом чемпионата мира — 2026 по футболу. Об этом пишет портал Euractiv.

Фанатские опасения связаны с полицейскими операциями по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. Еврокомиссар по вопросам культуры, спорта и молодежи Гленн Микаллеф сообщил, что ЕС обратился к президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино с просьбой обеспечить безопасность европейских фанатов.

В СМИ ранее уже появлялись сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026. Это было связано с тем, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее правительство Германии выступило против бойкота чемпионата мира по футболу.
 
