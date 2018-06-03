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Футбол. Украина громит Албанию. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Албания — Украина

Сборная Албании по футболу встречается с национальной командой Украины в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи 1  |   03 июня 17:00   |  2 тайм
Албания
0:3
Украина
0:3
Стадион «», | Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Леньяни 46'
Роши 46'
Коноплянка 31'
Ярмоленко 35'
Ярмоленко 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Этрит Бериша
5 (з)   Фредерик Весели
15 (з)   Мергим Маврай
4 (з)   Эльсеид Хюсай
6 (з)   Берат Джимсити
3 (з)   Эрмир Леньяни 46' 46'
14 (п)   Эмануэле Ндой
21 (п)   Одисе Роши 46' 46'
13 (п)   Сабьен Лилай 65'
20 (п)   Юльбер Рамадани 26'
9 (н)   Рею Манай 58'
33 (в)   Андрей Лунин
14 (з)   Эдуард Соболь
2 (з)   Богдан Бутко 82'
5 (з)   Никита Бурда
28 (з)   Сергей Кривцов
10 (п)   Евгений Коноплянка 31'
8 (п)   Руслан Малиновский 71'
17 (п)   Александр Зинченко 70'
11 (п)    Марлос 57'
7 (п)   Андрей Ярмоленко 35' 45'
41 (н)   Артём Беседин 46'
Запасной состав
12 (в)   Албан Ходжа
23 (в)   Гентьян Сельмани
17 (з)   Хисен Мемолла 46' 46'
18 (з)   Арлинд Айети 65'
8 (з)   Bujar Lika
22 (п)   Камер Кака 26'
7 (п)   Энис Гавазай
19 (н)   Беким Балай
16 (н)   Сокол Чикалеши 58'
11 (н)   Синдрит Гури
24 (н)   Кристаль Абазай
1 (в)   Денис Бойко
19 (з)   Павел Лукьянчук
18 (з)   Артём Шабанов
4 (з)   Николай Матвиенко
40 (п)   Николай Шапаренко 57'
16 (п)   Сергей Сидорчук 70'
22 (п)   Виктор Коваленко 71'
20 (п)   Александр Караваев 82'
9 (н)   Евгений Селезнёв 46'
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Трансляция
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'85
Караваев в простой ситуации не смог остановить диагональный пас Коваленко.
'84
Ярмоленко сбили вблизи линии штрафной сборной Албании.
'83
Бериша с трудом отразил мяч после выстрела Коноплянки со штрафного!
'82
Караваев вышел на край обороны.
'82
Бутко ушёл.
'81
Бурда сделал слишком слабый пас назад, что чуть не привело к опасному стыку Лунина с нападающим Албании.
'79
Ярмоленко подставился под толчок Маврая. Упал темп матча.
'78
Балай не смог зацепиться за простую передачу через центр.
'76
Селезнёв не добрался до навеса Коноплянки, после чего Коваленко нарушением сорвал возможную контратаку.
'73
Бутко выскочил на классный пас Ярмоленко и прострелил на свободного Коваленко, который затянул с ударом, чего хватило соперникам для того, чтобы накрыть Виктора.
'71
Сидорчук и Коваленко вышли.
'71
Зинченко и Малиновского заменили.
'69
Чикалеши забрался в офсайд, убегая на свидание с Луниным.
'68
Не засчитан гол Селезнёва! После прострела Коноплянки мяч был срезан на дальнюю штангу, откуда Селезнёв легко расстрелял ворота, но из положения вне игры.
'66
Ярмоленко выскочил на проникающий пас из явного положения вне игры.
'65
Айети включился в игру.
'65
Лилай ушёл.
'63
Коноплянка неожиданно завладел мячом на краю штрафной Албании и пробил в подоспевшего защитника!
'60
Чикалеши забрался в положение вне игры.
'58
Чикалеши вышел.
'58
Манай заменён.
'58
Лилай забрал мяч у Шапаренко и опасно пробил с линии штрафной, но мяч полетел мимо створа.
'57
Шапаренко вышел.
'57
Марлос ушёл.
'56
Бутко получил повреждение после подката Ндоя.
'55
Хюсай поддержал атаку справа, сделав неудачный навес.
'54
Бурда перехватил прострел соперника, сыграв на отбой. Инициатива перешла к Албании.
