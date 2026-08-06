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Россию за ночь атаковали более 600 БПЛА. В Ярославле загорелся НПЗ

На Ярославском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
Сергей Мирный/РИА Новости

В ночь на 6 августа Россию атаковали более 600 украинских беспилотников. В Ярославской области в результате падения обломков загорелись резервуары нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, повреждения получили три частных и несколько многоквартирных домов. Четыре человека пострадали. В Нижегородской области БПЛА врезался в дерево и детонировал, осколки дрона спровоцировали пожар в квартире. Четыре человека, среди которых ребенок, получили ранения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Ярославской области отразили самую крупную атаку дронов. Средства ПВО и РЭБ уничтожили 93 украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — добавил он.

Жители региона ранее сообщали о сильном пожаре и запахе гари. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», столбы черного дыма виднелись в районе Московского проспекта. Там же ночью перекрывали движение транспорта в сторону Москвы.

По словам Евраева, обломки БПЛА также спровоцировали возгорания в трех частных домах. Кроме этого, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждения получили автомобили.

«Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей не потребовалась», — добавил губернатор Ярославской области.

Атаки на другие регионы

Всего в ночь на 6 августа средства ПВО, по данным Минобороны РФ, уничтожили 605 украинских БПЛА. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Нижегородской области один из беспилотников врезался в дерево и детонировал.

«Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых — ребенок», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

В Тверской области БПЛА атаковали логистический комплекс Wildberries. Обломки беспилотников повредили фасад здания. Кроме этого, повреждения получили несколько хозпостроек в одном из садоводческих товариществ (СНТ) области. В результате атаки никто из работников склада и жителей СНТ не пострадал.

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Кроме этого, беспилотники атаковали Брянскую область. В поселке Суземка дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю, ранения получили четыре девушки, рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Курской области в результате атаки БПЛА погиб 57-летний мужчина. Беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка. В результате прилета также были ранены шестеро человек, трое их них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава области Александр Хинштейн.

Еще двое мужчин пострадали при атаке БПЛА в селе Архангельском и поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. В поселке Октябрьском Белгородского округа ранена женщина, рассказали в белгородском оперштабе.

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