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Сенегал Алжир

Кто круче в Африке: Сенегал проигрывает Алжиру. LIVE

Онлайн-трансляция финала Кубка африканских наций Сенегал — Алжир

Сборные Сенегала и Алжира встречаются в финальном матче Кубка африканских наций — 2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Финал  |   19 июля 22:00   |  перерыв
Сенегал
0:1
Алжир
Стадион «Каир Интернейшнл», Каир | Главный судья: Нянт Алиум (Камерун)
Бунеджа 2'
Бенсебаини 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Альфред Гомис
12 (з)   Юссуф Сабали
6 (з)   Салиф Сане
21 (з)   Ламин Гассама
8 (п)   Шейку Куйяте
14 (п)   Анри Севе
5 (п)   Идрисса Гейе
17 (п)   Баду Н'Диайе
18 (н)   Исмаила Сарр
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   М'Байе Ньянг
23 (в)   Раис М'Боли
2 (з)   Айсса Манди
21 (з)   Рами Бенсебаини 33'
18 (з)   Мехди Зеффан
4 (з)   Джамеледдин Бенламри
17 (п)   Адлен Гедиура
7 (п)   Рияд Марез
10 (п)   Софьян Фегули
22 (п)   Исмаэль Беннасер
9 (н)   Багдад Бунеджа 2'
8 (н)   Юсеф Белайли
Запасной состав
1 (в)   Абдулайе Диалло
2 (з)   Салиу Сисс
4 (з)   Пап Сиссе
22 (з)   Мусса Ваг
13 (п)   Альфред Н'Диайе
11 (н)   Бальде Кейта
20 (н)   Сада Тиуб
19 (н)   Мбайе Дьян
15 (н)   Крепин Дьятта
7 (н)   Мусса Конате
16 (в)   Александр Укиджа
1 (в)   Аззедин Дука
5 (з)   Рафик Халлиш
20 (з)   Юсеф Аталь
6 (з)   Мохамед Фарес
3 (з)   Мехди Тарат
12 (п)   Адам Уна
14 (п)   Хишем Будауи
19 (п)   Мехди Абейд
11 (н)   Ясин Браими
15 (н)   Анди Делор
13 (н)   Ислам Слимани
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'45
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
'43
Впрочем, в целом алжирцы удачно «сушат» игру после пропущенного гола — да и у сенегальцев атаки не слишком ладятся.
'41
Марез на чужой половине поля заехал Н'Диайе по ногам. В остальном Рияд почти незаметен пока что.
'39
Не получается атака правым флангом у Сенегала.
'37
Гомис спокойно поймал мяч после дальнего навеса в штрафную.
'35
Угловой заработали сенегальцы, с которого ничего опасного создать не смогли.
'33
Бенсебаини жёстко снёс соперника у центра поля и получил первый в матче «горчичник».
'31
На всякий случай начали разминаться запасные у сенегальцев, но замена в итоге не понадобилась — во всяком случае, пока что.
'29
Куйяте захромал после жёсткого столкновения. Оказывают ему помощь.
'27
В достаточно низком темпе идёт сейчас игра.
'25
Плотный удар Севе по воротам пришёлся точно по центру — вратарь легко поймал мяч.
'22
Не прошла быстрая атака левым флангом у Сенегала.
'20
Севе вновь навесил в штрафную со стандарта, и никому из его партнёров за мяч зацепиться не удалось.
'18
Ворвался с левого фланга в штрафную Мане после разрезающей передачи и прострелил к ближней штанге, однако мяч был выбит защитой.
'16
Мане красиво обыграл соперника на подступах к штрафной, но после этого упустил мяч за лицевую линию.
'14
Контролируют мяч футболисты Алжира в последние минуты, не давая сопернику атаковать.
'12
Куйяте в прыжке пробил головой в борьбе с двумя соперниками после навеса со штрафного — рядом со штангой!
'10
Севе закрутил мяч к воротам, защитники спокойно его выбили.
'9
Мане сбили на подступах к штрафной. Стандарт назначен.
'7
Сарр навесил с фланга в штрафную — М'Боли спокойно поймал мяч в руки.
'5
Поднялся на ноги Фегули, продолжает он игру.
'4
Столкнулись друг с другом одни из самых известных футболистов этих сборных — Фегули и Мане. Софьяну досталось сильнее, он пока лежит на газоне.
'2
ГОЛ! Беннасер «запустил» Бунеджа вперёд по флангу, тот сместился к центру и сильно пробил по воротам. Мяч задел ногу Сане, описал дугу и влетел в сетку мимо дезориентированного голкипера!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка африканских наций — 2019: Сенегал — Алжир. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.