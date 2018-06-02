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Трансляция
С конца
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'88
Карвалью помешал Янузаю нанести удар из пределов штрафной.
'87
'87
'86
Бентеке подыграл себе рукой, цепляясь за мяч в штрафной Португалии.
'85
Португальцы большими силами отошли на свою половину поля, пытаясь отбиться от предполагаемого штурма Бельгии.
'82
Де Брёйне заблокировал подачу Куарежмы, португальцы заработали лишь аут.
'81
Геррейро в попытке прервать подачу соперника срезал мяч в свои ворота, но на месте оказался Бету.
'80
'80
'78
'78
'77
Геррейро не ускорился на, как оказалось, слишком сильную диагональную передачу.
'74
У Бентеке не получился удар головой после хорошего навеса Бояты.
'73
Седрик срубил соперника на фланге и сам же получил повреждение.
'72
'72
'71
Бентеке не подстроился под подачу Шадли.
'69
Карвалью оказался без опеки перед штрафной Бельгии и решился на удар, но получилось неточно.
'67
Вертонген опасно сыграл против Бернарду, пойдя против полузащитника «Сити» прямой ногой.
'65
Куарежма выскочил на проникающий пас из положения вне игры, после чего наступил на руку Куртуа.
'64
Азар сыграл направо на Менье, который с края штрафной нанёс опасный удар, но Бету сыграл на высочайшем уровне, отразив мяч на угловой!
'63
'63
'62
Мартинш открылся в штрафной на прострел Гуэдеша и с ходу пробил над воротами!
'61
Команды продолжают играть в среднем темпе, выискивая брешь в обороне друг друга.
'59
Дальний выстрел Геррейро был блокирован корпусом Янузая!
'57
Моутинью после розыгрыша углового сделал хороший навес, который легко забрал Куртуа.
'55
'55
'55
Бету отразил опаснейший удар Вертонгена с линии штрафной! Мяч летел в дальнюю девятку, но голкипер Португалии совершил классное спасение!
'54
'52
Феллайни догнал Мартинша и нарушением сорвал контратаку Португалии.
'51
Де Брёйне сбили перед штрафной Португалии. Отличная возможность для прямого удара.
'50
Менье подключился к атаке, сделав очередной плохой навес. Сборная Бельгии пока далеко от того, чтобы забить гол.
'48
Шадли выскочил на проникающий пас из положения вне игры.
'47
Алдервейрелд отметился нарушением в силовой борьбе за подачу с углового.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Бельгия очень уверенно начала, но реализовать свои возможности ей не удалось. Затем инициатива постепенно перешла к португальцам, которые показали отличную командную игру и чудом не открыли счёт. Перерыв.
'45
Гуэдеш опасно пробил издали, мяч прошёл в считанных сантиметрах от дальней штанги!
'44
Мартинш убежал от защитника и с острого угла из пределов штрафной пробил мимо ворот!
'42
Бернарду ворвался в штрафную, классно ударив в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой!
'41
Гуэдеш выпрыгнул на подачу Мартинша и неточно пробил головой.
'40
Менье открылся справа и сделал навес за ворота Бету. Слишком слабо атакуют бельгийцы.
'37
Геррейро резко пробил в дальний угол, заставив Куртуа совершить хороший сейв!
'37
Бету легко забрал высокую подачу Де Брёйне с углового.
'36
Мертенс после стеночки с Азаром ворвался на край чужой штрафной и сделал прострел на дальнюю штангу, но Лукаку открывался на ближнюю.
'34
Бернарду сместился с фланга в центр и нанёс слишком простой удар, Куртуа на месте.
'32
Гуэдеш пострадал в стыке с Карраско. Обошлось без карточки.
'31
Карраско получил мяч на краю чужой штрафной, ушёл от двоих и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны!
'29
Мартинш сыграл на свободного Гуэдеша, однако Гонсалу находился в офсайде.
'28
Бернарду быстро разыграл штрафной пасом на Гуэдеша, но затем полузащитник «Валенсии» ошибся.
'26
Мартинш оказался в положении вне игры, открывшись на пас справа.
'25
Де Брёйне поспешил с длинным пасом на Лукаку, форвард «Юнайтед» оказался не готов к такому решению полузащитника «Сити».
'24
Куртуа пришлось включиться в игру после неплохого дальнего удара Моутинью!
'23
Вертонген перехватил проникающий пас Жоау Мариу.
'21
Гуэдеш не смог дотянуться к мячу после заброса Жоау Мариу.
'19
Жоау Мариу нарвался на отбор, пытаясь выйти на ударную позицию на линии штрафной Бельгии.
'18
Лукаку оказался наглухо закрыт защитником Фонте после неплохого навеса Менье.
'16
Геррейро разыграл стеночку с Гуэдешем, но ответный пас был перехвачен.
'14
Вертонген нарушил правила, пойдя в стык с Бету.
'12
Геррейро получил повреждение при переходе из обороны в атаку. Небольшая пауза в матче.
'11
Азар не смог обработать резкий пас пяткой от Мертенса.
'9
Азар оставил мяч Мертенсу, которому не дали прорваться в штрафную Португалии через центр.
'7
Де Брёйне после розыгрыша углового неточно пробил издали.
'6
Мартинш не смог на скорости обыграть Вертонгена один в один.
'5
Менье подключился к атаке справа, сделав очень плохую подачу.
'4
Азар выпустил мяч за лицевую, пытаясь убежать от двоих соперников по флангу.
'3
Жоау Мариу прострелил на Гуэдеша, который из-за пределов штрафной решил пробить на силу, но получилось выше.
'2
Мертенс сделал опасную подачу на дальнюю штангу, где Пепе успел помешать Лукаку нанести удар!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Португалия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.