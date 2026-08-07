«Речь идет о серии терактов». Что за «санкционную операцию» задумал Зеленский

Депутат Новиков: санкционная операция против РФ есть только в голове Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске «специальной санкционной операции» против российского военно-промышленного комплекса. В России в ответ на угрозы со стороны Киева заявили, что единственный рычаг давления, который остался у Украины, — это террористическая деятельность. Как стоит оценивать подобную угрозу от Киева — в материале «Газеты.Ru».

Украина готовит «специальную санкционную операцию» против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, в российских ракетах и беспилотниках якобы присутствуют «компоненты из других стран», а потому надо оказывать на Москву «больше давления», чтобы ограничивать ее связи.

«Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность — определенные компании в определенных нами направлениях. Самая главная задача — не давать России времени адаптироваться к ограничениям», — написал Зеленский в своих социальных сетях.

Украинские СМИ представили анонсированную «санкционную операцию», как продолжение 21-го пакета санкций Евросоюза, который был принят 23 июля. Европейские рестрикции затронули 56 лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

При этом газета Financial Times предполагает, что 21-й пакет санкций против России может стать последним, так как Европа практически полностью исчерпала все механизмы давления на Москву.

7 августа, Евросоюз ввел новые санкции против пяти физических лиц, связанных с ВПК России. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что это ответ Евросоюза на «удары РФ по Украине».

Операция в бессознательном

В России к угрозам о начале «санкционной операции» со стороны Зеленского отнеслись критически.

«Это какая-то операция внутри сознания Зеленского, потому что на деле Киев никоим образом не может санкционно повлиять на Россию. Если Украина что-то и может, то только попытаться в чем-то убедить европейцев относительно задействования новых санкционных схем», — заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

При этом он усомнился и в способности Евросоюза ввести или придумать новые санкционные механизмы против России.

«Основной санкционный ресурс Евросоюза уже исчерпан. И об этом говорят даже внутри самого Евросоюза. Они уже сейчас затрудняются, когда проводят переговоры между собой, и ищут, что можно включить в новый санкционный пакет. Последний раз Евросоюз долго не мог принять окончательный вариант санкций, потому что уже начались вопросы личных заинтересованностей», — пояснил депутат.

В то же время Новиков признал, что принятые ранее ограничительные меры не были полностью безболезненными для России.

«Те санкционные пакеты, которые уже были изобретены, конечно, не были и не являются абсолютно безболезненными для России. Однако мы уже видим, как целый ряд отраслей справляется с ними. Например, производители сельскохозяйственных товаров теперь избавлены от конкуренции, промышленность развивается и находит новые возможности для производства», — заключил депутат.

О том, что заявление Зеленского о подготовке «специальной санкционной операции» является элементом политического маркетинга, а не отражением объективной реальности, заявил и политолог Сергей Маркелов.

«Аналогичные заявления со стороны Киева о необходимости новых санкций и как можно более разрушительных звучали и ранее. Украинский лидер в 99% случаев делает заявления, основываясь не на объективной реальности, а на принципах политического маркетинга», — сказал политолог.

При этом он отметил принципиальное изменение в позиции Европы по отношению к Украине.

«Европа перешла от форс-мажорных пожарных систем поддержки к плановой работе по постоянной поддержке Киева. Европейские чиновники осознали, что конфликт переходит в фазу «бесконечного противостояния», что меняет саму идею помощи. И с точки зрения оказания какого-то нового санкционного давления на Россию этот переход скорее играет в минус для Киева, потому что теперь за каждую копеечку и каждое действие придется объясняться», — заявил Маркелов.

Ukrainian Presidential Press/Reuters

Он отметил, что европейские элиты разделяют военную и социальную помощь Украине. Вооруженная поддержка «хорошо продается» европейцам под лозунгами безопасности и противостояния с Россией, а вот финансовая помощь становится «токсичной», поэтому европейцы будут ужесточать условия помощи, выдвигая Киеву требования по проведению реформ.

«Будет поддержка взамен на управляемость. Планка требований к Украине за каждый элемент помощи будет расти. Денег и реальной помощи будет меньше, требований будет больше», — заключил политолог.

Продолжение терактов

С другой стороны, эксперты отметили, что единственным доступным рычагом давления для Киева остаются террористические операции против России. К такому подходу и может прибегнуть Украина, намереваясь ударить по российскому ВПК.

«Если мы говорим о возможностях, которые остались у Киева, то это в первую очередь теракты. Неоднократно были случаи покушения на высокопоставленных российских военных со стороны украинских спецслужб. Не исключено, что и на этот раз речь идет о серии терактов, нацеленных против руководителей российской военной промышленности», — подчеркнул директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

По его словам, Украина также может начать наносить более точечные удары по военным объектам на территории России, но для этого нужно больше ракет, которых у Киева как раз и не хватает.

«Однако тут опять стоит допускать, что Зеленский может и привирать, когда обещает какую-то санкционную операцию против России. Мы неоднократно сталкивались с тем, что обещания Киева не сходились с реальностью», — напомнил аналитик.

Еще одна уязвимая часть, по которой чисто теоретически мог бы ударить Киев, это атаки на так называемый теневой флот России, но и тут есть много нюансов, добавил Зубец.

«Европа и Америка не берутся воевать против флота, потому что это обострение отношений с Россией, вероятность нарваться на ответный удар. Но если Украина начнет топить российские танкеры в мировом океане, то Европа пожмет плечами и скажет: ну извините, это они сами, мы здесь ни при чем. Так что как вариант, что Европа передает ракеты и разведданые, а Киев уже бьет», — пояснил эксперт.

Похожим мнением с «Газетой.Ru» поделился и заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что Киев не сможет давить экономически на российский ВПК, но может попытаться наносить удары по военным объектам или совершать теракты против высокопоставленных людей.

«У самого киевского режима никаких ресурсов никогда не было и нет. Учитывая, что и Европа весь санкционный пыл исчерпала, единственно возможный вариант повлиять на российский ВПК — это террористические акты», — подчеркнул депутат.

Он расценивает нынешние атаки на российские промышленные предприятия как грубое вмешательство стран НАТО в конфликт России и Украины.

«Рано или поздно Россия выработает такой вариант ответа, который страны НАТО будут вынуждены принять и не смогут повышать градус противостояния, поскольку будут опасаться уже тактических ударов. Постоянно накалять обстановку Киеву и его западным помощникам мы не дадим», — заключил Наумов.