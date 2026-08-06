Россия, а не США пугает мэра Хиросимы ядерным оружием. И вот почему

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи возлагает венок в память жертв атомной бомбардировки во время Мемориальной церемонии мира в Парке мира в Хиросиме, 6 августа 2026 года

На церемонии в память о жертвах атомной бомбардировки мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи раскритиковал Россию, но вновь не упомянул США, которые в 1945 году сбросили атомную бомбу на город. Подобные речи в Японии в день ядерной бомбардировки произносят почти каждый год на протяжении многих десятилетий. В МИД РФ считают, что мэр Хиросимы «из года в год повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями». Что известно об этой традиции и как ее объясняют эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки заявил, что Москва использует ядерную риторику для давления на другие страны.

«Россия использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания»,

— сказал он, говоря об украинском конфликте.

В своей ежегодной Декларации мира Мацуи также раскритиковал мировых лидеров за то, что они продолжают оправдывать ядерное сдерживание и рассматривают обладание ядерным оружием как гарантию безопасности.

«Преуменьшение бесчеловечности ядерного оружия и принятие силы как средства достижения собственного процветания могут привести к новому циклу насилия, который закончится еще одной Хиросимой или Нагасаки», — говорится в его обращении.

При этом, как и в предыдущие годы, Мацуи не назвал страну, которая 6 августа 1945 года сбросила атомную бомбу на Хиросиму.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также не упомянула США, которые нанесли атомные удары по японским городам. В своей речи она подтвердила приверженность Японии трем неядерным принципам и заявила, что трагедия Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем ежегодном послании по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы призвал сделать так, чтобы применение ядерного оружия стало недопустимым. Обращение по традиции зачитала высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Ужас ядерного оружия — лишь один из уроков Хиросимы. Другой урок состоит в том, что мы обязаны построить мир, где сама мысль о применении ядерного оружия станет немыслимой», — говорится в послании Гутерриша.

Он также призвал выбирать «диалог вместо раскола, сотрудничество вместо конфронтации и общую безопасность вместо узкой выгоды».

Как и в предыдущие годы, в обращении Гутерриш не упомянул, что атомную бомбардировку Хиросимы осуществили Соединенные Штаты .

Что считают в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление Мацуи. По ее словам, мэр Хиросимы «снова забыл поведать миру» о том, кто несет ответственность за страдания города, не упомянув США как страну, сбросившую атомную бомбу на мирных жителей, однако при этом выступил с критикой России и ее действий на Украине.

Захарова заявила, что «кривое зеркало западных нарративов» не только «искажает отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него», а мэр Хиросимы, по ее мнению, «из года в год повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями» .

Она также подчеркнула, что, несмотря на японскую агрессию на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны, в России «всегда помнили о жертвах двух японских городов» и приводили трагедию Хиросимы и Нагасаки «как пример недопустимой жестокости».

Почему японские власти не называют США

Практически все декларации последних десятилетий построены одинаково: в них говорится о последствиях применения ядерного оружия, международных конфликтах и необходимости разоружения, но не называется государство, ответственное за атомные удары.

Власти Хиросимы объясняют, что ежегодная Декларация мира — это обращение к мировому сообществу с призывом отказаться от ядерного оружия.

На официальном сайте города говорится, что церемония проводится «ради упокоения жертв, ликвидации ядерного оружия и установления прочного мира» , а Декларация адресована всему миру. Она не позиционируется как политическое обвинение какой-либо страны.

На риторику влияет союз Японии и США

Политологи связывают такую осторожность с современной внешней политикой Японии. После Второй мировой войны Соединенные Штаты стали главным союзником страны, а безопасность Японии во многом зависит от Вашингтона.

«Япония защищена так называемым американским «ядерным зонтиком». Поэтому Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки»,

— пояснял японский политолог Масато Камикубо.

Востоковед Александр Вавилов отмечал, что в настоящее время Токио важнее поддерживать отношения с Вашингтоном, чем обвинять его.

Эта же дилемма регулярно возникает вокруг отказа Токио присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Однако отсутствие упоминания США в речах не означает, что японские власти отрицают или скрывают, кто осуществил атомные бомбардировки.

В музеях Хиросимы и Нагасаки, учебных материалах и исторических публикациях прямо говорится, что бомбы были сброшены американскими бомбардировщиками B-29.

Международные репортажи о нынешней церемонии также начинаются с напоминания о том, что 6 августа 1945 года американский самолет сбросил атомную бомбу на Хиросиму.

Исключения были

Несмотря на сложившуюся традицию, в 2002 году мэр Хиросимы Тадатоси Акиба в своей Декларации мира открыто критиковал политику администрации президента США Джорджа Буша, призывая Вашингтон отказаться от курса на применение силы.

Глава города подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют права навязывать миру Pax Americana — «американский мир» — или в одностороннем порядке определять судьбу других стран.

«Я настоятельно призываю президента Буша посетить Хиросиму и Нагасаки, пройтись по этому лесу и прокатиться по этой реке. Я умоляю его столкнуться с этим наследием человечества и убедиться собственными глазами, какую угрозу ядерное оружие таит для всех нас», — заявил он.