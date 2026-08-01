«Кричала от боли»: как внучка сбитой электросамокатом бабушки ищет справедливости

В Казани 92-летняя учительница французского пострадала от подростков на электросамокате. Школьник катал подружку и на скорости сбил пенсионерку с ног, она попала в больницу с тяжелой травмой. Несмотря на наличие свидетелей, родители мальчика пока не понесли никакой ответственности. Что грозит подросткам и их родителям в таком случае, и как в России пытаются справиться с неосторожными самокатчиками — в материале «Газеты.Ru».

«Вокруг собралась толпа, на земле лежит бабушка»

29 мая 2026 года двое подростков, катавшихся на электросамокате, столкнулись с 92-летней жительницей Казани Ниной Стариковой, когда она возвращалась вечером из церкви. Они спустились с горки и на высокой скорости врезались в пожилую женщину.

«Они проехали по пешеходному переходу не спешиваясь, и на тротуаре сбили бабушку. Она заметила их в последний момент.

Не было такого, что бабушка растерялась, встала посреди дороги и ждала, когда ее собьют.

Просто на такой скорости любой мог не успеть среагировать», — рассказала «Газете.Ru» внучка пострадавшей Ксения Орлова, обратившаяся в редакцию за помощью.

Пенсионерка упала, а подростки, по словам очевидцев, хотели уехать. Но прохожие отругали их, заставили остаться, позвонить родителям и в скорую, дождаться помощи.

«Мне позвонили около семи вечера с бабушкиного телефона, я сразу прибежала, потому что была неподалеку. Вокруг собралась толпа, смотрю, на земле лежит бабушка, кричит, стонет. Сказали, что ее сбили самокатчики, мальчик и девочка, на вид 14-15 лет. Водителем был мальчик. Девочка плакала, мальчик просто стоял», — описала Орлова.

Дети говорили, что на место происшествия приедут их родители, однако никто из их близких так и не появился. Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали тяжелую травму — перелом шейки бедра со смещением (что особенно опасно для пожилых из-за сниженной способности костей к регенерации).

Нина Старикова в больнице Фото предоставлено Ксенией Орловой, внучкой Нины Стариковой

«Бабушке кололи сильнодействующее обезболивающее, потому что она просто не могла от боли, говорила, что умрет.

Через день ей сделали операцию, которая длилась несколько часов. Я очень за нее переживала, практически две недели она лежала в палате, я за ней ухаживала, все это, конечно, было непросто… Это еще произошло через несколько дней после годовщины смерти моей матери, ее дочери, то есть, я потеряла мать, а теперь боялась потерять и бабушку», — поделилась своими переживаниями собеседница «Газеты.Ru».

Прежде ее бабушка, несмотря на возраст, вела активный образ жизни: гуляла, ходила на рынок и в магазины, ездила в гости. Теперь пенсионерка вынуждена проходить долгую сложную реабилитацию, передвигается по дому только с ходунками или тростью.

Информация о несчастном случае сразу попала в СМИ, поскольку рядом с местом инцидента случайно оказался один из журналистов. В прессе написали и в какую именно больницу отвезли пострадавшую. Зная об этом, семья Стариковой ждала, что родители подростков могут их навестить.

«Мы думали, что они, возможно, сразу не осознали случившееся, а теперь увидят, что, действительно, есть проблема, есть серьезные повреждения у человека, у них проснется совесть. В принципе, извиниться было бы как-то по-человечески. Ничего такого не было, с нами до сих пор никто не связывался. Мы сами им не звонили, мне посоветовали так не делать, а то еще потом скажут, что мы с них деньги вымогали», — объяснила Орлова.

Сама она узнала, что мать мальчика, управлявшего электросамокатом, работает директором одной из казанских школ. Бабушка, которую он сбил, тоже связана с образовательной сферой — Старикова бывший преподаватель французского языка с более чем 40-летним стажем.

«Бабушка не понимает, как можно не извиниться, не подобрать каких-то слов, не посочувствовать… Она всю жизнь учила детей добру, внимательности и ответственности, бывшие ученики, в том числе, из других городов и стран, поддерживают с ней связь. А теперь она сама стала жертвой чужой безответственности», — резюмировала собеседница «Газеты.Ru».

На место аварии приезжали сотрудники ГИБДД, но пока никакого решения по ДТП не вынесли. Встревоженная Орлова приходила к участковому, написала заявление, также отправила обращения в прокуратуру и уполномоченному по правам человека в республике. В итоге ей сообщили, что дело передано в ГИБДД, и предложили дождаться официальных документов, которые придут по почте. По словам Орловой, пока никаких писем не поступало.

«Я ждала, что к нам приедет полиция, проведет опрос.

Никто не приезжал, свидетелей не опрашивали (я поддерживаю с ними связь), судмедэкспертиза еще не назначена.

Я не знаю, что теперь делать, поэтому стараюсь, чтобы была огласка, и дело решилось…», — указала Орлова.

Юбилей 90 лет. С Благодарственным письмом от Отдела образования и Территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского и Московского районов города Казани Фото предоставлено Ксенией Орловой, внучкой Нины Стариковой

Электросамокат подростки взяли в аренду, отмечает женщина. В правилах пользования такими СИМ (средства индивидуальной мобильности) обычно прописано, что на самокатах нельзя ездить вдвоем, а также, что их не могут использовать несовершеннолетние. Школьники могли получить доступ к управлению только, если с ними поделился аккаунтом кто-то из старших.

