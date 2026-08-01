Зять куда-то ходит по ночам: как теща и коллектор остановили одну из самых грозных банд Тюмени

Как банда бывшего милиционера годами охотилась на тюменских бизнесменов и инкассаторов

1 августа в России отмечают день инкассаторов. Ежедневно они перевозят из одной точки в другую крупные суммы, рискуя собственной жизнью. Особенно опасной работа была в 90-е, когда сорвать большой куш хотели разные ОПГ. Одни из самых грозных «охотников на инкассаторов» орудовали в Тюменской области. Поймать их помог коллектор. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сорванная охота

Около часа ночи 29 января 2003 года в дежурную часть позвонил Андрей Иванов (имя изменено) и сообщил, что в придорожном «кармане» у аэропорта «Рощино» без включенных фар стоят два автомобиля — красная «Нива» и серебристая «Лада».

Бдительность Иванов проявил не просто так — ему показалось, что похожие авто были у его должника, которого коллектор не мог найти уже который месяц.

На место быстро прибыл экипаж ДПС ГИБДД. Когда милиционеры подошли, чтобы проверить у водителей документы, из салона открыли огонь. Инспектор Алексей Обогрелов был смертельно ранен, а злоумышленники тут же скрылись с места преступления.

Милиционеры бросились в погоню, но задержать бандитов не смогли. На месте убийства осталась пустая «Нива» — в ходе проверки выяснилось, что она числится в угоне.

В тот момент правоохранители не знали, что звонок коллектора Иванова и смерть их коллеги предотвратили другую кровавую бойню , которую планировала устроить банда. В безлюдном месте на дороге у аэропорта они караулили инкассаторов ООО ЧОП «Вымпел» — в ту ночь они должны были перевезти в Тюмень крупную партию долларов, прибывших из Москвы для филиала «Внешторгбанка».

На поиски убийц Обогрелова были брошены все силы — сотрудники прокуратуры, Тюменского РОВД, все подразделения ГУВД области, сотрудники УБОП Свердловской области.

Первые задержания начали уже через два дня, а к августу в руки к правоохранителям попали девять человек. Оказалось, в роковую ночь 29 января сотрудники ДПС встретили не рядовых бандитов, а членов одной из самых жестоких банд региона , которая уже восемь лет охотилась на инкассаторов и тюменских предпринимателей.

«Однорукий в малиновом пиджаке»

Банду еще в 1995 году сколотили Фарид Давлятчин, Николай Некрасов по прозвищу Аль Капоне и бывший милиционер Сергей Фоминцев. Первое ограбление они совершили в декабре того же года.

Через связи Фоминцева злоумышленники установили, что сотрудники фирмы «Мебико» будут перевозить 340 млн неденоминированных руб., и банда приступила к подготовке.

Грабители перекрасили ВАЗ-2106 под милицейский, надели форму сотрудников правоохранительных органов и в назначенный день остановили машину инкассаторов.

Почти в упор они расстреляли трех человек, сделали контрольные выстрелы в голову и скрылись с деньгами. Выжить удалось лишь одному охраннику. Он поймал машину, смог добраться до аэропорта и рассказать о нападении.

Вдохновленные успехом, участники группировки решили переключиться и на охоту за фурами.

«Переодетые в милицейскую форму, они отслеживали на дорогах автомашины предпринимателей и останавливали их для «досмотра». Коммерсантов расстреливали, а автомашины и товар сбывали «барыгам» за половину стоимости. Трупы несчастных закапывали в придорожных лесах», — вспоминал на тот момент заместитель прокурора Тюменского района по следствию Энок Мартиросян.

Поймать бандитов пытались на живца — по трассам регулярно курсировала фура с силовиками, но уловка не сработала.

Несколько человек, которым удалось выжить, назвали милиционерам яркую примету грабителей —

один из преступников однорукий и носил малиновый пиджак с позолоченными пуговицами.

