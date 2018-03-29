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Кубок Гагарина. СКА устроил перестрелку с ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА

Петербургский СКА принимает столичный ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29 марта 19:30   |  перерыв
СКА
СКА
3:3
ЦСКА
ЦСКА
1:0, 2:3
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
1:0Дацюк
Тихонов2'
Тихонов2'
2:2Прохоркин
3:3Гусев
Белов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Нестеров2'
1:1Григоренко
1:2Кузьменко
2:3Попов
Нестеров2'
Подробная статистика матча
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'40
Перерыв! Ничья 3:3 после 40 минут.
'39
Отбились хозяева. Вернулся на лёд Белов.
'38
Опасно! Коскинен в шпагате среагировал на подставление Капризова, а Ничушкин с пятака не попал по полупустым воротам!
'37
Удаление у СКА. Белов проиграл в скорости и вынужден был сбить Ничушкина, который мог убежать один на один.
'36
СКА продолжает владеть шайбой в зоне атаки. Территория за хозяевами.
'35
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 10:10.
'34
СКА продолжает идти в атаку! Ковальчук из-за ворот прострелил в центр, но Дацюк из убойной позиции не попал по шайбе.
'33
ГОЛ! Дацюк из-за ворот сделал передачу под бросок Войнову! Шайба от борта отскочила на клюшку Гусеву, который разобрался в ситуации и с острого угла поразил ворота ЦСКА!
'32
Петербуржцы закрепились в чужой зоне. Сорокин справился с бросками Войнова и Белова.
'32
Удаление у ЦСКА, Нестеров в борьбе у борта придержал Широкова.
'30
Три в два убежали москвичи! Капризов на правом фланге замыкал передачу партнёра — промах!
'29
ГОЛ! Капризов ушёл за ворота, выдержал паузу и сделал передачу на Попова, который без помех расстрелял дальний угол!
'27
Дацюк под углом вывалился на ворота! В последний момент помешали бросить Павлу.
'26
ГОЛ! Спустя 12 секунд отыгрался СКА! Барабанов совершил проход по флангу и бросил с острого угла! Широкову добить не дали, но шайба отскочила на Прохоркина, который с трёх метров поразил ворота москвичей!
'26
ГОЛ! Кузьменко получил передачу на ход по левому флангу, продавил защитника, вылез на ворота и протолкнул шайбу мимо Коскинена! Красиво всё сделал молодой форвард ЦСКА!
'23
Хозяева провели затяжную атаку. Сорокин справился с дальним броском Рыкова.
'22
Плотников на пятаке пытался замкнуть прострел Дацюка! Сорокин переместился и выловил шайбу.
'21
ГОЛ! Капризов получил пас на ход, собрал на себя двух соперников и сделал скрытую передачу на Григоренко, который с двух метров переиграл Коскинена!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. Первый период прошёл в равной борьбе, хозяевам удалось реализовать один из своих моментов. Гости дважды играли в большинстве, но не смогли пробить Коскинена. Отдохнём!
'19
Момент! Григоренко получил передачу перед воротами, развернулся и бросил с острого угла — Коскинен на месте.
'18
Коскинен среагировал на дальний выстрел Нестерова. В полных составах продолжается игра.
'17
Не идёт большинство у москвичей. Мало бросков по воротам Коскинена.
'16
Удаление у СКА. Тихонов за удар соперника получил две минуты штрафа.
'15
По броскам в створ равенство — 9:9.
'14
Гусев по центру ворвался в зону, ловко обыграл соперника, и бросил в нижний угол — Сорокин выручил!
'13
Выстояли хозяева. Вернулся на лёд пятый полевой у СКА.
'12
Не удаётся гостям закрепиться в зоне атаки. Грамотно обороняется СКА.
'11
Удаление у СКА. Тихонов придержал соперника клюшкой и отправился на скамейку штрафников.
'11
Сорокин справился с дальним выстрелом Белова. Вернулся на лёд Нестеров.
'10
Момент! Барабанов на пятаке подставил клюшку под прострел партнёра — шайба прошла рядом со штангой!
'9
Удаление у ЦСКА, Нестеров за задержку руками получил малый штраф.
'7
ГОЛ! Гусев вырезал диагональ на дальнюю штангу! Зуб подключился к атаке и прострелил в центр, шайба отскочила к Дацюку, который поразил нижний угол ворот!
'6
Кетов на скорости убежал от соперника и бросил с правого края! Сорокин плечом зацепил шайбу.
'5
Марченко получил передачу на синей линии и бросил верхом — шайба ушла чуть в сторону.
'4
У ЦСКА сегодня не сыграют Шалунов, Шумаков, Ожиганов и Жарков. У СКА вне заявки остался Шипачёв.
'3
Два в два убежали москвичи! Зуб здорово отработал в обороне, помешав Кузьменко бросить с правого края.
'2
Любимов подобрал отскок в чужой зоне, под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Коскинена!
'1
Сразу же возник момент у СКА! Коскиранта вошёл в зону и сделал перевод на правый край, Калинин с кистей бросил под перекладину — Сорокин был начеку.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Микко Коскинен — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.