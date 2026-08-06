Возложил цветы к памятнику ВСУ и пообещал газ: зачем глава МИД Азербайджана приехал в Киев

Министр иностранных дел Азербайджана 6 августа прибыл с официальным визитом в Киев. Эта встреча состоялась вскоре после его поездки в Москву, где он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. О чем говорили главы МИД Украины и Азербайджана и что известно о сотрудничестве двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов прибыл с официальным визитом в Киев. Его встретил украинский коллега Андрей Сибига. Главы МИД совместно посетили мемориал в парке министерства иностранных дел Украины, где возложили цветы к памятнику ВСУ . Министры провели встречу в формате «один на один», после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций.

«Мы уделяем очень большое внимание нашим отношениям с Украиной. Нас связывают давние дружеские и межгосударственные отношения», — заявил Байрамов на совместной пресс-конференции.

Азербайджанский министр также посетил город Ирпень, где осмотрел центральную поликлинику и Гуманитарный лицей имени Зарифы Алиевой, которые были восстановлены при финансовом содействии правительства Азербайджана и компании «SOCAR Ukraine». В МИД Украины Байрамову продемонстрировали архивные документы и переписку 1918–1920 годов, посвященные деятельности дипломатической миссии Азербайджанской Демократической Республики на Украине.

О сотрудничестве Баку и Киева

Байрамов заявил о готовности Баку поставлять газ Украине в случае необходимости, а также отметил, что Азербайджан рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ для укрепления энергетической безопасности в регионе.

Глава МИД Азербайджана напомнил, что его страна поставляет газ 12 европейским странам, 10 из которых входят в Евросоюз.

«С этой точки зрения мы будем готовы поставлять газ и Украине, если возникнет такая необходимость», — сказал он.

Дипломат также раскрыл данные о взаимной торговле. По словам министра, товарооборот между странами в 2021 году составлял $900 млн, в 2023 году снизился до $350 млн, а по итогам прошлого года превысил $500 млн. За первые шесть месяцев текущего года показатель достиг $280 млн.

Азербайджанский министр заявил, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Он отметил, что 27 февраля 2022 года азербайджанская сторона направила Украине первый гуманитарный груз, с тех пор объем оказанной помощи составил $50 млн — и она не прекращается.

«Затягивание конфликта наносит ущерб международному миру и безопасности, а также влечет за собой тяжелые гуманитарные последствия», — подчеркнул министр.

Визит Байрамова в Москву

В середине июля глава МИД Азербайджана встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По итогам переговоров стороны подписали план консультаций между министерствами на 2026–2027 годы. Лавров охарактеризовал переговоры как содержательные, полезные и доверительные, напомнив слова азербайджанского президента Ильхама Алиева о полной нормализации двусторонних отношений.

Глава МИД РФ подчеркнул конструктивный характер встречи и подтвердил стабилизацию связей между странами.

«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», — сказал Лавров.

За несколько дней до встречи азербайджанского и российского министров президент Алиев обратился к украинцам и призвал «не соглашаться на оккупацию». Его заявления прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил что существует ряд стран, связанных с Россией близкими отношениями, однако они тоже выражают похожую позицию по украинскому конфликту.

«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал представитель Кремля.