Впоследствии выяснилось, что это ближайший соратник лидера банды Игорь Рябков. Руки он лишился, когда нес на продажу самодельное взрывное устройство. Но выйти на след налетчиков это не помогло. Оказалось, они снова сменили «сферу деятельности» — стали грабить склады, магазины и квартиры богатых предпринимателей.

Бдительная теща

В 1996 году преступники совершили целую серию разбойных нападений — сейфы с деньгами, компьютеры, водные мотоциклы, лодочные моторы, шубы и даже бензопила — из помещений бандиты выносили все, что можно перепродать.

По словам Мартиросяна, группировке не было равных по технической оснащенности. В распоряжении бандитов был огромный арсенал оружия — автоматы, пистолеты, револьверы, гранатометы, взрывчатые вещества. Во время налета они использовали рации, сотовые телефоны, маски.

«Мозговой центр» и наводчик Фоминцев добывал боеприпасы и подбирал жертв, а Фарид Давлятчин и Николай Некрасов организовывали ограбления.

По версии следствия, за несколько лет 12 участников банды совершили больше 70 преступлений , включая похищения людей, убийства, разбои и кражи.

Так, в феврале 1999 они выломали окна в магазине «Монро», вынесли всю технику, расходные материалы, автокосметику для машин более чем на полмиллиона рублей. Сторож отделался испугом — его связали, а на голову надели наволочку. В мае группировка разобрала кирпичную стену склада ООО «Макс» и украла партию сигарет стоимостью почти полмиллиона рублей.

В 2002 году Давлятчин, Фоминцев и Некрасов задумали дерзкое нападение на расчетно-кассовый центр в селе Нижняя Тавда. Злоумышленники решили купить частный дом поблизости и сделать подкоп.

Сначала хозяева не хотели расставаться со своим участком, но выбора им не оставили — в ночь на 5 сентября 2002 года бандиты сожгли их дом. Следующие дни грабители каждую ночь копали тоннель, укрепляя его деревянными щитами. Их планы сорвала бдительность тещи Давлятчина.

Женщина заметила, что зять стал часто отлучаться по ночам, и проследила за ним.

На месте быстро поняла, в чем дело, и решила предотвратить преступление — анонимно сообщила банку о готовящемся ограблении, правда, не упомянув имя налетчика.

«Она ежедневно названивала в банк, сотрудники отмахивались от ее предупреждений, однако в итоге все-таки отправили охранника на проверку. Так и обнаружили подкоп», — рассказывали в региональном управлении СКР.

Следующим громким делом, спланированным преступниками, должно было стать ограбление инкассаторов 29 января 2003 года.

За неделю группировка угнала из гаражного кооператива серебристую «девятку», а еще через несколько дней — красную «Ниву», на которые и обратил внимание коллектор Иванов.

С 31 января по 1 августа 2003 года оперативники задержали большинство участников банды. Раскаяния участники не испытывали, более того, лидеры до последнего рассчитывали, что смогут сбежать.

«Несмотря на то что в ходе следствия я нашел подход к Николаю Некрасову, он до последнего не успокаивался и хотел меня убить. <...>А я этого не замечал, чуть ли не в одиночку его возил из конторы до изолятора на машине. Но как-то

мне позвонили из ИВС и сказали, что он постоянно что-то точит у себя в камере. Ему устроили обыск, нашли заточку.

Тогда он дал показания, что при очередной перевозке хотел меня убить и осуществить побег», — рассказывал работавший над делом банды следователь Александр Симоненко.

В 2006 году суд вынес им приговор. Фарид Давлятчин получил 23 года колонии, Николай Некрасов — 24 года и 2 месяца, Игорь Рябков, запомнившийся жертвам малиновым пиджаком — пожизненное лишение свободы. Остальные отправились за решетку на сроки от 7 до 25 лет.

Один из последних на скамью подсудимых попал Артем Усманов — его задержали лишь в 2019 году и назначили 12,5 лет. Единственный, кому до сих пор удается уходить от правосудия, --Сергей Фоминцев.