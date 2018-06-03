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Испанцы разошлись миром со швейцарцами перед ЧМ-2018

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швейцарии в товарищеском матче

Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии в рамках товарищеского матча, который прошел в Вильярреале. В составе испанцев голом отметился защитник Альваро Одриосола. Счет сравнял игрок команды гостей Рикардо Родригес. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   03 июня 22:00   |  закончен
Испания
1:1
Швейцария
1:1
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал | Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Одриосола 29'
Сауль 57'
Сильва 60'
Коста 60'
Шёр 46'
Шёр 46'
Джемаили 46'
Джемаили 46'
Сеферович 46'
Сеферович 46'
Родригес 62'
Лихтштайнер 63'
Бехрами 63'
Цубер 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
3 (з)   Жерар Пике
18 (з)   Жорди Альба 78'
12 (з)   Альваро Одриосола 70' 29'
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
6 (п)   Андрес Иньеста 55'
8 (п)    Коке
10 (п)   Тьяго Алькантара
21 (п)   Давид Сильва 60' 60'
17 (н)   Яго Аспас 46'
19 (н)   Диего Коста 60' 60'
1 (в)   Ян Зоммер
22 (з)   Фабиан Шёр 46' 46' 46'
5 (з)   Мануэль Аканджи
13 (з)   Рикардо Родригес 78' 62'
2 (з)   Штефан Лихтштайнер 63' 63'
11 (п)   Валон Бехрами 63' 63'
17 (п)   Денис Закария
15 (п)   Блерим Джемаили 46' 46' 46'
14 (п)   Стивен Цубер 89'
23 (п)   Шердан Шакири
9 (н)   Харис Сеферович 46' 46' 46'
Запасной состав
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Пепе Рейна
4 (з)   Хосе Игнасио 70'
16 (з)   Начо Монреаль 78'
26 (з)   Ерай Альварес
24 (з)   Хесус Вальехо
7 (п)    Сауль 55' 57'
20 (п)   Марко Асенсио 60' 60'
25 (п)   Родриго Эрнандес
11 (н)   Лукас Васкес 46'
9 (н)    Родриго
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Роман Бюрки
20 (з)   Йохан Джуру 46' 46' 46'
6 (з)   Михаэль Ланг 63' 63'
3 (з)   Жак Франсуа 78'
4 (з)   Нико Эльведи
16 (п)   Желсон Фернандеш
26 (п)   Эдмилсон Фернандеш
8 (п)   Ремо Фройлер
7 (н)   Брил Эмболо
19 (н)   Йосип Дрмич
18 (н)   Марио Гавранович
Удары
83%
По воротам: 15
В створ: 5
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 3
  • 12
Удары
17%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 11
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Трансляция
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'90+3
Матч завершён! Сборные Швейцарии и Испании не выявили победителя. Испания мощно сыграла в первом тайме, но во второй половине встречи упустила добытое ранее преимущество в один гол. Стоит отметить, что испанцы имели проблемы в нападении после перерыва, когда Хулен Лопетеги приступил к ротации состава.
'90+2
Начо после розыгрыша углового ударил головой рядом со штангой!
'90+1
В последний момент швейцарский защитник помешал Родриго нанести удар из пределов штрафной!
'90+1
Начо опасно пробил с края чужой штрафной, чуть не закрутив мяч в дальнюю девятку!
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'89
Цубер сыграл локтем в верховой борьбе, получив жёлтую карточку.
'88
Марко Асенсио выпустил мяч в аут, показывая чудеса дриблинга под двойной опекой.
'86
Шакири загубил перспективную атаку Швейцарии, выбрав ошибочное решение у края чужой штрафной.
'84
Тьяго Алькантара классно развернулся перед чужой штрафной и решил сыграть налево, но этот пас был перехвачен.
'81
Подача Лукаса Васкеса была легко заблокирована. В концовке матча даже у испанцев потерялась игра в нападении.
'78
Монреаль появился в обороне Испании.
'78
Жорди Альбу решили поберечь.
'78
Мубандже освежил фланг обороны.
'78
Родригес ушёл.
'77
Лукас Васкес решил не идти в дриблинг, сделав навес, которому не хватило точности.
'76
Эмболо не зацепился за мяч на фланге, после чего сфолил на сопернике.
'74
Активный Марко Асенсио не смог обыграть двух соперников на фланге.
'72
Родриго не смог зацепиться за заброс от Марко Асенсио.
'70
Начо вышел на край обороны.
'70
Одриосола покинул поле.
'70
Марко Асенсио вернулся в оборону и перехватил обостряющий пас соперника!
'68
Взвинтили темп испанцы, быстро отбирая мяч у соперника на чужой половине поля. Но пока швейцарцы удачно играют в обороне.
