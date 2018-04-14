Курсы валют$ 62.04 (-0.07) 76.49 (-0.085)
Москва: +11°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
АхматТосно
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ВольфсбургАугсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
21:45
АнжеНицца
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ЖиронаБетис
0:1
закончен
Футбол / Жеребьевка полуфиналов еврокубков
13:00
«Реал» сыграет в «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
1:5
закончен
Еврокубок
20:15
Дарушшафака Локомотив-Кубань
67:59
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
АмкарРубин
0:3
закончен
14:00
Динамо МЛокомотив М
0:4
закончен
16:30
ЗенитАнжи
1:0
перерыв
19:00
КраснодарАрсенал
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольВерес
2:0
закончен
17:00
Шахтёр ДДинамо К
0:0
1 тайм
Испания / Примера
14:00
СевильяВильярреал
2:2
закончен
17:15
БарселонаВаленсия
0:0
1 тайм
19:30
Лас-ПальмасРеал Сосьедад
не начался
19:30
ЛеганесСельта
не начался
21:45
Атлетик БДепортиво
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
СаутгемптонЧелси
2:3
закончен
17:00
БёрнлиЛестер Сити
2:0
1 тайм
17:00
Кристал ПэласБрайтон энд Хоув Альбион
3:1
1 тайм
17:00
Хаддерсфилд ТаунУотфорд
0:0
1 тайм
17:00
Суонси СитиЭвертон
0:0
1 тайм
19:30
ЛиверпульБорнмут
не начался
21:45
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
Италия / Серия А
16:00
КальяриУдинезе
1:1
2 тайм
19:00
ДженоаКротоне
не начался
19:00
КьевоТорино
не начался
21:45
АталантаИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймГамбург
2:0
перерыв
16:30
ГертаКёльн
0:1
перерыв
16:30
БайерАйнтрахт Ф
1:1
перерыв
16:30
ШтутгартГанновер-96
0:0
перерыв
19:30
БаварияБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ЛионАмьен
не начался
21:00
КанТулуза
не начался
21:00
ЛилльГенгам
не начался
21:00
НантДижон
не начался
21:00
РеннМетц
не начался
21:00
СтрасбургСент-Этьен
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсЦСКА
1:0
1 период
НХЛ / плей-офф
05:30
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Испания / Примера
13:00
ЭйбарАлавес
не начался
17:15
Атлетико МЛеванте
не начался
19:30
ХетафеЭспаньол
не начался
21:45
МалагаРеал Мадрид
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралСпартак М
не начался
16:30
УфаЦСКА
не начался
19:00
РостовСКА-Хабаровск
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедВест Бромвич Альбион
не начался
Франция / Лига 1
16:00
МонпельеБордо
не начался
18:00
ТруаМарсель
не начался
22:00
ПСЖМонако
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
12:00
ТомьБалтика
не начался
14:00
Крылья СоветовЕнисей
не начался
14:00
ШинникОренбург
не начался
15:00
ОлимпиецЗенит-2
не начался
15:00
Динамо СПбСибирь
не начался
15:00
ФакелЛуч-Энергия
не начался
15:30
Авангард КТюмень
не начался
16:00
ВолгарьТамбов
не начался
18:00
КубаньРотор-Волгоград
не начался
Италия / Серия А
13:30
ФиорентинаСПАЛ
не начался
16:00
СассуолоБеневенто
не начался
16:00
БолоньяВерона
не начался
16:00
МиланНаполи
не начался
19:00
ЮвентусСампдория
не начался
21:45
ЛациоРома
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДАлександрия
не начался
17:00
ЗиркаЧерноморец
не начался
19:30
ЗаряВорскла
не начался
19:30
Сталь ККарпаты
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Боруссия Д
не начался
19:00
ВердерРБ Лейпциг
не начался
НХЛ / плей-офф
22:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Цмоки-Минск
не начался
18:00
УНИКС Астана
не начался
18:00
Нижний Новгород Енисей
не начался
Еврокубок
00:00
Локомотив-Кубань Дарушшафака
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Шахтёр Д Динамо К
Игрок киевского «Динамо» Официальный сайт киевского «Динамо»
Игрок киевского «Динамо»

УПЛ. «Шахтер» — «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо»

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» в матче пятого тура раунда плей-офф Украинской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Плей-офф чемпионов. 5-й тур  |   14 апреля 17:00   |  1 тайм
Шахтёр Д
0:0
Динамо К
0:0
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Константин Труханов (Харьков, Украина)
Феррейра 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Богдан Бутко
5 (з)   Давид Хочолава
44 (з)   Ярослав Ракицкий
31 (з)    Исмаили
6 (п)   Тарас Степаненко
8 (п)    Фред
11 (п)    Марлос
21 (п)   Алан Патрик
7 (н)    Тайсон
19 (н)   Факундо Феррейра 5'
71 (в)   Денис Бойко
23 (з)   Йосип Пиварич
26 (з)   Никита Бурда
30 (з)   Артём Шабанов
94 (з)   Томаш Кендзёра
7 (п)   Беньямин Вербич
8 (п)   Владимир Шепелев
15 (п)   Виктор Цыганков
19 (п)   Денис Гармаш
29 (п)   Виталий Буяльский
41 (н)   Артём Беседин
Запасной состав
26 (в)   Никита Шевченко
18 (з)   Иван Ордец
98 (з)    Додо
9 (п)    Дентиньо
74 (п)   Виктор Коваленко
59 (н)   Александр Зубков
88 (н)   Оларенваджу Кайоде
72 (в)   Артур Рудько
42 (з)   Виталий Мыколенко
9 (п)   Николай Морозюк
17 (п)   Руслан Ротань
25 (н)   Дерлис Гонсалес
11 (н)   Жуниор Мораес
70 (н)   Дьёмерси Мбокани
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'19
Пауза в матче из-за повреждений Исмаили и Цыганкова.
'18
Алан Патрик решился на проникающий пас на Феррейру, который не успел ускориться.
'17
Марлос классно обработал мяч, оставив соперника ни с чём, но тот успел сделать подножку.
'15
Феррейра зацепился за заброс Степаненко, но ассистент арбитра заметил офсайд у аргентинца.
'14
Пятов спокойно вышел из ворот на лёгкий навес Вербича.
'13
«Шахтёр» завладел инициативой, с трудом преодолевая центр поля.
'12
Исмаили открылся слева, однако последовавший пас оказался плохим и киевлянин Кендзёра этим воспользовался.
'9
Марлос получил мяч на краю чужой штрафной и нанёс обводящий удар, но мяч полетел вблизи дальней штанги!
'7
Перекладина спасла «Шахтёр»! Кендзёра после навеса Цыганкова с углового пробил головой в каркас ворот!
'7
Хочолава заблокировал прострел Беседина, мяч ушёл на угловой.
'6
Гармаш подтолкнул Марлоса, помешав бразильцу ускориться по флангу.
'5
Феррейра зацепился за мяч во вратарской «Динамо» и в борьбе с защитниками сыграл рукой, арбитр показал нападающему жёлтую карточку.
'3
Степаненко опасно пробил из-за пределов штрафной, послав мяч рядом с дальней штангой!
'2
Хочолава заблокировал дальний удар Цыганкова.
'1
Вербич выпустил мяч в аут, проиграв борьбу Фреду.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура раунда плей-офф УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.