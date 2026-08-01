«Можем зайти туда в любое время»: Трамп вспомнил о ресурсной сделке с Украиной

Трамп: США могут получить от Украины практически все по сделке о редкоземах

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам могут зайти в республику «в любое время» и «забрать практически все, что захотят». Соглашение Киев и Вашингтон заключили еще в прошлом году — Трамп говорил, что оно стало условием для продолжения участия Вашингтона в урегулировании конфликта. При этом, по данным СМИ, у украинских властей пропал интерес продвигать сделку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам могут получить практически все, что захотят. Об этом в интервью Real America's Voice заявил американский президент Дональд Трамп.

«У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим», — отметил глава Белого дома.

Вашингтон и Киев заключили соглашение по редкоземельным металлам в 2025 году . До этого Трамп неоднократно заявлял, что США предоставляли Украине значительную финансовую помощь и настаивал на получении украинских полезных ископаемых в качестве компенсации. 1 мая 2025 года украинский кабмин опубликовал текст подписанного документа. Он подразумевал создание двустороннего инвестиционного фонда, права на управление которым поделены поровну. Планировалось, что доходы от проектов будут направлять на восстановление инфраструктуры Украины и стимулирование ее экономики, без налоговой нагрузки.

Сделку активно критиковали на Украине . Так, депутаты Верховной рады говорили, что она означает потерю Киевом части экономического суверенитета и при этом не включает гарантии безопасности. Кроме того, парламентарии были недовольны тем, что им не предоставили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте сделки. Несмотря на это, договор все равно ратифицировали. При этом часть приложений к соглашению по-прежнему остаются засекреченными.

Президент США, комментируя сделку, в начале 2026 года заявлял, что она стала условием для продолжения участия Вашингтона в урегулировании конфликта .

«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги», — пояснил он.

Дали команду заморозить

12 мая с момента ратификации сделки президентом Украины Владимиром Зеленским прошел год. А через месяц «Страна.ua» сообщила, что за это время особого движения по реализации амбициозных договоренностей между Вашингтоном и Киевом не произошло. Издание напомнило, что весной Инвестиционный фонд реконструкции, созданный сторонами, заявлял о продолжающейся работе. В начале 2026-го на Украине провели конкурс по крупному литиевому месторождению, победителем которого стал консорциум с участием друга Трампа. Однако позже его результаты были оспорены через суд.

«Страна.ua» писала, что, по словам экспертов рынка, есть как минимум два фактора такой «пробуксовки» в реализации соглашения. Первый заключается в трудности разработки месторождений, сомнениях в экономической целесообразности этого, а также отсутствии у инвесторов особого желания вкладываться в Украину, пока продолжается конфликт.

При этом более значимым все-таки является второй фактор — политический. Команду «тормозить» сделку, по информации издания, дали украинские власти .

«Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке — это попытка задобрить Трампа, чтоб тот продолжил оружейную и финансовую помощь Украине, подавая это как американские взносы в Фонд для будущих инвестиций. Но этот расчет не оправдался — Трамп отказался от поддержки и теперь продает оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить», — отметил источник «Страны.ua».

Собеседник отметил, что прямо об этом никто на Украине не говорит, чтобы не ссориться с президентом США. Однако реальная работа по сделке не ведется. Кроме того, приостановлена и ревизия лицензий на участки, которые власти в 2025 году грозились проверить и отобрать у нынешних владельцев, если те были выданы с нарушениями.