'66
Одриосола забежал в небольшой офсайд.
'65
Жорди Альба отметился опасным прострелом, но Марко Асенсио проскочил мимо мяча, а Лукас Васкес не смог его обработать, пребывая без опеки на дальнем краю штрафной.
'63
Желсон Фернандеш и Ланг вышли.
'63
Бехрами и Лихтштайнера заменили.
'62
ГОЛ! Родригес сравнял счёт! Эмболо сыграл на край штрафной на Лихтштайнера, у которого получился хороший обводящий удар в дальний угол, де Хеа дотянулся, но отбил мяч в сторону на набежавшего Родригеса!
'60
Родриго и Марко Асенсио вышли.
'60
Диего Коста и Давид Сильва ушли с поля.
'59
Жорди Альба неплохо пробил с лёта, но попасть в створ защитнику «Барсы» не удалось.
'57
Сауль сбил Шакири, получив за жёсткий подкат предупреждение.
'55
Сауль вышел.
'55
Иньеста ушёл.
'53
Иньеста не попал в створ, нанося удар из пределов штрафной Швейцарии!
'52
Диего Коста забежал в положение вне игры, открываясь на заброс Иньесты.
'51
Лукас Васкес помешал Диего Косте выйти на отличную позицию.
'48
Иньеста получил повреждение в стыке с Закария.
'46
Джуру, Эмболо и Дрмич вышли.
'46
Шёр, Джемаили и Сеферович не вышли на второй тайм.
'46
Зоммер вовремя выбежал из ворот и перехватил передачу, на которую выскакивал Диего Коста.
'46
Лукас Васкес вышел на правый край атаки.
'46
Аспаса заменили в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Испанцы здорово сыграли в первой половине, полностью переиграв швейцарцев. Гости порой убегали в перспективные контратаки, но в целом играла только Испания. Перерыв.
'45
Пике застрял в чужой штрафной после розыгрыша углового, который оказался неудачным, а при отходе назад отметился фолом.
'43
Аспас не понял забегание Давида Сильвы, сделав пас в ноги защитнику.
'41
Зоммер справился с обводящим ударом Иньесты.
'40
Диего Коста выиграл позицию после навеса с углового, но не смог нормально пробить головой.
'38
Алькантара пошёл в активный прессинг, нарушив при этом правила.
'37
Бехрами на опыте подставился под фол, находясь в сложной ситуации.
'35
Жорди Альба опередил Шакири на фланге после заброса Лихтштайнера. Только по правой бровке стараются атаковать гости.
'33
Шакири подключил по краю штрафной Лихтштайнера, а тот опасно прострелил во вратарскую де Хеа, где никого не оказалось!
'31
Продолжают испанцы владеть инициативой. Сборная Швейцарии всей командой отошла на свою половину поля.
'29
ГОЛ! Одриосола вывел Испанию вперёд! Швейцарцы проиграли подбор перед своей штрафной, не успев помешать Одриосоле нанести коварный удар с лёта. Красивый получился гол.
'27
Аспиликуэта опередил Джемаили после прострела Сеферовича. Пока гости не могут воспользоваться свободными зонами.
'25
Иньесте помешали разыграть комбинацию на краю штрафной Швейцарии.
'23
Отличная скоростная атака получилась у гостей! Лихтштайнер сделал подачу, которая была отражена на Джемаили, а полузащитник итальянской «Болоньи» пробил с лёта чуть выше перекладины!
'21
Диего Коста скинул мяч на Иньесту, который опасно пробил рядом с дальней штангой! Повезло Швейцарии.
'19
Одриосола опередил Родригеса на фланге и выбил мяч в аут.
'18
Жорди Альба нарвался на фол недалеко от чужой штрафной.
'16
Де Хеа легко словил мяч после подачи Родригеса.
'15
Шакири подхватил мяч на линии штрафной после прострела Родригеса и попытался пробить, попав в соперника!
'13
Аспиликуэта грубо сбил соперника, но арбитр решил не давать жёлтую карточку за такой фол.
'12
Аспас выскочил на заброс Жорди Альбы и заработал угловой.
'9
Испанцы долго разыгрывали мяч в центре поля, нарвавшись на плотный прессинг и чудом заработав аут.
'7
Сеферович выскочил на прострел и пробил в дальний угол, который успел прикрыть де Хеа. Этот удар был не засчитан из-за офсайда.
'5
Коке нарушил правила на чужой половине поля.
'4
Пике легко справился с обычным навесом швейцарцев.
'2
Зоммер спас Швейцарию! Иньеста ворвался в штрафную и сделал прострел, который привёл к удару Коке, после рикошета мячом завладел Алькантара, чей мощный выстрел был с трудом отражён усилиями голкипера!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Швейцария. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.