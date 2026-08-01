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«Ужасная ночь»: что известно о массированном ударе ВС России по Киеву

Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области
Киев во время ночных атак, 1 августа 2026 года
Gleb Garanich/Reuters

Минобороны РФ сообщило, что российская армия в ночь на 1 августа нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием с неба и моря, а также беспилотниками. Среди пораженных объектов:
* завод «Радиоизмеритель», который делает электронику для ракет «Нептун-МД», «Гром-2» и FP-7, а также системы наведения для дальних БПЛА FP-1;
* завод «Буревестник», занимающийся производством комплектующих для дронов и разработкой и выпуском радиолокационной техники для ВСУ;
* предприятие «Файер Пойнт», выпускающее боеголовки для «Фламинго» и хранящее детали для ракетных ускорителей;
* предприятие «ПВ ГРУПП Украина», которое делает средства радиоэлектронной борьбы Lima;
* объект «Киев-21», где собирают и хранят дроны-перехватчики «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», а также производят комплектующие для БПЛА средней дальности;
* логистический центр Вишневое в Киевской области, который занимается приемом, хранением, сборкой и распределением отдельных комплектующих для беспилотников, а также изготовлением деталей для ударных БПЛА и боевых частей к ним.

Агенство ТАСС со ссылкой на документы украинского правительства отметило, что атакованные ВС РФ предприятия «Радиоизмеритель» и «Буревестник» имеют стратегическое значение для Киева.

Что об ударе говорят в Киеве?

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, сообщил, что за ночь Россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников разных типов. По данным командования Воздушных сил ВСУ, ВС РФ использовали при ударе четыре ракеты «Циркона», 27 ракет «Искандер-М», 2 Х-31, 2 Х-59/69 и 185 дронов различных типов. 30 ракет и 23 дрона поразили 21 объект.

Главной целью, как заявил лидер Украины, был Киев. Однако помимо него ВС РФ также атаковали объекты в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

«Сбить удалось только одну баллистическую ракету — просто потому, что для систем Patriot нет ракет. <...> Очень важно, чтобы наши партнеры услышали: эти системы нужны не где-то на складах «на всякий случай», а здесь и сейчас», — заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Адрей Сибига в соцсети X написал, что именно битва за небо определит ход конфликта, и отметил, что «скорость принятия решений и поставок имеет решающие значение».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко ночью сообщал о взрывах в Киеве. Пожары и разрушения, по его словам, были зафиксированы в пяти районах. Повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе административное здание в Дарницком районе. После атаки город затянуло смогом.

«Для Киева это была ужасная ночь. Враг атаковал столицу баллистическими ракетами», — сообщил Кличко.

«Все будет атаковано»

За последнюю неделю ВС РФ нанесли по территории Украины более 15 ударов. Целями стали предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов и т.д. Кроме того, 31 июля стало известно, что российская армия атаковала предприятие в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Оно принадлежало американской компании Terminal Autonomy.

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Журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер, комментируя удар, заявил, что это была не просто атака, а напоминание Западу о законных целях российской армии.

«Все это будет атаковано. <…> Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — добавил Ваннер.

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