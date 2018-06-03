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Бразилия Хорватия

Футбол. Бразилия обыгрывает Хорватию. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Бразилия — Хорватия

Сборная Бразилии встречается в товарищеском матче с командой Хорватии на английском стадионе «Энфилд». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи 1  |   03 июня 17:00   |  2 тайм
Бразилия
1:0
Хорватия
1:0
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Фернандиньо 40'
Марсело 60'
Жезус 60'
Неймар 69'
Виллиан 82'
Коутиньо 82'
Крамарич 13'
Перишич 38'
Ракитич 78'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
14 (з)    Данило
12 (з)    Марсело 60' 60'
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Жоао Миранда 65'
5 (п)    Каземиро
15 (п)    Паулиньо
17 (п)    Фернандиньо 46' 40'
19 (п)    Виллиан 82' 82'
11 (п)   Филиппе Коутиньо 82' 82'
9 (н)   Габриэл Жезус 60' 60'
23 (в)   Даниэль Субашич
2 (з)   Шиме Врсалько 87'
21 (з)   Домагой Вида
6 (з)   Деян Ловрен
5 (з)   Ведран Чорлука 52'
7 (п)   Иван Ракитич 83' 78'
19 (п)   Милан Бадель 61'
10 (п)   Лука Модрич 58'
4 (п)   Иван Перишич 38'
18 (н)   Анте Ребич 64'
9 (н)   Андрей Крамарич 13'
Запасной состав
16 (в)   Рамос Кассио
23 (в)   Эдерсон Мораес
6 (з)   Филипе Луис 60' 60'
13 (з)    Маркиньос 65'
4 (з)   Педро Жеромел
22 (з)   Лемос Консерва
18 (п)    Фред 82' 82'
7 (п)   Дуглас Коста
10 (н)    Неймар 46' 69'
20 (н)   Роберто Фирмино
21 (н)    Тайсон
12 (в)   Ловре Калинич
24 (з)   Дуйе Чалета-Цар 52'
13 (з)   Тин Едвай 87'
3 (з)   Иван Стринич
15 (з)   Матей Митрович
22 (з)   Йосип Пиварич
8 (п)   Матео Ковачич 58'
11 (п)   Марсело Брозович 61'
14 (п)   Филип Брадарич 83'
20 (н)   Марко Пьяца 64'
16 (н)   Никола Калинич
17 (н)   Марио Манджукич
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Трансляция
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'87
Врсалько покинул поле.
'85
Бразильцы заработали стандарт в 25 метрах от ворот. Неймар со штрафного пробил поверх стенки — мяч прошёл в метре от штанги.
'83
Брадарич вышел вместо Ракитича.
'83
Замена у Хорватии.
'82
Тайсон появился на поле.
'82
Виллиан заменён.
'81
Фред в игре.
'81
Коутиньо под аплодисменты болельщиков покинул поле.
'80
Пошли последние десять минут встречи. Посмотрим, удастся ли хорватам добавить в активности в концовке.
'78
Ракитич в центре поля в подкате снёс Коутиньо. Жёлтая карточка.
'75
Виллиан получил передачу на подступах к штрафной, но его удар был заблокирован.
'73
Бразильцы больше владеют мячом — 64% на 36%, и чаще бьют по воротам — 9:3.
'71
Бразильцы продолжают уверенно контролировать ход встречи. Перестал держаться мяч у хорватов.
'69
ГОЛ! Шикарно сыграли бразильцы. Коутиньо дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Неймару, который финтами раскидал двух соперников и вколотил мяч под перекладину!
'67
Брозович сместился на левый край и прострелил во вратарскую! Маркиньос в подкате перевёл мяч на угловой.
'65
Маркиньос в игре.
'65
Миранда заменён.
'64
Пьяца вышел вместо Ребича.
'64
Ещё одна замена у хорватов.
'63
Много остановок во втором тайме. Не хватает остроты командам в атаке, мало ударов.
'61
Брозович вошёл в игру.
