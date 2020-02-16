Реал Мадрид

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«Реал» продолжает свою оккупацию чужой половины поля, а Васкес, все так же хромая, вернулся на поле.
Не сделали тренеры замен в перерыве. Пока не меняется и игра: «Реал» атакует, полностью контролируя мяч.
Лучший тайм Смолова в сезоне. Первый гол за «Сельту» уже в третьем матче (втором в стартовом составе), еще и на «Сантьяго Бернабеу» «Реалу»! И такой важный. Аутсайдер пока впереди, но «Реал» давит и еще наверняка прибавит. Ждем второй половины.
Кроос подает штрафной из глубины с правого фланга. Окай головой выносит на угловой.
Марсело бьет издали после навеса за штрафную — плотно, но неточно.
«Сельта» сбегала в контратаку, но дошла только до финальной трети.
«Сельте» непросто обороняться, но она держится.
«Реал» не изменяет себе пи продолжает комбинировать. До штрафной все очень неплохо, но дальше натыкаются на стену хозяева.
«Сельта» тут поатаковала чуть-чуть. Но тоже без входа в штрафную. Смолов много опускается за мячами в центр и вообще задействован в игре. Очень хорошо цепляется пока.
Угловой опять ни к чему не привел, но давление нарастает.
«Реал» всем составом атакует. Карвахаль сделал пас в штрафную, там Бензема в касание прокинул мимо Араухо и оббежал защитника с другой стороны, но тот успел направить мяч за лицевую.
Две подряд подачи Крооса — до удара дело не доходит.
И снова угловой — большее, чего может добиться «Реал» в атаке.
Подача Крооса не заканчивается ударом, зато приводит к фолу в атаке. Серхио Рамос перестарался.
Угловой выжимает Марсело на чужой половине поля. Прессинг животворящий.
Кроос делает подачу на угол вратарской на Бензема. Мяч перелетает защитников, но от ноги Карима летит к лицевой, и француз бьет в ближнюю штангу уже из-за нее.
Бэйл подает с игры в штрафную — очень неудачно.
Еще одна классная многоходовая и темповая комбинация «Реала», в финале которой Карвахаль уже из штрафной не рискнул бить в касание, а выполнил мягкую подачу, но в конечной точке ее траектории были только защитники «Сельты».
«Реал» снова тотально контролирует мяч на половине поля «Сельты», но в штрафную не входит.
Короткий розыгрыш, подача и подрезка головой от Каземиро — рядом со штангой.
«Реал» летит вперед, и Марсело зарабатывает угловой.
Стремительный выпад «Сельты». Яго Аспас, получив на чужой половине, тут же на рывок Смолова дал тому один на один, и российский нападающий уверенно катнул мимо Тибо Куртуа, открыв счет не только в матче, но и своим голам за «Сельту»!
«Реал» продолжает давить, но играющая в пять защитников «Сельта» обороняется очень внимательно, плотно и компактно.
«Сельта» заработала штрафной на чужой половине поля. Последовала подача из глубины в штрафную, но это для Куртуа.
Мадридцы накрывают соперника прессингом. Вынуждены нести вперед защитники «Сельты», а в центре поля борьбу выигрывают «сливочные».
«Реал» контролирует мяч. Азар уже повозился с ним перед штрафной гостей, но в итоге вынужден был отдать назад.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Росасом.
Что ж, у «Сельты» во второй раз подряд в стартовом составе Федор Смолов, что не может не радовать. Отбывший дисквалификацию Кевин Васкес заменил перебравшего карточек капитана Уго Мальо, и в целом состав без сюрпризов. Принесший победу над «Валенсией» после выхода в концовке Пионе Систо опять начинает «на банке».
У «Реала» же есть пара неожиданностей. Главный сюрприз: возвращение в стартовый состав пропустившего три месяца Эдена Азара! Было известно, что он уже тренируется в общей группе и вошел в заявку на матч, но говорили, что ему разрешено сыграть около получаса, что не вяжется со стартовым составом. Возможно, имела место дезинформация. Ну и в составе Марсело, который проигрывает по сезону на левом фланге обороны конкуренцию Ферлану Менди. Гарет Бэйл, несмотря на блеклый футбол против «Осасуны», снова в старте.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея 52 очка после 23 игр. Столько же у занимающей второе место «Барселоны», но она имеет на матч больше, так как уже выиграла в этом туре. Остальные далеко. «Сельта» в прошлом туре прервала серию неудач, одержав волевую победу дома над «Валенсией» (2:1) и выбралась не только с последнего места, но разом и из зоны вылета. Правда, сейчас, она уже снова там, на 18-м месте. У команды из Виго 20 очков после 23 встреч, а «Мальорка», обыгравшая «Алавес» (1:0), теперь имеет 21 балл после 24-х. В общем, очки позарез нужны обоим участником этого матча.
Ну а вот стартовое сочетание «Сельты» от ее наставника Оскара Гарсии: Рубен Бланко — Кевин Васкес, Мурильо, Айду, Араухо, Оласа — Окай, Брадарич, Рафинья — Яго Аспас, Смолов.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот каких футболистов мадридского «Реала» с первых минут выпускает Зинедин Зидан:
Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело — Каземиро, Вальверде, Кроос — Бэйл, Азар, Бензема.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Сельтой».