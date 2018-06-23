Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Швеция

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Нападающий сборной Германии Марко Ройс признан лучшим игроком матча с командой Швеции на групповом этапе чемпионата мира в России, сообщает ТАСС.

В матче, где немецкая команда одержала победу над сборной Швеции со счетом 2:1, Ройс отличился забитым мячом.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча с командой Южной Кореи на чемпионате мира — 2018.