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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч завершён! Сборные Швейцарии и Испании не выявили победителя. Испания мощно сыграла в первом тайме, но во второй половине встречи упустила добытое ранее преимущество в один гол. Стоит отметить, что испанцы имели проблемы в нападении после перерыва, когда Хулен Лопетеги приступил к ротации состава.
'90+2
Начо после розыгрыша углового ударил головой рядом со штангой!
'90+1
В последний момент швейцарский защитник помешал Родриго нанести удар из пределов штрафной!
'90+1
Начо опасно пробил с края чужой штрафной, чуть не закрутив мяч в дальнюю девятку!
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'89
'88
Марко Асенсио выпустил мяч в аут, показывая чудеса дриблинга под двойной опекой.
'86
Шакири загубил перспективную атаку Швейцарии, выбрав ошибочное решение у края чужой штрафной.
'84
Тьяго Алькантара классно развернулся перед чужой штрафной и решил сыграть налево, но этот пас был перехвачен.
'81
Подача Лукаса Васкеса была легко заблокирована. В концовке матча даже у испанцев потерялась игра в нападении.
'78
'78
'78
'78
'77
Лукас Васкес решил не идти в дриблинг, сделав навес, которому не хватило точности.
'76
Эмболо не зацепился за мяч на фланге, после чего сфолил на сопернике.
'74
Активный Марко Асенсио не смог обыграть двух соперников на фланге.
'72
Родриго не смог зацепиться за заброс от Марко Асенсио.
'70
'70
'70
Марко Асенсио вернулся в оборону и перехватил обостряющий пас соперника!
'68
Взвинтили темп испанцы, быстро отбирая мяч у соперника на чужой половине поля. Но пока швейцарцы удачно играют в обороне.
'66
Одриосола забежал в небольшой офсайд.
'65
Жорди Альба отметился опасным прострелом, но Марко Асенсио проскочил мимо мяча, а Лукас Васкес не смог его обработать, пребывая без опеки на дальнем краю штрафной.
'63
'63
'62
'60
'60
'59
Жорди Альба неплохо пробил с лёта, но попасть в створ защитнику «Барсы» не удалось.
'57
'55
'55
'53
Иньеста не попал в створ, нанося удар из пределов штрафной Швейцарии!
'52
Диего Коста забежал в положение вне игры, открываясь на заброс Иньесты.
'51
Лукас Васкес помешал Диего Косте выйти на отличную позицию.
'48
Иньеста получил повреждение в стыке с Закария.
'46
'46
'46
Зоммер вовремя выбежал из ворот и перехватил передачу, на которую выскакивал Диего Коста.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Испанцы здорово сыграли в первой половине, полностью переиграв швейцарцев. Гости порой убегали в перспективные контратаки, но в целом играла только Испания. Перерыв.
'45
Пике застрял в чужой штрафной после розыгрыша углового, который оказался неудачным, а при отходе назад отметился фолом.
'43
Аспас не понял забегание Давида Сильвы, сделав пас в ноги защитнику.
'41
Зоммер справился с обводящим ударом Иньесты.
'40
Диего Коста выиграл позицию после навеса с углового, но не смог нормально пробить головой.
'38
Алькантара пошёл в активный прессинг, нарушив при этом правила.
'37
Бехрами на опыте подставился под фол, находясь в сложной ситуации.
'35
Жорди Альба опередил Шакири на фланге после заброса Лихтштайнера. Только по правой бровке стараются атаковать гости.
'33
Шакири подключил по краю штрафной Лихтштайнера, а тот опасно прострелил во вратарскую де Хеа, где никого не оказалось!
'31
Продолжают испанцы владеть инициативой. Сборная Швейцарии всей командой отошла на свою половину поля.
'29
'27
Аспиликуэта опередил Джемаили после прострела Сеферовича. Пока гости не могут воспользоваться свободными зонами.
'25
Иньесте помешали разыграть комбинацию на краю штрафной Швейцарии.
'23
Отличная скоростная атака получилась у гостей! Лихтштайнер сделал подачу, которая была отражена на Джемаили, а полузащитник итальянской «Болоньи» пробил с лёта чуть выше перекладины!
'21
Диего Коста скинул мяч на Иньесту, который опасно пробил рядом с дальней штангой! Повезло Швейцарии.
'19
Одриосола опередил Родригеса на фланге и выбил мяч в аут.
'18
Жорди Альба нарвался на фол недалеко от чужой штрафной.
'16
Де Хеа легко словил мяч после подачи Родригеса.
'15
Шакири подхватил мяч на линии штрафной после прострела Родригеса и попытался пробить, попав в соперника!
'13
Аспиликуэта грубо сбил соперника, но арбитр решил не давать жёлтую карточку за такой фол.
'12
Аспас выскочил на заброс Жорди Альбы и заработал угловой.
'9
Испанцы долго разыгрывали мяч в центре поля, нарвавшись на плотный прессинг и чудом заработав аут.
'7
Сеферович выскочил на прострел и пробил в дальний угол, который успел прикрыть де Хеа. Этот удар был не засчитан из-за офсайда.
'5
Коке нарушил правила на чужой половине поля.
'4
Пике легко справился с обычным навесом швейцарцев.
'2
Зоммер спас Швейцарию! Иньеста ворвался в штрафную и сделал прострел, который привёл к удару Коке, после рикошета мячом завладел Алькантара, чей мощный выстрел был с трудом отражён усилиями голкипера!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Швейцария. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.