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- 99016 просмотров Что случилось в четвертом эпизоде шоу «Голос»
Трансляция
С конца
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'88
Сидклей получил передачу на левом краю чужой штрафной и попробовал прострелить в центр, но на пути у мяча оказался Степаненко.
'86
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Толком не получается обострить ситуацию на футбольном поле обеим командам.
'84
'84
'83
Бурда подключился к атаке своей команды по правому флангу, решился на удар по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'82
Мораес грубо сыграл против Буяльского поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но обошелся без желтой карточки.
'80
Вербич выиграл верховое единоборство в центре поля и попытался головой сбросить мяч на Шапаренко, но против того на опережение сыграл соперник.
'78
'78
'78
'78
'78
'75
Болбат устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной с правого фланга атаки, но мяч потерял, после чего еще и фол в атаке со стороны Мораеса зафиксировал арбитр.
'73
Алан Патрик попытался исполнить передачу низом с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'71
Бутко на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, решился на удар с острого угла, но отправил мяч мимо створа ворот.
'69
Шапаренко получил передачу у чужой штрафной и тут же попытался низом пробить, но уверенно в рамке ворот сыграл Андрей Пятов.
'68
Тайсон исполнил разрезную передачу низом к чужой штрафной, где Алан Патрик не сумел мяч нормально обработать, упустив возможность для развития атаки.
'66
Майкон получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, нанес пушечный удар, но уверенно в рамке ворот действовал Бойко, кулаками парировав этот мяч.
'64
'63
Пиварич навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Цыганков в борьбе с Исмаили отправил мяч в сетку ворот, но уже из положения вне игры.
'62
Шапаренко отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Сидклея, но тот забрался во вне игры.
'60
'58
Кендзера оказался первым на подборе у чужой штрафной, на силу в касание пробил, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'56
Момент у «Динамо»! Пиварич прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Вербич немного не дотянулся до мяча.
'54
'52
Болбат не по правилам остановил проход Буяльского вперед по левому флангу атаки. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'50
Пиварич отдал пас вперед по левому флангу атаки на СИдклея, но тот забрался во вне игры.
'48
Момент у «Динамо»! После длинной передачи из глубины поля мог убегать один на один Вербич, но плохо мяч обработал и момент упустил.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Позиционное преимущество было на стороне «Шахтера» в первой половине встречи, но свои моменты горняки не реализовали, тогда как гости были эффективнее на контратаках.
'45+1
'44
'42
Майкон исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки. Исмаили лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'40
Алан Патрик исполнил неплохой финт в центре поля с целью продвинуться вперед, но тут же был остановлен откровенным фолом со стороны Миколенко.
'38
Кривцов забросил мяч вперед по правому флангу атаки в направлении Бутко, а тот упал на газон в борьбе с Пиваричем и арбитр фола не зафиксировал.
'36
Болбат вышел на ударную позицию у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч заметно выше створа ворот Дениса Бойко.
'34
Вербич убежал в скоростной прорыв по правому флангу атаки, ворвался в чужую штрафную и нанес удар, но отправил мяч заметно мимо ближнего угла ворот.
'32
Вербич отпасовал под удар Буяльскому в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание пробил выше створа ворот.
'30
Степаненко перевел мяч на левый фланг атаки, где Исмаили неудачно головой сбросил игровой снаряд прямо на соперника.
'28
'27
Цыганкову досталось в жестком столкновении со Степаненко в районе центра поля. Однако, готов продолжать игру хавбек «Динамо».
'25
Ответную неплохую атаку провели футболисты донецкого «Шахтера», но с линии чужой штрафной уж очень неточно пробил по воротам Алан Патрик.
'23
Момент у «Динамо»! Сидклей на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал в центр уже мимо Пятова, но немного не дотянулся до мяча в этом моменте Вербич!
'21
Майкон вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'19
С преимуществом «Шахтера» развивается у нас игра на первых минутах нашего матча. По-прежнему в основном обороняются гости.
'17
Мораес прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал в центр под удар Исмаили, но тот с выгодной позиции промазал по мячу.
'15
Степаненко забросил мяч в чужую штрафную, а там Мораес упал на газон в борьбе с Миколенко, но арбитр пенальти не поставил.
'13
Ракицкий попытался исполнить передачу вперед по левому флангу атаки на Исмаили, но против бразильца на опережение сыграл соперник.
'11
После подачи с углового с левого фланга атаки «Динамо» нанес удар головой Вербич, но мяч полетел не слишком сильно и прямо в руки Пятову.
'9
Шепелев получил повреждение в жестком столкновении в центре поля. Потребовалась ему медицинская помощь.
'7
Опасный заброс был исполнен на Мораеса в штрафную «Динамо», но вовремя вышел из ворот Бойко, опасность ликвидировав.
'5
Опасная передача была исполнена в штрафную «Динамо», но уверенно на перехвате сыграл в этом моменте Бурда.
'3
«Шахтёр» лучше контролирует мяч в эти минуты матча. Вынуждены в основном пока обороняться динамовцы.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.