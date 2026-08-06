Возложил цветы к памятнику ВСУ и пообещал газ: зачем глава МИД Азербайджана приехал в Киев

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов прибыл с официальным визитом в Киев. Его встретил украинский коллега Андрей Сибига. Главы МИД совместно посетили мемориал в парке министерства иностранных дел Украины, где возложили цветы к памятнику ВСУ. Министры провели встречу в формате «один на один», после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций.
«Мы уделяем очень большое внимание нашим отношениям с Украиной. Нас связывают давние дружеские и межгосударственные отношения», — заявил Байрамов на совместной пресс-конференции.
Азербайджанский министр также посетил город Ирпень, где осмотрел центральную поликлинику и Гуманитарный лицей имени Зарифы Алиевой, которые были восстановлены при финансовом содействии правительства Азербайджана и компании «SOCAR Ukraine». В МИД Украины Байрамову продемонстрировали архивные документы и переписку 1918–1920 годов, посвященные деятельности дипломатической миссии Азербайджанской Демократической Республики на Украине.
О сотрудничестве Баку и Киева
Байрамов заявил о готовности Баку поставлять газ Украине в случае необходимости, а также отметил, что Азербайджан рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ для укрепления энергетической безопасности в регионе.
Глава МИД Азербайджана напомнил, что его страна поставляет газ 12 европейским странам, 10 из которых входят в Евросоюз.
«С этой точки зрения мы будем готовы поставлять газ и Украине, если возникнет такая необходимость», — сказал он.
Дипломат также раскрыл данные о взаимной торговле. По словам министра, товарооборот между странами в 2021 году составлял $900 млн, в 2023 году снизился до $350 млн, а по итогам прошлого года превысил $500 млн. За первые шесть месяцев текущего года показатель достиг $280 млн.
Азербайджанский министр заявил, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Он отметил, что 27 февраля 2022 года азербайджанская сторона направила Украине первый гуманитарный груз, с тех пор объем оказанной помощи составил $50 млн — и она не прекращается.
«Затягивание конфликта наносит ущерб международному миру и безопасности, а также влечет за собой тяжелые гуманитарные последствия», — подчеркнул министр.
Визит Байрамова в Москву
В середине июля глава МИД Азербайджана встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По итогам переговоров стороны подписали план консультаций между министерствами на 2026–2027 годы. Лавров охарактеризовал переговоры как содержательные, полезные и доверительные, напомнив слова азербайджанского президента Ильхама Алиева о полной нормализации двусторонних отношений.
Глава МИД РФ подчеркнул конструктивный характер встречи и подтвердил стабилизацию связей между странами.
«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», — сказал Лавров.
За несколько дней до встречи азербайджанского и российского министров президент Алиев обратился к украинцам и призвал «не соглашаться на оккупацию». Его заявления прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил что существует ряд стран, связанных с Россией близкими отношениями, однако они тоже выражают похожую позицию по украинскому конфликту.
«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал представитель Кремля.
Тем не менее, такие взгляды Азербайджана не должны бросать тень на отношения между двумя странами, отметил Песков.