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Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
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Шахтёр Д Динамо К

Украинская классика: «Шахтер» ответил на гол «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча УПЛ «Шахтер» — «Динамо»

Донецкий «Шахтер» на своем поле принимает киевское «Динамо» в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   03 ноября 18:00   |  2 тайм
Шахтёр Д
1:1
Динамо К
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Виталий Романов (Днепропетровск, Украина)
Степаненко 28'
Ракицкий 45+1'
Мораес 54'
Мораес 60'
Шапаренко 44'
Миколенко 64'
Кендзёра 78'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Богдан Бутко
4 (з)   Сергей Кривцов
44 (з)   Ярослав Ракицкий 59' 45'
31 (з)    Исмаили
6 (п)   Тарас Степаненко 28'
27 (п)    Майкон
21 (п)   Алан Патрик
50 (п)   Сергей Болбат
9 (п)    Дентиньо
10 (н)   Жуниор Мораес 54' 60'
71 (в)   Денис Бойко
16 (з)   Виталий Миколенко 64'
17 (з)   Сидслей Феррейра
23 (з)   Йосип Пиварич
26 (з)   Никита Бурда
94 (з)   Томаш Кендзёра 78'
8 (п)   Владимир Шепелев 78'
7 (п)   Беньямин Вербич
10 (п)   Николай Шапаренко 44'
15 (п)   Виктор Цыганков
29 (п)   Виталий Буяльский
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
22 (з)   Николай Матвиенко 59'
5 (з)   Давид Хочолава
7 (п)    Тайсон
74 (п)   Виктор Коваленко
29 (п)   Андрей Тотовицкий
23 (н)   Веллингтон Нем
1 (в)   Георгий Бущан
9 (з)   Николай Морозюк
30 (з)   Артём Шабанов
6 (п)    Тше 78'
19 (п)   Денис Гармаш
5 (п)   Сергей Сидорчук
89 (н)   Владислав Супряга
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'88
Сидклей получил передачу на левом краю чужой штрафной и попробовал прострелить в центр, но на пути у мяча оказался Степаненко.
'86
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Толком не получается обострить ситуацию на футбольном поле обеим командам.
'84
Вышел на поле Гармаш.
'84
Замена у «Динамо». Ушел с поля Буяльский.
'83
Бурда подключился к атаке своей команды по правому флангу, решился на удар по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'82
Мораес грубо сыграл против Буяльского поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но обошелся без желтой карточки.
'80
Вербич выиграл верховое единоборство в центре поля и попытался головой сбросить мяч на Шапаренко, но против того на опережение сыграл соперник.
'78
Вышел на поле Че Че.
'78
Замена у «Динамо». Ушел с поля Шепелев.
'78
Вышел на поле Коваленко.
'78
Замена у «Шахтера». Ушел с поля Алан Патрик.
'78
Кендзера получил желтую карточку за фол против Тайсона поблизости от центра поля.
'75
Болбат устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной с правого фланга атаки, но мяч потерял, после чего еще и фол в атаке со стороны Мораеса зафиксировал арбитр.
'73
Алан Патрик попытался исполнить передачу низом с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'71
Бутко на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, решился на удар с острого угла, но отправил мяч мимо створа ворот.
'69
Шапаренко получил передачу у чужой штрафной и тут же попытался низом пробить, но уверенно в рамке ворот сыграл Андрей Пятов.
'68
Тайсон исполнил разрезную передачу низом к чужой штрафной, где Алан Патрик не сумел мяч нормально обработать, упустив возможность для развития атаки.
'66
Майкон получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, нанес пушечный удар, но уверенно в рамке ворот действовал Бойко, кулаками парировав этот мяч.
'64
Миколенко получил желтую карточку за грубый фол против Мораеса в центре поля.
'63
Пиварич навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Цыганков в борьбе с Исмаили отправил мяч в сетку ворот, но уже из положения вне игры.
'62
Шапаренко отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Сидклея, но тот забрался во вне игры.
'60
Мораес получил желтую карточку за откровенный фол против Миколенко поблизости от центра поля.
