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Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
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Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
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Атланта ХоуксФиникс Санз
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Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
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04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
126:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
112:118
закончен
04:30
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
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Брорссон
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Женщины. Скиатлон 15 км
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Йохауг
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Мужчины. Скиатлон 30 км
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Оттава СенаторзКалгари Флэймз
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Т. Бё
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Майами ХитФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
не начался
Ростов Краснодар

Возвращение футбола: «Ростов» против «Краснодара» в Кубке. LIVE

Онлайн-трансляция ответного матча Кубка России «Ростов» — «Краснодар»

В ответном четвертьфинальном матче Олимп Кубка России по футболу «Ростов» принимает «Краснодар». Первая встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   24 февраля 19:00   |  Матч не начался
Ростов
0:0
Краснодар
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
28 (з)   Евгений Чернов
4 (з)   Сергей Паршивлюк
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
7 (п)   Роман Ерёменко
84 (п)   Александр Гацкан
10 (п)   Александр Зуев
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
39 (в)   Матвей Сафонов
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
4 (з)   Александр Мартынович
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
7 (н)    Вандерсон
85 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
80 (з)   Иван Новосельцев
33 (з)   Константин Плиев
15 (п)   Данил Глебов
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов
17 (п)   Матиас Норманн
8 (п)   Ивелин Попов
92 (п)   Артём Щадин
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
23 (н)   Видар Кьяртанссон
88 (в)   Андрей Синицын
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
50 (п)   Артём Голубев
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.