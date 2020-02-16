Все соревнования
Реал Мадрид Сельта

Разбить лидера: Смолов забил «Реалу». LIVE

Примера. 24-й тур. «Реал» — «Сельта». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» принимает «Сельту» в матче 24-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   16 февраля 23:00   |  2 тайм
Реал Мадрид
0:1
Сельта
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Смолов 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
7 (н)   Эден Азар
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
13 (в)    Рубен
18 (з)   Джозеф Айду
15 (з)   Лукас Оласа
20 (з)   Кевин Васкес
4 (з)   Нестор Араухо
21 (з)   Джейсон Мурильо
14 (п)   Филип Брадарич
5 (п)   Окай Йокушлу
12 (п)    Рафинья
9 (н)   Фёдор Смолов 7'
10 (н)   Яго Аспас
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
23 (з)   Ферлан Менди
22 (п)    Иско
10 (п)   Лука Модрич
25 (н)    Винисиус
18 (н)   Лука Йович
1 (в)   Серхио Альварес
8 (п)   Франсиско Пейнадо
23 (п)   Брайс Мендес
6 (п)   Денис Суарес
19 (н)   Габриэль Фернандес
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
11 (н)   Пионе Систо
Удары
0%
По воротам: 7
В створ: 0
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 6
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'49

«Реал» продолжает свою оккупацию чужой половины поля, а Васкес, все так же хромая, вернулся на поле.

'48

Кевин Васкес лежит на газоне. Очень неудачно поставил ногу в борьбе за мяч перед собственной штрафной. Но вроде встает с помощью врачей и сам хромает за боковую.

'47

Не сделали тренеры замен в перерыве. Пока не меняется и игра: «Реал» атакует, полностью контролируя мяч.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Лучший тайм Смолова в сезоне. Первый гол за «Сельту» уже в третьем матче (втором в стартовом составе), еще и на «Сантьяго Бернабеу» «Реалу»! И такой важный. Аутсайдер пока впереди, но «Реал» давит и еще наверняка прибавит. Ждем второй половины.

'45+1

Ничего не добавил арбитр. Свисток на перерыв. Игроки «Реала» крайне недовольны.

'44

Первый угловой «Сельты». Подача на Мурильо, который бьет в упор головой от земли — Куртуа суперспасение совершает. Повторный угловой ни к чему не привел.

'43

Седьмой угловой «Реала» Кроос разыграл с Азаром, а, получив обратную передачу, выкатил Марсело, который в касание из штрафной пальнул много выше створа.

'42

Кроос подает штрафной из глубины с правого фланга. Окай головой выносит на угловой.

'40

Какой розыгрыш! Азар обыгрался на скорости в стенку с Бензема, который отпасовал пяткой. Передача от лицевой на линию штрафной, откуда Бэйл из положение стоя пробил в касание выше створа.

'39

Марсело бьет издали после навеса за штрафную — плотно, но неточно.

'38

Азар не пробил из убойной позиции после паса Бензема, и в итоге только угловой для «Реала».

'37

Очень близко подбирается «Реал» к тому, чтобы забить. Классно разыграли, и в итоге Рамос добегал на дальнюю штангу, но чуть не успел. Мяч достал, но от ноги защитника «Реала» тот улетел ему же в корпус и на от ворот.

'35

«Сельта» сбегала в контратаку, но дошла только до финальной трети.

'33

Неприятный дальний удар Бэйла — чуть неточно.

'32

«Сельте» непросто обороняться, но она держится.

'30

«Реал» не изменяет себе пи продолжает комбинировать. До штрафной все очень неплохо, но дальше натыкаются на стену хозяева.

'28

«Сельта» тут поатаковала чуть-чуть. Но тоже без входа в штрафную. Смолов много опускается за мячами в центр и вообще задействован в игре. Очень хорошо цепляется пока.

'26

Угловой опять ни к чему не привел, но давление нарастает.

'25

«Реал» всем составом атакует. Карвахаль сделал пас в штрафную, там Бензема в касание прокинул мимо Араухо и оббежал защитника с другой стороны, но тот успел направить мяч за лицевую.

'24

Две подряд подачи Крооса — до удара дело не доходит.

'23

И снова угловой — большее, чего может добиться «Реал» в атаке.

