Кто такой Серафим Саровский: история жизни святого, его подвиги и чудеса

Чем прославился Серафим Саровский и с какими молитвами к нему обращаются

Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых. Он вошел в историю православия как великий подвижник, духовный наставник и чудотворец. Еще при жизни святой обрел народную любовь благодаря своей кротости и бесконечному милосердию. Он утешал душевную боль и исцелял физическую. И сегодня верующие продолжают обращаться к нему с различными просьбами. Чем известен Серафим Саровский, какие чудеса сопровождали его жизнь, какие молитвы принято читать святому — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой Серафим Саровский

Серафим Саровский родился в 1754 году в семье курского купца. В миру его звали Прохор Мошнин.

Детство и юность Серафима Саровского

Отец Прохора, Исидор Мошнин, занимался строительством. Его последним проектом стал собор в Курске. Когда работы были в самом разгаре, он скончался. Дальнейшим воспитанием сына занималась мать — Агафия Мошнина. Будучи глубоко верующим человеком, она стала для сына примером: учила его жить по заповедям, водила в храм, помогала бедным, вдовам и сиротам.

На плечи Агафьи легли заботы по завершению строительства храма: перед смертью муж наказал обязательно довести дело до конца. Однажды она вместе с маленьким сыном отправилась проверить, как идет работа. Мать и сын поднялись до самой колокольни. А дальше случилось непредвиденное: маленький Прохор оступился и упал.

Казалось, внушительная высота не оставляла шансов на спасение, но когда Агафья сбежала по лестнице, она нашла сына абсолютно целым и невредимым. Это событие стало первым знаком того, что мальчика ждет особенная судьба.

Юный Прохор отличался прекрасной памятью и усердием. Он быстро выучился грамоте, начал читать Священное Писание и жития святых. Мальчик много времени проводил в уединении, за молитвами.

Однажды он тяжело заболел. Несмотря на все усилия, состояние ребенка стремительно ухудшалось. Даже родные стали терять надежду на его спасение. В одну из тяжелых ночей Прохор увидел во сне Пресвятую Богородицу. Дева Мария пообещала исцелить его. Вскоре в городе начался крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы. Из-за внезапно начавшегося сильного ливня процессия была направлена через двор усадьбы купцов. Агафья вынесла на руках больного сына, тот приложился к святому образу и вскоре пошел на поправку.

Как Серафим Саровский стал иноком

Вместе со старшим братом Прохор пробовал работать в лавке, однако торговля была совсем не тем, к чему лежало его сердце. Еще в юности он принял решение посвятить себя Богу. Мать не препятствовала этому желанию. Когда Прохор собрался в монастырь, она благословила его распятием. Этот медный крест святой носил на себе всю свою жизнь.

Икона Серафима Саровского в Свято-Успенском кафедральном соборе. Витебск, Белоруссия Егор Алеев/ТАСС

Прохор поступил в Саровский монастырь, где после восьми лет послушничества принял монашеский постриг с именем Серафим. В возрасте 39 лет он был рукоположен в сан иеромонаха. Вскоре после этого он, с благословения настоятеля, начал подвиг пустынножительства. Поселившись в глухом лесу, в пустынной келье, преподобный дни и ночи проводил в молитвах.

Согласно церковной традиции, значительную часть жизни Серафим Саровский посвятил строгому аскетическому подвигу, — рассказал «Газете.Ru» религиовед, научный сотрудник лаборатории исследований религиозных факторов структурных изменений в современном обществе ФНИСЦ РАН Никита Павлов.

«Несколько лет он жил в лесной келье вдали от монастыря, проводя время в молитве и посте. Житие также рассказывает, что около тысячи дней и ночей он молился, стоя на камне, а затем в течение многих лет находился в добровольном затворе»,

— пояснил Никита Павлов.

В последние годы жизни старец стал широко известен как духовный наставник: к нему приходили тысячи паломников за советом, утешением и благословением.

Значительная часть сведений о жизни святого Серафима известна по житийным текстам, созданным спустя годы после его смерти, поэтому далеко не все описанные события могут быть подтверждены документальными источниками, отмечает религиовед.

«В частности, исследования саровского историка Валентина Степашкина, основанные на архивных материалах, показывают, что ряд наиболее известных эпизодов жития не имеет независимых исторических подтверждений. Однако это не означает их автоматического отрицания: задача агиографиибогословская дисциплина, изучающая жития святых заключается не столько в точной реконструкции событий, сколько в раскрытии духовного идеала святого и его значения для религиозной традиции», — отметил Никита Павлов.

Чудеса, окружавшие Серафима Саровского

Жизнь Серафима Саровского сопровождали удивительные события.

Кормил медведя с рук

Во время жизни в лесу, в полном удалении от всего мирского, преподобный отец Серафим несколько лет питался исключительно снытью — травой, которая в изобилии росла возле его кельи. Согласно преданию, он провел тысячу дней и столько же ночей на каменном валуне в непрестанных молитвах. К старцу приходили дикие звери, которые ластились к святому. Когда братья приносили ему из монастыря хлеб, он подкармливал им животных. Неоднократно монахи видели, как из рук старца лакомится угощением огромный медведь.

Серафим кормит медведя. Фрагмент литографии Путь в Саров, 1903 Wikimedia Commons

Простил разбойников

Однажды трое крестьян напали на Серафима, когда он рубил дрова в лесу. Хотя в руках у старца был топор, он отказался сопротивляться. Нападавшие жестоко избили его и обыскали келью, но не нашли там денег. После задержания преступников Серафим просил не подвергать их наказанию. Из-за этого случая он на всю дальнейшую жизнь остался согбенным и ходил с палочкой.

