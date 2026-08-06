После жаркого лета. Что будет с долларом в сентябре?

На этой неделе курс доллара поднялся выше отметки в 80 рублей впервые с апреля. Однако сильной девальвации рубля к осени эксперты не ждут. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экономистов ожидают доллар выше 82 рублей в сентябре, а при неблагоприятном сценарии — 85 рублей. Главными событиями месяца они называют заседание ЦБ по ключевой ставке 11 сентября, восстановление импорта после лета и операции государства с валютой. Что будет с курсом рубля в начале осени — в нашем материале.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 6 августа превышал 80,9 рубля. К 14:28 мск доллар стоил 81,6 рубля. С начала 2026 года доллар на внебиржевом рынке подешевел примерно на 20 рублей, или почти на 20%.

По мнению экспертов, сентябрь пройдет под знаком постепенного ослабления рубля. При этом наиболее крепким рубль останется в начале месяца, а максимальные значения американская валюта может показать ближе к его завершению, считают аналитики. Они допустили, что в сентябре доллар будет торговаться в диапазоне 82-85 рублей. Базовым сценарием на конец сентября эксперты считают курс 84-85 рублей.

«В сентябре рубль, скорее всего, продолжит постепенно слабеть. Самым дешевым доллар может быть в первую неделю сентября. В этот период еще будет ощущаться поддержка от августовского налогового периода, а импортный спрос не успеет полностью восстановиться после лета. Диапазон первой недели я оцениваю в 79,5–82,5 рубля», — спрогнозировал бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

После завершения августа доллар подорожает на фоне начала делового сезона и постепенного восстановления импорта, пояснил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его словам, с одной стороны, рубли могут быть востребованы вернувшимися из отпусков инвесторами для покупки акций и облигаций, особенно, если в геополитике потеплеет. С другой стороны, импорт может сезонно расти накануне четвертого квартала – сезона активных расходов. На рубеже августа-сентября рубль могут поддерживать относительно высокие цены на нефть июля, сказал Бахтин.

Самый консервативный прогноз оказался у финансового аналитика Bitbanker Андрея Порошина: по его мнению, в начале осени доллар может подняться до 86–90 рублей.

Какие факторы будут влиять на доллар

Главной причиной грядущего ослабления рубля эксперты называют не одно конкретное событие, а сочетание сразу нескольких факторов. Среди них — восстановление импорта после летнего сезона, операции Минфина на валютном рынке, снижение экспортной выручки и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Минфин России уже объявил, что с 7 августа по 4 сентября намерен закупить валюту и золото в ФНБ на 136,17 млрд руб., или 6,5 млрд руб. ежедневно. Это на 20% больше, чем ведомство приобретало с начала июля по начало августа.

«Главным фактором может быть покупка валюты Минфином. Восстановление импорта и начало подготовки к Новому году увеличат спрос на валюту, что окажет дополнительное давление на рубль. Налоговый период будет скорее локальной и непродолжительной поддержкой и вряд ли станет определять тренды», — отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

Среди дополнительных факторов эксперты называют снижение экспортной выручки и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По мнению экономиста Юлии Кузнецовой, именно они будут усиливать давление на рубль. Бахтин также относит к основным рискам рост спроса импортеров на валюту и увеличение бюджетного дефицита, тогда как поддержку рублю могут оказать дорогая нефть и позитивные геополитические новости.

«Газета.Ru»

При этом большинство собеседников «Газеты.Ru» не ждут, что заседание Банка России по ключевой ставке 11 сентября резко изменит ситуацию на валютном рынке. Если регулятор сохранит ставку или снизит ее незначительно, курс, скорее всего, изменится умеренно — такой сценарий финансовый рынок уже в значительной степени учитывает.

Иной сценарий — неожиданное снижение ставки сразу до 12%, которое может привести к падению рубля.

«Снижение сразу до 12% рынок воспримет как ускоренное смягчение денежной политики. Доходность рублевых вкладов и облигаций начнет снижаться быстрее, часть участников рынка увеличит спрос на валюту. Тогда доллар может выйти в район 85–87 рублей», — предположил Высоких.

Чего ждать в конце сентября

Эксперты считают, что в конце месяца рубль получит традиционную поддержку со стороны налогового периода. Однако поддержка, скорее всего, окажется кратковременной и не сможет изменить общий тренд, уверены экономисты. Большинство аналитиков ожидают, что экспортеры увеличат продажи валютной выручки перед налоговыми выплатами, благодаря чему доллар может временно подешеветь примерно на один-два рубля. Однако после завершения этого периода фундаментальные факторы вновь выйдут на первый план. Именно поэтому большинство собеседников «Газеты.Ru» считают отметку 85 рублей ключевой для рынка.

По словам Астафьева, рост выше этого уровня уже может означать начало устойчивого ослабления рубля.

«Рост курса выше 85 рублей возможен, но относится к рисковому сценарию — он реализуется лишь при одновременном стечении неблагоприятных факторов. Возврат ниже 78 рублей в текущих условиях выглядит маловероятным. Если же курс устойчиво закрепится выше 85 рублей и не будет откатываться на протяжении нескольких недель, это станет сигналом не просто разовой волатильности, а начала устойчивого ослабления национальной валюты», — сказал Астафьев.

В марте текущего года пара юань-рубль уже поднималась к 12,65 рубля, это равносильно 85,6 рубля за доллар, так что мы вполне можем протестировать данные уровни снова, предупредила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

При этом возвращение доллара ниже 78 рублей почти все эксперты считают маловероятным. По их мнению, для этого одновременно должны резко вырасти цены на нефть, сократиться импорт, увеличиться продажи валютной выручки и сохраниться жесткая денежно-кредитная политика.