'52
Селезнёв! Отличную скидку на Евгения сделал Ярмоленко, но экс-форвард «Шахтёра» и «Днепра» не попал в створ ударом с лёта!
'50
Малиновский оказался у края чужой штрафной, сделав плохую подачу, мяч улетел за лицевую.
'47
Ндой зацепился за мяч в штрафной Украины, ушёл от опекунов и пробил рядом со штангой!
'46
Мемолла и Балай вышли.
'46
Роши и Леньяни не вышли на второй тайм.
'46
Селезнёв в игре.
'46
Беседина заменили в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Сборная Албании не смогла продемонстрировать свой уровень на фоне команды из Украины. Коллектив Андрея Шевченко регулярно проходил оборону албанцев, что в итоге вылилось в забитые мячи. При счёте 3:0 второй тайм превращается в сущую формальность. Смогут ли албанцы отыграть хотя бы часть преимущества Украины? Перерыв.
'45+1
ГОЛ! Албанцы уже мысленно находились в раздевалке, получив третий гол! Марлос после быстрого розыгрыша стандарта забросил мяч на Малиновского, а Руслан решил сделать скидку на Ярмоленко, который легко пробил в ближний угол практически пустых ворот!
'44
Беседин слишком далеко отпустил от себя мяч, разыгрывая стеночку с Малиновским.
'42
Хюсай в последний момент перехватил проникающий пас, который выводил Коноплянку и Ярмоленко на свидание с Беришей!
'39
Беседин немного не успел за проникающим пасом Марлоса.
'38
Роши обыграл Соболя, а затем эффектно прошёл Зинченко, после чего последовал слишком простой удар с лёта, Лунин справился.
'36
ГОЛ! Второй гол вновь на счету парочки Ярмоленко Коноплянка! Теперь уже Евгений протащил мяч к штрафной и сыграл на Андрея, который легко ушёл от двух защитников и расстрелял ворота потерянного Бериши.
'34
Стенка заблокировала топорный удар Маная со штрафного.
'33
Бурда откровенно подножкой остановил прорыв Маная через центр.
'31
ГОЛ! Украина впереди после гола Коноплянки! Марлос через центр сыграл на Ярмоленко, а Андрей ушёл от подката защитника и отыграл на свободного на краю штрафной Коноплянку, который здорово пробил в ближний угол!
'29
Роши отобрал мяч на чужой половине поля и сыграл на Маная, которому помешали выйти на ударную позицию.
'28
Кака не смог сделать качественный навес, находясь под опекой Соболя.
'26
Кака вышел.
'26
Рамадани пришлось заменить.
'24
Марай наступил на ногу Соболю. Вновь арбитр вынужден приостановить встречу из-за травмы.
'22
Рамадани попросил медицинскую помощь. Арбитр взял паузу.
'20
Роши в безобидной ситуации зацепил лицо Малиновского, арбитр решил зафиксировать фол.
'19
Марлос сыграл в штрафную на Ярмоленко, который сразу же пробил мимо цели! Выглядело эффектно, но попасть в створ не получилось.
'17
Арбитр не среагировал на падение Малиновского перед штрафной Албании.
'16
Коноплянка ворвался в штрафную и вышел на ударную позицию, однако дальнейший выстрел Евгения был блокирован!
'14
Ярмоленко зацепился за мяч у лицевой и подрезал его на дальнюю штангу, куда никто из партнёров не забежал.
'13
Лунин отразил неплохой дальний удар Лилая!
'11
Маврай отметился неточным ударом головой после навеса с углового.
'11
Бурда подстраховал провалившегося Соболя, обокрав Роши уже на краю своей штрафной.
'9
Лунин здорово сыграл на опережение, выбежав к краю своей штрафной.
'8
Хюсай спас Албанию! Марлос и Ярмоленко прорвали оборону номинальных хозяев, выстрел натурализованного бразильца был блокирован, а дальнейшее добивание Ярмоленко было отражено усилиями стоящего на линии ворот Хюсая!
'6
Леньяни выскочил на заброс и из отличной позиции не попал в дальний угол!
'6
Роши не смог зацепиться за передачу Хюсая, угодив под опеку Соболя.
'4
Бурда забежал на подачу с фланга и головой пробил рядом со штангой!
'3
Ярмоленко прорвался справа к лицевой, сумев заработать право на угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Албания — Украина. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.