Чудесные исцеления

Много лет святой провел в уединении и молчании. Он почти совсем не общался даже с монахами. Однако в 1825 году отцу Серафиму явилась Божья Матерь. Она повелела ему оставить уединение и открыться людям, которые очень нуждались в его утешении. Святой открыл двери своей кельи для посетителей, и к нему неиссякаемым потоком потянулись люди. Он утешал души и исцелял тела. Так, например, известно, что он исцелил благотворителя Дивеевской общины, помещика Михаила Мантурова, страдавшего от болезни ног. В благодарность тот приобрел землю в Дивеево, где была заложена Дивеевская обитель.

От тяжелой ревматической болезни, сопровождавшейся отнятием ног, батюшка исцелил помещика Николая Мотовилова. Тот стал одним из ближайших учеников старца и впоследствии записал поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области photravel_ru/Shutterstock/FOTODOM

Чудеса после смерти

После ухода из жизни святого чудесные исцеления в Саровской обители продолжились. Многие из них связаны со святым источником отца Серафима в этих местах.

* В 1903 году после окунания в источник вновь обрела возможность ходить девушка, которая около двадцати лет не вставала с постели.

* Обрела способность ходить у святого источника 19-летняя дочь солдатки (жена или вдова солдата) Параскевы Ершовой.

* После купания в источнике оправилась от паралича крестьянка Евфимия Смольникова.

Способность говорить обрела глухонемая девочка после того, как приложилась к чудотворной иконе Умиления Божьей Матери, перед которой скончался преподобный Серафим.

Все факты чудесных исцелений записывались в монастырских книгах.

Церковная традиция связывает с Серафимом Саровским многочисленные случаи исцелений, дар прозорливости и предсказания будущих событий. Особое место занимает беседа с Николаем Мотовиловым о цели христианской жизни, во время которой, по свидетельству самого Мотовилова, лицо старца просияло необыкновенным светом. Именно в этой беседе Серафиму Саровскому приписывается известная мысль о том, что главная цель жизни христианина заключается в «стяжании Святого Духа». Никита Павлов религиовед

Как отмечает эксперт, историческая наука не располагает возможностью подтвердить или опровергнуть чудо как предмет религиозной веры, однако может исследовать происхождение и распространение соответствующих рассказов.

«Многие из наиболее известных историй получили широкую известность спустя десятилетия после смерти Серафима Саровского и стали важной частью православной духовной культуры независимо от степени их исторической верифицируемости»,

— подчеркнул он.

Как и когда возникла традиция почитания святого

Почитание Серафима Саровского начало складываться практически сразу после его смерти в 1833 году. К месту его погребения стали приходить паломники, распространялись рассказы о чудесной помощи по молитвам к старцу, постепенно формировалась его общероссийская известность. Однако официальная канонизация состоялась лишь спустя семьдесят лет — в 1903 году.

«Этот процесс представляет особый интерес, поскольку демонстрирует взаимодействие народной религиозности, церковной традиции и государственной политики. Подготовка к канонизации сопровождалась длительным изучением свидетельств о жизни Серафима Саровского и сообщений о чудесах, а внутри Святейшего Синода существовали различные оценки достаточности оснований для его прославления», — рассказал Никита Павлов.

Канонизацию Серафима Саровского активно поддерживал император Николай II. Он рассматривал ее как событие общегосударственного значения, обращает внимание религиовед. Торжества 1903 года в Сарове собрали сотни тысяч паломников и стали одним из крупнейших религиозных событий поздней Российской империи.

Икона Серафима Саровского в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» Александр Мельников/РИА Новости

«Традиция почитания Серафима Саровского сформировалась под влиянием сразу нескольких факторов: искреннего народного почитания, церковного признания его святости и особенностей общественно-политического контекста начала XX века. Именно сочетание этих факторов во многом объясняет, почему образ Серафима Саровского и сегодня остается одним из центральных в русском православии», — добавил эксперт.

Почему Серафима Саровского так почитают в России

Серафим Саровский жил относительно недавно, в XIX веке. Еще при жизни он получил очень большое почитание от русских людей. В первую очередь потому, что у нас — большой дефицит любви, доброты и принятия, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

«Это тот самый случай, когда человек не просто научился правильно исполнять обряды или совершал трудноповторимые, аскетические подвиги. Самое главное, что он приобрел глубокое внутреннее содержание и подлинную духовную радость. Эта радость очаровывала людей, которые буквально толпами ездили к батюшке Серафиму», — рассказал священник.

Хотя святой был иеромонахом, люди называли его тепло и ласково — батюшка Серафим. Как при жизни к нему приезжало множество людей, так и сейчас не иссякает поток паломников.

Каждого приезжего Серафим Саровский встречал словами: «Радость моя». Он давал людям множество добрых наставлений и делал это так деликатно, с таким вниманием к каждому человеку, что это все очень сильно откликалось в сердце. Николай Конюхов священник

У нас осталось не так много наставлений старца, отмечает священник. Одна из самых известных цитат — «Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся».

«У нас сейчас все друг друга пытаются наставить и спасти. А Серафим Саровский говорил, что нужно сосредоточиться на себе, и сам показывал пример. Он занимался собственным спасением, никого не поучал. Люди шли к нему сами и просили совета, утешались рядом с его добротой», — подчеркнул Николай Конюхов.

Для нас Серафим Саровский — пример настоящего христианина, который с любовью, терпением и заботой относится к другим людям. Именно такой подход, отмечает священник, работает лучше, чем жесткие наставления.