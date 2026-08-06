Опасные бетономешалки из Китая. В России отозвали сертификаты у Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт принудительно остановил выпуск в обращение в России грузовиков Dongfeng и Zoomlion. У них выявлены недостатки тормозной системы, рулевого управления и другие проблемы. Уже проданные машины будут отозваны дилерами для ремонта. Годом ранее под аналогичный запрет попадали грузовики Foton, FAW и Sitrak, ограничения были сняты вскоре после визита президента Владимира Путина в Китай.

В России запрещен выпуск в обращение нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion, сообщил Росстандарт. Их продажи встали, а уже реализованные машины дилеры должны будут отозвать для ремонта.

«Росстандартом выдан ряд предписаний официальным представителям изготовителей транспортных средств марок Dongfeng и Zoomlion:

о необходимости разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда (отзывная кампания).

Такая программа должна будет включать конкретные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений как в отношении находящихся в эксплуатации транспортных средств категории N3, N3G, так и в отношении еще не проданных», — отмечается в сообщении Росстандарта.

Признали опасными

В ведомстве сообщили, что решение о запрете на выпуск машин в обращение было принято по результатам выездных проверок. В автомобилях выявлены нарушения, несущие опасность жизни и здоровью водителей и пешеходов.

Auto.ru

В список машин, подлежащих отзыву и запрету на продажу в России, вошли Dongfeng типа DFV4198, а также DFV KC — это седельный тягач и строительное шасси соответственно. На последних, как правило, базируются самосвалы, бетоносмесители и другие надстройки .

У марки Zoomlion под удар попали модели ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4. Серия ZTC — это колесные подъемные краны, а TMCP — колесные автобетононасосы, которые, в частности, используются при строительстве многоэтажных домов для перекачки жидкого бетона на большую высоту.

ZOOMLION

Росстандарт указал, что грузовики Dongfeng и Zoomlion не соответствуют обязательным нормативам в части эффективности тормозной системы и рулевого управления, крепления ремней безопасности, оснащения задними и боковыми защитными устройствами, а также установки устройства вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, проверяющие выявили ряд нарушений в оформлении документации.

Что придется сделать

Росстандарт утверждает, что представительства Dongfeng и Zoomlion уже отчитались о приостановке продаж проблемных грузовиков и начале разработки программ устранения нарушений. Далее, в соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», отзывная кампания должна быть согласована с Росстандартом.

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После этого дилеры оповестят владельцев уже проданной техники и пригласят их приехать и бесплатно доработать машины.

«При выявлении подобных нарушений Росстандарт и в дальнейшем будет принимать предусмотренные законодательством меры, включая приостановку выпуска в обращение продукции до полного устранения выявленных несоответствий», — подытожили в ведомстве.

Устоявшаяся практика

Dongfeng и Zoomlion не первые столкнулись с запретом на продажи из-за выявленных нарушений безопасности. Так, в феврале 2025 года Росстандарт приостановил действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на китайские грузовики Shacman типа SX3258 и установил запрет на их импорт и продажу. По согласованию с прокуратурой ведомство провело выездную проверку импортера Shacman, по результатам которой и приняло такое решение.

Howo

С 13 мая 2025 года Росстандарт проводил внеплановую выездную проверку импортера китайских грузовиков под брендом Sitrak. Эта марка вторая по объему продаж в России после «КамАЗа». Она принадлежит крупному китайскому концерну Sinotruk Group, который также владеет грузовой маркой Howo.

В июле 2025 года стало известно, что Росстандарт приостановил продажи в России моделей сразу четырех китайских производителей (Foton, FAW, Sitrak и Dongfeng).

ГК «ИТС»

Ограничения на продажи грузовиков Howo и Sitrak в России были сняты 19 сентября 2025 года — вскоре после визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщало издание «Авторевю».

« По нашей информации, Sitrak и Howo запретили всего лишь из-за неправильных маркировок компонентов —

шин, седельно-сцепного устройства и роботизированных коробок передач. При этом аналогичные двухосные машины ­почему-то не тронули. Похоже, регуляторам надо было любым способом удалить с падающего рынка часть китайских грузовиков», — отмечалось в публикации.

Рынок летит вниз

На рынке тяжелых грузовиков в России, между тем, продолжается спад. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2025 году в РФ было реализовано 46,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков (массой свыше 16 тонн), что на 54% меньше, чем в 2024-м. В 2026 году падение зафиксировано даже на фоне низких результатов 2025-го: за январь — июль реализовано 21,7 тыс. новых тяжелых грузовиков, что на 15% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года.