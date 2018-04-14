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Трансляция
С конца
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'19
Пауза в матче из-за повреждений Исмаили и Цыганкова.
'18
Алан Патрик решился на проникающий пас на Феррейру, который не успел ускориться.
'17
Марлос классно обработал мяч, оставив соперника ни с чём, но тот успел сделать подножку.
'15
Феррейра зацепился за заброс Степаненко, но ассистент арбитра заметил офсайд у аргентинца.
'14
Пятов спокойно вышел из ворот на лёгкий навес Вербича.
'13
«Шахтёр» завладел инициативой, с трудом преодолевая центр поля.
'12
Исмаили открылся слева, однако последовавший пас оказался плохим и киевлянин Кендзёра этим воспользовался.
'9
Марлос получил мяч на краю чужой штрафной и нанёс обводящий удар, но мяч полетел вблизи дальней штанги!
'7
Перекладина спасла «Шахтёр»! Кендзёра после навеса Цыганкова с углового пробил головой в каркас ворот!
'7
Хочолава заблокировал прострел Беседина, мяч ушёл на угловой.
'6
Гармаш подтолкнул Марлоса, помешав бразильцу ускориться по флангу.
'5
'3
Степаненко опасно пробил из-за пределов штрафной, послав мяч рядом с дальней штангой!
'2
Хочолава заблокировал дальний удар Цыганкова.
'1
Вербич выпустил мяч в аут, проиграв борьбу Фреду.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура раунда плей-офф УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.