'61
Бадель заменён у Хорватии.
'60
Фирмино в игре.
'60
Жезус заменён.
'60
Филипе Луис вышел вместо Марсело.
'60
Двойная замена у Бразилии.
'58
Ковачич вышел вместо Модрича.
'58
Вторая замена у Хорватии.
'56
Неймар! Из угла штрафной пробил на исполнение в верхний угол — Субашич уверенно забрал мяч.
'54
Ловрен проиграл позицию и подтолкнул в спину Виллиана. Арбитр всё видел и назначил штрафной.
'52
Чалета-Цар вошёл в игру.
'52
Чорлука заменён у Хорватии.
'51
Марсело! Подобрал отскок возле чужой штрафной и хлёстко пробил с 25 метров — мяч прошёл рядом со штангой!
'50
Ловрен прервал прострельную передачу Виллиана и вынес мяч на угловой.
'48
Бразильцы забрали мяч и неспешно перекатывают его в центре поля.
'46
Начался второй тайм!
'46
Неймар вышел вместо Фернандиньо.
'46
Замена в перерыве произошла у Бразилии.
'45+2
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Равная игра идёт, темп невысокий. Бразильцы владели территорией, но голевых моментов было немного. Ждём более активной игры после перерыва.
'45+1
Алисон далеко выбежал за пределы штрафной и столкнулся с Ребичем. Ещё одна пауза возникла.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Жезус получил передачу на подступах к штрафной, но арбитр усмотрел офсайд у бразильца.
'42
Много стычек стало под занавес тайма. Вот сейчас Вида лежит на газоне и держится за лицо.
'40
Фернандиньо тянулся к мячу ногой и ударил Врасалько. Жёлтая карточка.
'38
Перишич ударил по ноге Жезуса и получил «горчичник».
'37
Бразильцы больше владеют мячом, но моментов по-прежнему немного. Мало ударов.
'35
Бразильцы уверенно справились с высоченным навесом Модрича со штрафного.
'33
Паулиньо ворвался в свободную зону и прострелил вдоль ворот! Мяч после рикошета пришёл в руки Субашичу.
'31
Виллиан сделал передачу к штрафной, Паулиньо развернулся, пробил по центру и попал в спину защитнику.
'29
Виллиан ворвался в штрафную, убрал защитника и прострелил вдоль ворот! Ловрен вынес мяч в сторону.
'27
Перишич на фланге накрутил соперника и навесил на дальний угол вратарской! Марсело помешал Крамаричу пробить по воротам.
'25
По владению мячом преимущество у Бразилии — 67% на 33%.
'23
Коутиньо! Собрал на себя двух соперников, сместился к центру и с радиуса штрафной послал мяч намного выше цели.
'21
Бразильцы организовали атаку по центру. Коутиньо пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну!
'19
Ловрен не успел к мячу и снёс Паулиньо, сорвав перспективную атаку бразильцев.
'17
Марсело вырезал длинную диагональ на правый край, но Виллиан поторопился и залез в офсайд.
'15
Модрич перехватил передачу Миранды и сделал пас на ход Крамаричу! Хорват пробил с радиуса штрафной — Алисон среагировал!
'13
Крамарич в подкате влетел в колено Тьяго Силве — пауза в игре возникла. Хорват получил жёлтую карточку.
'12
Момент у Хорватии! Ловрен выиграл борьбу в воздухе и пробил головой с центра штрафной — мяч прошёл рядом со штангой!
'10
Модрич из глубины сделал заброс в центр штрафной, но Тьяго Силва выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'8
Крамарич получил передачу на ход, ворвался в штрафную, но не сумел на дриблинге пройти Миранду.
'6
Невысокий темп на первых минутах, борьба идёт преимущественно в центре поля.
'4
Алисон попал под прессинг хорватов, выбив мяч в аут.
'3
Фернандиньо отметился нарушением, грубо вступив в отбор.
'2
Чорлука помешал Жезусу зацепиться за длинную передачу Марсело.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бразилия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.