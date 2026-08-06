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«Будет разрыв дипотношений»: в Польше спорят об изъятии здания посольства России

Сикорский: перенос посольства России в Варшаве грозит разрывом дипотношений
Здание посольства России в Варшаве
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в очередной раз раскритиковал решение сейма страны, который принял резолюцию с призывом перенести российское посольство в Варшаве. Он заявил, что подобный шаг приведет к разрыву дипломатических отношений между странами. Впервые о переносе заговорили еще в сентябре 2025 года. Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский тогда заявил, что российская дипмиссия находится слишком близко к правительственным зданиям, и призвал «положить конец этой ненормальной ситуации».

Предложение о переносе российского посольства в Варшаве приведет к разрыву дипломатических отношений между Россией и Польшей. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

Так он прокомментировал решение сейма страны, который принял предложенную оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS) резолюцию с призывом к правительству принять шаги по переносу здания российского посольства в Варшаве.

«Если коллеги из PiS хотят перенести посольство, то пусть открыто скажут, что хотят разрыва дипломатических отношений с Россией. Без этого нет возможности этой резолюции. Пока еще ни одна страна Европейского союза или НАТО не разорвала с Россией дипломатических отношений»,

— сказал Сикорский.

Он напомнил, что несмотря на формулировку «экспроприация на основании постановления с соблюдением международного права», которую используют депутаты PiS, решение не отменяет Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Кроме этого, Сикорский отметил, что «Право и справедливость» была правящей партией в течение восьми лет, однако не принимала подобных решений.

«За восемь лет нахождения у власти «Права и справедливости» россиян как-то не выгнали из их посольства», — подчеркнул Сикорский, добавив, что в стране закрыли только три российских консульства.

Откуда взялась идея о переносе посольства?

Инициатива о переносе российского посольства впервые прозвучала в Польше в сентябре 2025 года. На тот момент отношения между Москвой и Варшавой уже достаточно сильно испортились: Польша закрыла два из трех российских генконсульства в стране, Россия ответила тем же.

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Лидер оппозиционной польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский тогда объяснил необходимость такого шага тем, что здание российской дипмиссии находится слишком близко к правительственным зданиям и призвал «положить конец этой ненормальной ситуации». По его словам, перенести посольство необходимо «в целях контрразведывательной защиты».

Российское посольство в Варшаве

Здание посольства РФ в Варшаве расположено по адресу Бельведерская, 49 — недалеко от минобороны Польши и канцелярии правительства. Оно было построено в 1954–1956 годах специально для советской дипмиссии. Россия является собственником земельного участка, на котором стоит посольство, так как СССР после Второй мировой войны приобрел данную землю у частного владельца.

Качиньский также сообщил, что депутат Марчин Оциепа разработал специальную резолюцию, которую партия собиралась внести в парламент и сейм в ближайшее время.

Уже тогда Сикорский критиковал документ, называя его неправомочным. Глава МИД Польши подчеркнул, что перенос посольства — это «более сложный вопрос, чем кажется». Несмотря на это, резолюция была внесена на рассмотрения сейма страны. Профильные комитеты по обороне и иностранным делам одобрили ее единогласно. Затем по документу прошло голосование, на котором резолюцию поддержали 439 депутатов. Против не проголосовал никто, только один парламентарий воздержался от участия.

В резолюции сейм потребовал от правительства Польши обеспечить безопасность района, в котором находится российское посольство. Кроме этого, документ предлагал усилить контрразведывательную и противобеспилотную защиту здания польского миноброны и проработать в рамках международного права вопрос о переносе российской дипмиссии. Оцепа, разработавший резолюцию, тогда выразил надежду, что МИД страны направит России дипломатическую ноту с предложением о согласовании нового места для дипмиссии.

Российские власти официально не комментировали документ, однако в МИД ранее осуждали аналогичные шаги и планы Варшавы по изъятию объектов российской дипломатической недвижимости. Так, комментируя намерение польских властей через суд отнять здание бывшего генконсульства в Гданьске, официальный представитель Мария Захарова заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации.

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