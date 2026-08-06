Борьба за небо: как украинский конфликт превратился в «две войны»

Конфликт на Украине перешел в новую фазу, в которой ключевую роль играет борьба за контроль над воздушным пространством, написала газета The New York Times. Почему между Россией и Украиной сейчас идут «две войны» и какое преимущество есть у Москвы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«Две войны»

Россия и Украина производят все больше инновационных средств воздушного нападения в надежде на перелом в ходе вооруженного противоборства, поскольку боевые действия группировок Сухопутных войск практически заморожены, пишет The New York Times (NYT).

В настоящее время вооруженное противоборство между Россией и Украиной — это, по сути, «две войны в одной» , полагают в NYT. Одна из них, как считают в издании, ведется круглосуточно силами пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов, укрывающихся вдоль 1300-километрового фронта. Россия медленно продвигается на востоке Донбасса. Украина ведет оборонительные боевые действия, постоянно контратакуя и пытаясь вернуть утраченные территории.

«Другая война», по мнению NYT, ведется с воздуха, это «борьба за небо».

«Эта воздушная война — всеобъемлющее состязание, простирающееся от нескольких метров над выжженными деревьями до спутников на низкой околоземной орбите. <…> Другая война разворачивается волнами в небе. Она направлена на отдаленные города и военные объекты в обеих странах, часто в кромешной темноте, и становится все более опасной как для украинцев, так и для россиян»», — говорится в публикации.

Цели этих авиаударов выходят за рамки чисто военных задач. Киев стремится усугубить экономические проблемы Кремля, перенести боевые действия на территорию России и заставить президента Владимира Путина согласиться на прекращение огня на условиях, которые диктует не он. Для Москвы это продолжение многолетней кампании, направленной на то, чтобы сломить решимость Украины.

Воздушные бои становятся все более ожесточенными, поскольку обе стороны разрабатывают инновационное оружие все более крупного калибра и со все более возрастающими боевыми возможностями.

В настоящее время Россия, пишет NYT, устанавливает реактивные двигатели на недорогие беспилотники, создает орбитальную группировку космических аппаратов для наведения оружия и разрабатывает недорогие крылатые ракеты, которые заполняют пробел между малоскоростными ударными БЛА и современными оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Российские многофункциональные истребители запускают планирующие бомбы со спутниковым наведением, которые методично стирают с лица земли укрепленные районы, оборонительные рубежи и позиции Вооруженных сил Украины.

Украина, в свою очередь, постоянно совершенствует своей арсенал беспилотников и гибридов ракет и беспилотников с передовыми системами навигации и связи, которые позволяют наносить более точные удары по объектам в глубине территории России. Президент Владимир Зеленский обещает усилить авиаудары, пока Украина испытывает первые баллистические ракеты собственного производства.

Обе страны используют новые методы защиты от радиоэлектронного подавления и автономные системы, которые наводят оружие на цель без участия человека.

По мере того, как Россия и Украина наращивают свои наступательные арсеналы, их системы противовоздушной обороны с трудом справляются с возросшей нагрузкой, считают в NYT.

Украина испытывает острую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot — единственного средства защиты объектов на территории страны от российских баллистических ракет. Владимир Зеленский поручил своим дипломатам активнее добиваться от союзников поставок ЗРК Patriot. Однако сокращение запасов зенитных управляемых ракет к этой системе, вызванное войной в Иране, усложнило эту задачу, а президент США Дональд Трамп отказался от своего обещания разрешить Украине производить ЗУР и ЗРК Patriot в ближайшие годы.

В чем Украина не может сравниться с Россией, так это в промышленных масштабах производства вооружений , полагают в New York Times. Москва, по мнению издания, тысячами выпускает стандартизированные ударные беспилотники, ложные цели и крылатые ракеты. По оценкам украинских спецслужб, Россия ежемесячно производит около 120 баллистических ракет, что превышает общий объем производства зенитных управляемых ракет к ЗРК Patriot.

Москва также разрабатывает собственные беспилотники-перехватчики и у нее по-прежнему имеется значительное количество современных зенитных ракетных систем С-400 и С-300.

С главным выводом, который делает New York Times — «стратегия России основана на трезвом расчете: она может истощить обороноспособность Украины до того, как ее собственная система даст сбой» — можно согласиться без каких-либо существенных возражений и оговорок.

По сути дела, издание дает несколько другое определение основного закона войны, который звучит следующим образом: зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

У Украины нет цели

Можно согласиться и с мнением New York Times, что в настоящее время между Россией и Украиной ведутся практически «две войны». Но в то же время, складывается впечатление, не сказано главное.

Цели России в этом конфликте однозначно и предельно конкретно определены президентом страны Владимиром Путином. Они заключаются в освобождении Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также в демилитаризации и денацификации Украины.

А вот что касается политических целей Киева в этом вооруженном противоборстве, а на их основе — стратегических целей и задач Вооруженных сил Украины, то сформулировать их у Владимира Зеленского пока не получается . На отсутствие какого-либо ясного видения у президента Украины, каким образом может завершиться этот конфликт, недавно обратила внимание и бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Катастрофическое состояние Украины она считает прямым следствием такой политики главы украинского государства. По ее мнению, правительство Украины не смогло подготовить страну к трудностям эскалации конфликта и надвигающейся катастрофе зимой, а лично Владимир Зеленский не смог завершить боевые действия. Вместо этого президент Украины продолжает эскалировать конфликт, требуя денег и не предлагая никаких перспектив.

Но главное заключается в другом — когда у Киева нет ясной стратегии, никакие «операции влияния» не принесут Украине перелома в ходе ведения военных действий и не приведут Киев к конечному успеху в вооруженном противостоянии с Москвой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).