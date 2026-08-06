На почти 100-метровой глубине: где прятался Зеленский во время последнего удара по Киеву

Aif.ru: Зеленского спрятали в бункере на глубине 93 метра под Киевом

Во время ночных ударов по Киеву 5 августа Владимира Зеленского могли укрыть в подземном бункере под офисом президента. Что известно об этом объекте, какие еще защищенные комплексы связывают с украинским руководством и когда они были построены — в материале «Газеты.Ru».

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 5 августа Владимира Зеленского экстренно перевели в подземное убежище под зданием офиса президента на улице Банковой.

Об этом со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и бывшего сотрудника аппарата кабинета министров Украины Василия Вакарова сообщает aif.ru.

По данным издания, речь идет о правительственном бункере советской постройки, который за годы эксплуатации неоднократно модернизировался. Официально украинские власти эту информацию не комментировали.

Зеленский сам показывал бункер

Долгое время существование президентского убежища подтверждали лишь публикации журналистов и рассказы очевидцев.

Однако в феврале 2026 года Владимир Зеленский впервые показал подземный комплекс под Банковой в обращении по случаю четвертой годовщины начала боевых действий.

«В этом кабинете — в этой маленькой комнате в бункере на улице Банковой, — именно здесь я провел свои первые беседы с мировыми лидерами в начале войны»,

— сказал Зеленский в своем выступлении.

На опубликованных кадрах видны длинные подземные коридоры, рабочие кабинеты и помещения, где в первые месяцы конфликта находилась президентская команда.

Что известно о бункере

Экс-нардеп Владимир Олейник сообщил aif.ru, что во время воздушной тревоги Владимира Зеленского могли перевести в подземное убежище под правительственным кварталом.

По словам экс-депутата, такие действия соответствуют протоколам безопасности.

Олейник отметил, что объект неоднократно модернизировался : в нем появились современные системы вентиляции, новые герметичные двери и другое оборудование.

Он также предположил, что часть видеообращений Зеленского могла записываться именно в этом подземном комплексе.

В комментарии aif.ru украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что лично бывал в киевских подземных переходах и описал их как хорошо оборудованный комплекс с освещением, охраной и пропускным режимом.

«Чтобы попасть в это место, нужен специальный пропуск. Даже сотрудник кабмина туда просто так пройти не мог. Я увидел действительно обустроенные освещенные переходы с охраной. Там было, условно, как в метро», — рассказал Вакаров.

По его словам, во время воздушной тревоги в подземный комплекс переводят представителей высшего руководства страны.

Как пишет aif.ru, убежище известно под техническим обозначением ЧЗ-417. Издание рассказывает, что объект был спроектирован в советское время московским институтом «Метропроект» и представляет собой автономный подземный комплекс, расположенный на глубине около 93 метров .

Он состоит из двух блоков, соединенных тоннелями, оснащен системами вентиляции, водоснабжения, канализации, автономного энергоснабжения и лифтами, а входы в него находятся под круглосуточной охраной.

Другие бункеры Киева

Еще в 2018 году украинское издание LB.ua со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ сообщало, что под правительственным кварталом Киева действует разветвленная сеть подземных тоннелей и бункеров, строительство которой началось еще в конце 1930-х годов.

По словам собеседника издания, основные объекты были достроены в период холодной войны и предназначались для обеспечения работы руководства республики в случае ядерного удара или другой чрезвычайной ситуации. По данным бывшего сотрудника спецслужбы, общая протяженность подземных коммуникаций могла достигать около 50 километров.

Он также утверждал, что тоннели соединяли между собой администрацию президента, здание правительства, Верховную раду, Национальный банк, гостиницы «Киев», «Украина» и ряд других объектов в центре столицы. Собеседник LB.ua также заявлял, что под гостиницей «Украина» сохранилась многоуровневая подземная система, где в советское время размещались государственный резерв и запасы продовольствия.

Помимо убежища на Банковой, еще один объект, вероятно, располагается в киевском метро .

Станция метро «Арсенальная», под которой может находиться комплекс, считается самой глубокой в мире: она расположена на глубине 105,5 метра. Станция была построена на высоком правом берегу Днепра, пути проходят значительно ниже уровня поверхности. Официально информация о связи «Арсенальной» с подземными комплексами правительственного квартала не подтверждалась.

Подземный комплекс «Лощина»

Как пишет aif.ru, на территории Украины существует несколько подземных объектов, которые могут использоваться для укрытия высшего руководства страны в случае угрозы.

Большинство из них было построено еще в советское время либо создано на базе более ранних фортификационных сооружений.

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Во Львове , по данным издания, находится бывший советский узел связи, включающий более 50 помещений.

Объект, известный как «Лощина», был построен в разгар холодной войны специально для работы в условиях возможного ядерного конфликта.

По данным украинских исследователей, он представляет собой настоящий подземный город : шесть Ш-образных тоннелей, 54 помещения, семь входов, лифт, дизельные электростанции, автономные системы вентиляции и отопления, а также герметичные камеры для дезактивации людей после радиоактивного заражения.

Лифтовая шахта уходит под землю примерно на 35 метров, а лестницы ведут сразу на семь подземных уровней.

Внутри располагался защищенный узел связи, позволявший поддерживать контакт не только с Генеральным штабом СССР и военными округами, но и с советскими войсками за рубежом — в том числе с Группой советских войск в Германии и подразделениями на Кубе.

База в скалах

В Ивано-Франковской области в качестве одного из возможных защищенных объектов СМИ упоминают «Ивано-Франковск-16» — бывшую советскую базу хранения ядерного оружия , оборудованную в скальном массиве.

Противоатомная защита подземного строения не позволяет уничтожить объект обычными боеприпасами, пишет «Репортер».

Однако в 2022 году российские ВС нанесли по объекту удар ракетами «Кинжал». По данным сводок, точным ударом были разрушены подземные хранилища, въездные шлюзы и инфраструктура жизнеобеспечения. Находившиеся там запасы ракет и авиационных боеприпасов ВСУ сдетонировали внутри самого бункера.

Курорт Гитлера

Еще один защищенный объект, о котором пишут СМИ, — бункер «Вервольф», расположенный в восьми километрах от Винницы. Это убежище считалось самой восточной ставкой Адольфа Гитлера, которую он посещал трижды в период с 1942 по 1943 год.

Бункер строили военнопленные и местные жители, многие из которых были казнены и похоронены в братской могиле после завершения строительства.