'58
Кендзера оказался первым на подборе у чужой штрафной, на силу в касание пробил, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'56
Момент у «Динамо»! Пиварич прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Вербич немного не дотянулся до мяча.
'54
Гол! 1:1! Тайсон удачно подхватил мяч на линии чужой штрафной после удачного рикошета, ушел от нескольких защитников и вратаря, после чего отпасовал в центр на Мораеса, а тот поразил ворота уже из пределов вратарской.
'52
Болбат не по правилам остановил проход Буяльского вперед по левому флангу атаки. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'50
Пиварич отдал пас вперед по левому флангу атаки на СИдклея, но тот забрался во вне игры.
'48
Момент у «Динамо»! После длинной передачи из глубины поля мог убегать один на один Вербич, но плохо мяч обработал и момент упустил.
'46
Вышел на поле Тайсон.
'46
Замена у «Шахтера». Ушел с поля Дентиньо.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Позиционное преимущество было на стороне «Шахтера» в первой половине встречи, но свои моменты горняки не реализовали, тогда как гости были эффективнее на контратаках.
'45+1
Ракицкий получил желтую карточку за грубый фол против Вербича на левом фланге атаки «Динамо».
'44
Гол! 0:1! Пиварич навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Сидклей головой сбросил мяч на Шапаренко, а тот выстрелом слета с линии вратарской расстрелял ворота Пятова!
'42
Майкон исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки. Исмаили лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'40
Алан Патрик исполнил неплохой финт в центре поля с целью продвинуться вперед, но тут же был остановлен откровенным фолом со стороны Миколенко.
'38
Кривцов забросил мяч вперед по правому флангу атаки в направлении Бутко, а тот упал на газон в борьбе с Пиваричем и арбитр фола не зафиксировал.
'36
Болбат вышел на ударную позицию у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч заметно выше створа ворот Дениса Бойко.
'34
Вербич убежал в скоростной прорыв по правому флангу атаки, ворвался в чужую штрафную и нанес удар, но отправил мяч заметно мимо ближнего угла ворот.
'32
Вербич отпасовал под удар Буяльскому в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание пробил выше створа ворот.
'30
Степаненко перевел мяч на левый фланг атаки, где Исмаили неудачно головой сбросил игровой снаряд прямо на соперника.
'28
Степаненко получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Шапаренко на чужой половине поля.
'27
Цыганкову досталось в жестком столкновении со Степаненко в районе центра поля. Однако, готов продолжать игру хавбек «Динамо».
'25
Ответную неплохую атаку провели футболисты донецкого «Шахтера», но с линии чужой штрафной уж очень неточно пробил по воротам Алан Патрик.
'23
Момент у «Динамо»! Сидклей на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал в центр уже мимо Пятова, но немного не дотянулся до мяча в этом моменте Вербич!
'21
Майкон вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'19
С преимуществом «Шахтера» развивается у нас игра на первых минутах нашего матча. По-прежнему в основном обороняются гости.
'17
Мораес прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал в центр под удар Исмаили, но тот с выгодной позиции промазал по мячу.
'15
Степаненко забросил мяч в чужую штрафную, а там Мораес упал на газон в борьбе с Миколенко, но арбитр пенальти не поставил.
'13
Ракицкий попытался исполнить передачу вперед по левому флангу атаки на Исмаили, но против бразильца на опережение сыграл соперник.
'11
После подачи с углового с левого фланга атаки «Динамо» нанес удар головой Вербич, но мяч полетел не слишком сильно и прямо в руки Пятову.
'9
Шепелев получил повреждение в жестком столкновении в центре поля. Потребовалась ему медицинская помощь.
'7
Опасный заброс был исполнен на Мораеса в штрафную «Динамо», но вовремя вышел из ворот Бойко, опасность ликвидировав.
'5
Опасная передача была исполнена в штрафную «Динамо», но уверенно на перехвате сыграл в этом моменте Бурда.
'3
«Шахтёр» лучше контролирует мяч в эти минуты матча. Вынуждены в основном пока обороняться динамовцы.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.