«Я считаю, что сервисы аренды тоже нужно проверить. Я постоянно вижу, что на электросамокатах катаются только подростки, и по несколько человек сразу. Никогда не спешиваются на пешеходном переходе, как должны, всегда гоняют», — обратила внимание Орлова.

Нина Старикова на своем 80-летии, 2014 год Фото предоставлено Ксенией Орловой, внучкой Нины Стариковой

«Если система не работает, надо ее совершенствовать»

Случай Нины Стариковой не единичный. Только в этом году СМИ уже писали как двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину в Екатеринбурге (ей понадобилось две операции), другой самокатчик врезался в 80-летнюю пенсионерку в Ижевске, третий влетел в девятилетнего ребенка в Москве и скрылся, еще один наехал на двухлетнюю девочку в Ленинградской области. ГИБДД, как правило, не выделяет инциденты с электросамокатами в отдельную статистику, но с начала 2026-го общее число ДТП со всеми видами СИМ по стране выросло на треть, если сравнивать год к году. Анализируя аналогичную статистику, МВД отмечало, что большинство раненых в таких ДТП — это пожилые люди.

«Аварийность с участием СИМ носит сезонный характер. Наибольшее количество ДТП характерно для теплого периода года…

Более четверти [пострадавших] пришлось на пешеходов в возрасте 60 лет и старше…

В большинстве ДТП участвующие СИМ имели электродвигатель мощностью до 0,25 кВт (включительно)», — резюмировали в МВД по итогам девяти месяцев 2025 года.

Аварии с участием электросамокатов действительно стали нашей новой реальностью, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев. Он также добавил, что расследование таких случаев может затянуться в ГИБДД.

«Сотрудники ГАИ, к сожалению, обычно очень медленно проводят расследования, дожидаются, пока человек пройдет полностью лечение, выпишется из больницы, чтобы получить полную медицинскую документацию для назначения судмедэкспертизы.

А до этого момента обычно не торопятся. Хотя формально, конечно, они должны были опросить очевидцев, запросить видеозапись с камер, потому что она не вечно хранится», — разъяснил эксперт.

Что касается возможной ответственности для участников ДТП, по оценке юриста, родителей подростков могут заставить оплатить лечение пострадавшей. Самих школьников привлечь к ответственности не смогут, если им нет 16 лет.

«Скорее всего, перелом шейки бедра — это тяжкий вред здоровью, уголовная статья. Но, возраст привлечения к уголовной ответственности, как и к административной, если степень вреда признана средней или легкой, у нас начинается с 16 лет. Поэтому, если они младше, дело будет прекращено в связи с недостижением возраста, то есть, отсутствием состава. Родители понесут гражданско-правовую ответственность, будут полностью возмещать ущерб — расходы на необходимое лечение. А также компенсировать моральный вред, причиненный пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии», — подытожил Воропаев.

Кроме того, родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Однако, по словам юриста, штраф за это «смешной» — от 500 до 2,5 тыс. руб.

На фоне роста количества ДТП в России периодически поднимают вопрос ужесточения ответственности за аварии на электросамокатах. Сейчас за превышение скорости или проезд по пешеходному переходу без спешивания их водителей могут оштрафовать на 800 рублей, за езду в нетрезвом виде или причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести — от 1 до 1,5 тыс. руб.

«Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов.

Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок», — возмущался в апреле депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

В то же время глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отмечал, что подобные дискуссии проходят в Думе каждый год перед началом летнего сезона. Появляются «самые разные предложения», но пока проблема остается. Среди работающих мер Нилов приветствовал «аппаратные» решения, когда электросамокат автоматически принудительно замедляется или глушится на определенных городских участках, как это уже сделано в Москве. Однако единой практики в регионах нет, сам представитель одного из популярных сервисов аренды электросамокатов, «Яндекс Go», Павел Крупинов в этом году жаловался на совещании в Совете Федерации на «полный винегрет» с регулированием СИМ в регионах.

Тем временем спрос на электросамокаты только увеличивается. По мнению экспертов, это связано с тем, что общественный транспорт бывает перегружен, парковка и такси все дорожают, не говоря о личном автомобиле. Развитие сервисов аренды также приучило горожан повседневно пользоваться электросамокатами и не воспринимать их лишь как развлечение. При этом инфраструктура городов не поспевает за новыми реалиями.

«Большинство российских городов изначально проектировались без учета массового использования средств индивидуальной мобильности. В результате возникают конфликты между пешеходами, автомобилистами и пользователями самокатов», — анализировала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Сами сервисы аренды пытаются исправить ситуацию, вводя внутренние ограничения и штрафы, порой намного более жесткие, чем установленные законодательством. Но, по мнению некоторых экспертов, это не решает проблему.

«Я считаю, что компаниям, которые занимаются арендной практикой, надо внедрить FaceID, чтобы несовершеннолетние не могли пользоваться аккаунтами других людей. В Москве, например, уже предусмотрены номера на электросамокатах, но вы тоже могли видеть, что кто-то их закрашивает, кто-то выламывает, чтобы камеры автоматической фото-видеофиксации не могли выносить штрафы. Если система не работает, надо ее совершенствовать», — резюмировал «Газете.Ru» автоюрист Воропаев.