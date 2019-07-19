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Трансляция
С конца
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'45
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
'43
Впрочем, в целом алжирцы удачно «сушат» игру после пропущенного гола — да и у сенегальцев атаки не слишком ладятся.
'41
Марез на чужой половине поля заехал Н'Диайе по ногам. В остальном Рияд почти незаметен пока что.
'39
Не получается атака правым флангом у Сенегала.
'37
Гомис спокойно поймал мяч после дальнего навеса в штрафную.
'35
Угловой заработали сенегальцы, с которого ничего опасного создать не смогли.
'33
'31
На всякий случай начали разминаться запасные у сенегальцев, но замена в итоге не понадобилась — во всяком случае, пока что.
'29
Куйяте захромал после жёсткого столкновения. Оказывают ему помощь.
'27
В достаточно низком темпе идёт сейчас игра.
'25
Плотный удар Севе по воротам пришёлся точно по центру — вратарь легко поймал мяч.
'22
Не прошла быстрая атака левым флангом у Сенегала.
'20
Севе вновь навесил в штрафную со стандарта, и никому из его партнёров за мяч зацепиться не удалось.
'18
Ворвался с левого фланга в штрафную Мане после разрезающей передачи и прострелил к ближней штанге, однако мяч был выбит защитой.
'16
Мане красиво обыграл соперника на подступах к штрафной, но после этого упустил мяч за лицевую линию.
'14
Контролируют мяч футболисты Алжира в последние минуты, не давая сопернику атаковать.
'12
Куйяте в прыжке пробил головой в борьбе с двумя соперниками после навеса со штрафного — рядом со штангой!
'10
Севе закрутил мяч к воротам, защитники спокойно его выбили.
'9
Мане сбили на подступах к штрафной. Стандарт назначен.
'7
Сарр навесил с фланга в штрафную — М'Боли спокойно поймал мяч в руки.
'5
Поднялся на ноги Фегули, продолжает он игру.
'4
Столкнулись друг с другом одни из самых известных футболистов этих сборных — Фегули и Мане. Софьяну досталось сильнее, он пока лежит на газоне.
'2
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка африканских наций — 2019: Сенегал — Алжир. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.