«Выжигали людей». Волна самоубийств произошла в киберкомандовании армии США

Стела с эмблемами Киберкомандования США, Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центральной службы безопасности перед кампусом в Форт-Миде, штат Мэриленд

Пять служащих киберкомандования США покончили с собой в июне и июле 2026 года, сообщило Bloomberg. Расследование причин пока не принесло результатов. При этом источники рассказали агентству о возросшей нагрузке на кибероператоров, в том числе из-за войны США и Ирана, а также о текучке кадров и проблемах с психическим здоровьем военных.

За месяц пять служащих киберкомандования армии США покончили с собой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близких погибших, источники и открытые данные.

«В июне руководитель киберкомандования в письме сотрудникам подтвердил три самоубийства, сообщили два источника. Открытые документы показывают, что затем произошли еще два», — говорится в материале.

По данным агентства, смерти служащих этого засекреченного подразделения, занимающегося защитой американских систем от кибератак и взломом сетей и компьютеров противников Вашингтона, вызвали обеспокоенность у властей США и военного руководства.

Что известно о смертях

22 июня глава киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Джошуа Радд сообщил подчиненным, что за две недели трое служащих подразделения совершили суицид.

Спустя несколько часов после этого неназванный служащий американских Военно-воздушных силы позвонил в полицию штата Мэриленд и попросил проверить состояние сержанта Кевина Сталлингса. Звонивший объяснил, что не может связаться с товарищем уже четыре дня и беспокоится о нем. Вскоре полиция прибыла в квартиру Сталлингса неподалеку от штаб-квартиры киберкомандования в Форт-Миде, и обнаружила тело покончившего с собой аналитика цифровой сетевой разведки . Семья погибшего рассказала Bloomberg, что мужчина умер за месяц до своего 37-летия.

Пятый служащий киберкомандования покончил с собой 6 июля, о чем сообщил бригадный генерал Джоэд Карбонель-Лопес. Офицер опубликовал письмо, в котором попросил военных позвонить сослуживцам и поинтересоваться их ментальным здоровьем.

В армии США проходит расследование этих смертей, однако причины самоубийств пока не установлены . При этом Bloomberg подчеркнуло, что по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, суицид редко является следствием какого-то одного события или обстоятельства.

Помещения без окон, рост нагрузки и война с Ираном

По данным агентства, за последний год рабочая нагрузка на служащих киберкомандования серьезно возросла, в том числе из-за нападения США на Иран — именно сотрудники этого подразделения нарушили работу систем связи Исламской Республики в первые дни войны . Кроме того, темпы работы возросли из-за развития искусственного интеллекта, поскольку потребовалось усилить защиту от взлома систем.

Члены элитной группы подразделения Cyber National Mission Force (CNMF), занимающиеся непосредственной поддержкой зарубежных операций американских военных, уже несколько месяцев работают сверхурочно под сильным давлением, утверждают источники Bloomberg.

«Сотрудники киберкомандования обычно работают далеко от линий фронта, на должностях, которые обычно засекречены. В отдельных случаях они страдают от бессонницы, потери памяти, навязчивого прокручивания мыслей и физических заболеваний », — рассказал психолог и бывший военный Эрик Миярес, проводивший исследование психического здоровья 50 кибероператоров.

Источники агентства раскрыли, что персонал киберкомандования работает сериями длинных изолированных смен в защищенных помещениях без окон. Служивший семь лет в этом подразделении бывший военный Эндрю Шока рассказал, что из-за нагрузки во время смен было трудно сделать перерыв и попросить коллег о помощи, поскольку «всегда есть какой-то кризис, все [задачи] постоянно объявляются приоритетными». Это приводило к высокой текучке кадров.

«Мы выжигали людей быстрее, чем успевали готовить новых», — констатировал он.

В апреле Радд запросил у конгресса США выделение $11 млн на изучение проблем с психическим здоровьем персонала киберкомандования, а также на «когнитивную, психологическую, физиологическую и духовную поддержку кибероператоров, работающих в высоком темпе». Он предупредил, что без этого потенциал подразделения продолжит снижаться.

В 2024 году Пентагон провел исследование, которое выявило серьезные проблемы с психическим здоровьем служащих CNMF. Для исправления ситуации комиссия рекомендовала специализированные группы поддержки во всех подразделениях сил. Однако, по словам источника агентства, эта рекомендация не была реализована полностью.