'21

Подача Крооса не заканчивается ударом, зато приводит к фолу в атаке. Серхио Рамос перестарался.

'20

Угловой выжимает Марсело на чужой половине поля. Прессинг животворящий.

'19

Кроос делает подачу на угол вратарской на Бензема. Мяч перелетает защитников, но от ноги Карима летит к лицевой, и француз бьет в ближнюю штангу уже из-за нее.

'18

Бэйл подает с игры в штрафную — очень неудачно.

'17

Опаснейше неожиданно очень издали заряжает Каземиро — сантиметры над перекладиной!

'15

Еще одна классная многоходовая и темповая комбинация «Реала», в финале которой Карвахаль уже из штрафной не рискнул бить в касание, а выполнил мягкую подачу, но в конечной точке ее траектории были только защитники «Сельты».

'14

Красиво комбинирует «Реал», и в итоге Марсело простреливал во вратарскую так, что оторвавшийся от защитников Бензема внес бы мяч в ворота, если бы Рубен Бланко идеально не сыграл на перехвате, нырнув вперед.

'12

«Реал» снова тотально контролирует мяч на половине поля «Сельты», но в штрафную не входит.

'10

Короткий розыгрыш, подача и подрезка головой от Каземиро — рядом со штангой.

'9

«Реал» летит вперед, и Марсело зарабатывает угловой.

'7

Стремительный выпад «Сельты». Яго Аспас, получив на чужой половине, тут же на рывок Смолова дал тому один на один, и российский нападающий уверенно катнул мимо Тибо Куртуа, открыв счет не только в матче, но и своим голам за «Сельту»!

'7

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! ФЁДОР СМОЛОВ — 0:1!

'6

«Реал» продолжает давить, но играющая в пять защитников «Сельта» обороняется очень внимательно, плотно и компактно.

'4

«Сельта» заработала штрафной на чужой половине поля. Последовала подача из глубины в штрафную, но это для Куртуа.

'3

Мадридцы накрывают соперника прессингом. Вынуждены нести вперед защитники «Сельты», а в центре поля борьбу выигрывают «сливочные».

'2

«Реал» контролирует мяч. Азар уже повозился с ним перед штрафной гостей, но в итоге вынужден был отдать назад.

'1

Поооооееееехали! Матч стартовал.

23:00

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Росасом.

22:55

Что ж, у «Сельты» во второй раз подряд в стартовом составе Федор Смолов, что не может не радовать. Отбывший дисквалификацию Кевин Васкес заменил перебравшего карточек капитана Уго Мальо, и в целом состав без сюрпризов. Принесший победу над «Валенсией» после выхода в концовке Пионе Систо опять начинает «на банке».

У «Реала» же есть пара неожиданностей. Главный сюрприз: возвращение в стартовый состав пропустившего три месяца Эдена Азара! Было известно, что он уже тренируется в общей группе и вошел в заявку на матч, но говорили, что ему разрешено сыграть около получаса, что не вяжется со стартовым составом. Возможно, имела место дезинформация. Ну и в составе Марсело, который проигрывает по сезону на левом фланге обороны конкуренцию Ферлану Менди. Гарет Бэйл, несмотря на блеклый футбол против «Осасуны», снова в старте.

22:50

«Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея 52 очка после 23 игр. Столько же у занимающей второе место «Барселоны», но она имеет на матч больше, так как уже выиграла в этом туре. Остальные далеко. «Сельта» в прошлом туре прервала серию неудач, одержав волевую победу дома над «Валенсией» (2:1) и выбралась не только с последнего места, но разом и из зоны вылета. Правда, сейчас, она уже снова там, на 18-м месте. У команды из Виго 20 очков после 23 встреч, а «Мальорка», обыгравшая «Алавес» (1:0), теперь имеет 21 балл после 24-х. В общем, очки позарез нужны обоим участником этого матча.

22:45

Ну а вот стартовое сочетание «Сельты» от ее наставника Оскара Гарсии: Рубен Бланко — Кевин Васкес, Мурильо, Айду, Араухо, Оласа — Окай, Брадарич, Рафинья — Яго Аспас, Смолов.

22:40

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот каких футболистов мадридского «Реала» с первых минут выпускает Зинедин Зидан:

Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело — Каземиро, Вальверде, Кроос — Бэйл, Азар, Бензема.

22:35

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Сельтой».