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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.