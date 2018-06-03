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Трансляция
С конца
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'87
'85
Бразильцы заработали стандарт в 25 метрах от ворот. Неймар со штрафного пробил поверх стенки — мяч прошёл в метре от штанги.
'83
'83
'82
'82
'81
'81
'80
Пошли последние десять минут встречи. Посмотрим, удастся ли хорватам добавить в активности в концовке.
'78
'75
Виллиан получил передачу на подступах к штрафной, но его удар был заблокирован.
'73
Бразильцы больше владеют мячом — 64% на 36%, и чаще бьют по воротам — 9:3.
'71
Бразильцы продолжают уверенно контролировать ход встречи. Перестал держаться мяч у хорватов.
'69
'67
Брозович сместился на левый край и прострелил во вратарскую! Маркиньос в подкате перевёл мяч на угловой.
'65
'65
'64
'64
'63
Много остановок во втором тайме. Не хватает остроты командам в атаке, мало ударов.
'61
'61
'60
'60
'60
'60
'58
'58
'56
Неймар! Из угла штрафной пробил на исполнение в верхний угол — Субашич уверенно забрал мяч.
'54
Ловрен проиграл позицию и подтолкнул в спину Виллиана. Арбитр всё видел и назначил штрафной.
'52
'52
'51
Марсело! Подобрал отскок возле чужой штрафной и хлёстко пробил с 25 метров — мяч прошёл рядом со штангой!
'50
Ловрен прервал прострельную передачу Виллиана и вынес мяч на угловой.
'48
Бразильцы забрали мяч и неспешно перекатывают его в центре поля.
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45+2
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Равная игра идёт, темп невысокий. Бразильцы владели территорией, но голевых моментов было немного. Ждём более активной игры после перерыва.
'45+1
Алисон далеко выбежал за пределы штрафной и столкнулся с Ребичем. Ещё одна пауза возникла.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Жезус получил передачу на подступах к штрафной, но арбитр усмотрел офсайд у бразильца.
'42
Много стычек стало под занавес тайма. Вот сейчас Вида лежит на газоне и держится за лицо.
'40
'38
'37
Бразильцы больше владеют мячом, но моментов по-прежнему немного. Мало ударов.
'35
Бразильцы уверенно справились с высоченным навесом Модрича со штрафного.
'33
Паулиньо ворвался в свободную зону и прострелил вдоль ворот! Мяч после рикошета пришёл в руки Субашичу.
'31
Виллиан сделал передачу к штрафной, Паулиньо развернулся, пробил по центру и попал в спину защитнику.
'29
Виллиан ворвался в штрафную, убрал защитника и прострелил вдоль ворот! Ловрен вынес мяч в сторону.
'27
Перишич на фланге накрутил соперника и навесил на дальний угол вратарской! Марсело помешал Крамаричу пробить по воротам.
'25
По владению мячом преимущество у Бразилии — 67% на 33%.
'23
Коутиньо! Собрал на себя двух соперников, сместился к центру и с радиуса штрафной послал мяч намного выше цели.
'21
Бразильцы организовали атаку по центру. Коутиньо пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну!
'19
Ловрен не успел к мячу и снёс Паулиньо, сорвав перспективную атаку бразильцев.
'17
Марсело вырезал длинную диагональ на правый край, но Виллиан поторопился и залез в офсайд.
'15
Модрич перехватил передачу Миранды и сделал пас на ход Крамаричу! Хорват пробил с радиуса штрафной — Алисон среагировал!
'13
'12
Момент у Хорватии! Ловрен выиграл борьбу в воздухе и пробил головой с центра штрафной — мяч прошёл рядом со штангой!
'10
Модрич из глубины сделал заброс в центр штрафной, но Тьяго Силва выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'8
Крамарич получил передачу на ход, ворвался в штрафную, но не сумел на дриблинге пройти Миранду.
'6
Невысокий темп на первых минутах, борьба идёт преимущественно в центре поля.
'4
Алисон попал под прессинг хорватов, выбив мяч в аут.
'3
Фернандиньо отметился нарушением, грубо вступив в отбор.
'2
Чорлука помешал Жезусу зацепиться за длинную передачу Марсело.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бразилия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.