Крылья Советов

Первый тайм подошел к концу! «Спартак» ведет в гостях у «Крыльев» со счетом 1:0 благодаря голу Зе Луиша. Красно-белые выигрывают абсолютно заслуженно: они гораздо больше владели мячом и часто доводили атаки до ударов. А вот самарцы смотрятся в нападении довольно сумбурно, почти не бьют, и большинство их атак завершаются в центре поля. Посмотрим, смогут ли «Крылья» собраться во втором тайме. А пока — отдыхать!