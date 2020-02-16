Реал Мадрид

Что ж, у «Сельты» во второй раз подряд в стартовом составе Федор Смолов, что не может не радовать. Отбывший дисквалификацию Кевин Васкес заменил перебравшего карточек капитана Уго Мальо, и в целом состав без сюрпризов. Принесший победу над «Валенсией» после выхода в концовке Пионе Систо опять начинает «на банке».

У «Реала» же есть пара неожиданностей. Главный сюрприз: возвращение в стартовый состав пропустившего три месяца Эдена Азара! Было известно, что он уже тренируется в общей группе и вошел в заявку на матч, но говорили, что ему разрешено сыграть около получаса, что не вяжется со стартовым составом. Возможно, имела место дезинформация. Ну и в составе Марсело, который проигрывает по сезону на левом фланге обороны конкуренцию Ферлану Менди. Гарет Бэйл, несмотря на блеклый футбол против «Осасуны», снова в старте.