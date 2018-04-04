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Крылья Советов Спартак
Зе Луиш радуется забитому мячу РИА Новости
Зе Луиш радуется забитому мячу

Кубок России. «Спартак» обыгрывает «Крылья». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак»

Московский «Спартак» в гостях бьется с самарскими «Крыльями Советов» за выход в полуфинал Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/4 финала  |   04 апреля 17:30   |  2 тайм
Крылья Советов
0:1
Спартак
0:1
Стадион «Металлург», Самара | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Ланин 17'
Зе Луиш 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
14 (в)   Евгений Конюхов
4 (з)   Иван Таранов
3 (з)   Дмитрий Ятченко
90 (з)   Тарас Бурлак
6 (з)   Жозе Надсон
27 (п)   Данил Клёнкин
9 (п)   Алан Чочиев
64 (п)   Олег Ланин 17'
7 (н)   Александр Соболев
10 (н)   Азер Алиев
8 (н)   Сергей Корниленко
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
29 (з)   Илья Кутепов
33 (з)   Никола Максимович
10 (п)   Квинси Промес
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
8 (п)   Денис Глушаков
47 (п)   Роман Зобнин
11 (п)   Лукас Фернандо
9 (н)    Зе 20'
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
28 (в)   Артём Леонов
88 (в)   Виталий Шильников
5 (з)   Али Гаджибеков
42 (з)   Михаил Тихонов
15 (з)   Георгий Зотов
25 (п)   Владислав Кулик
2 (п)   Евгений Башкиров
77 (п)   Святослав Георгиевский
20 (п)   Срджан Мияйлович
22 (н)   Сергей Самодин
32 (в)   Артём Ребров
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
23 (з)   Дмитрий Комбаров
16 (з)   Сальваторе Боккетти
5 (з)   Сердар Таски
18 (п)   Зелимхан Бакаев
30 (п)   Софьян Ханни
19 (п)   Александр Самедов
40 (п)   Артём Тимофеев
99 (н)   Педро Роша
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'49

Чочиев навесил со штрафного, и Корниленко пробил головой, но удар не получился достаточно акцентированным — мяч ускакал куда-то в сторону от правой штанги.

'48

Глушаков сфолил на Кленкине в центре поля. Будет опасное стандартное положение в пользу «Крыльев».

'47

Вошли красно-белые штрафную площадь «Крыльев»: Зобнин отыгрался с Ещенко, но ответная передача защитника «Спартака» в сторону вратарской оказалась неточной.

'46

Начался второй тайм! Не стали команды делать замены, составы прежние.

'45

Первый тайм подошел к концу! «Спартак» ведет в гостях у «Крыльев» со счетом 1:0 благодаря голу Зе Луиша. Красно-белые выигрывают абсолютно заслуженно: они гораздо больше владели мячом и часто доводили атаки до ударов. А вот самарцы смотрятся в нападении довольно сумбурно, почти не бьют, и большинство их атак завершаются в центре поля. Посмотрим, смогут ли «Крылья» собраться во втором тайме. А пока — отдыхать!

'44

«Крылья» решили организовать небольшой навал на ворота соперника, и после передачи Чочиева Корниленко принялся разворачиваться для удара, однако защита «Спартака» оказалась тут как тут и вынесла мяч.

'42

Мяч снова летает над центром поля в обе стороны. Веселая игра пошла под конец тайма.

'40

Ещенко неожиданно подобрал мяч у штрафной «Крыльев» и прокинул себе на ход, чтобы затем сделать прострел, однако немного не рассчитал и упустил снаряд за лицевую.

'38

Опасно! Промес получил мяч от Адриано и мощно пробил по воротам «Крыльев» — правда, получилось практически по центру, и Конюхов отбил снаряд.

'37

«Крыльям» удалась неплохая передача на Кленкина, который ворвался в штрафную «Спартака», но Промес каким-то чудом оказался в нужном месте и отработал в обороне, выбив мяч в аут прямо из-под ноги соперника.

'35

Команды начали играть без центра поля, мяч лихорадочно перемещается из стороны в сторону — и верхом, и низом.

'33

Корниленко боролся с Мельгарехо за мяч, не удержался на ногах и решил напоследок двинуть по ноге сопернику. Арбитр решил не давать желтой.

'31

Опасно! «Крылья» создали свой первый момент в матче! Алиев промчался по левому флангу и прострелил в штрафную «Спартака» на Соболева, который в касание пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и улетел в небеса.

'30

«Спартак» вновь активизировался на острие и время от времени проникает в штрафную «Крыльев», однако начинает мельчить и теряет мяч. Только что Зе Луиш оказался во владениях Конюхова, но решил зачем-то поделиться мячом с Адриано, но один из множества соперников подставил ногу и перехватил снаряд.

'28

«Крылья» допускают детские ошибки при перехода центра поля. Только что неточный пас на ровном месте отправил мяч за боковую. Надо включаться и играть агрессивнее.

'26

Мельгарехо со всей энергией исполняет роль защитника, подкатываясь и выбивая мячи из-под ног соперников. Только что парагваец в очередной раз совершил небольшой тактический фол. Арбитр возвращает мяч «Крыльям», и те продолжают раскатывать снаряд на своей половине поля.

'24

Красно-белые немного успокоились после забитого мяча и позволяют самарцам повладеть снарядом на своей половине поля.

'22

Болельщики «Спартака» на радостях взорвали файеры. Дым обволакивает штрафную понурившихся «Крыльев».

'20

ГООООЛ!!! «Спартак» открывает счет! Зе Луиш получил мяч в штрафной «Крыльев», развернулся и прямо между ног защитнику пробил в левый нижний угол! 0:1!

'19

Мельгарехо выполнил подачу с левого фланга, самарцы отбились. Мяч отскочил к Глушакову, и тот уже готовился исполнить дальний удар, но его накрыл защитник.

'17

Ланин получает желтую карточку за въезд двумя ногами в Максимовича.

'15

«Спартак» продолжает безраздельно владеть мячом. «Крылья» время от времени получают снаряд, но никак не могут довести дело до удара.

'13

Опасно! Промес на скорости ворвался в опустевшую штрафную «Крыльев» и оказался один на один с голкипером! Но Конюхов грамотно бросился к нему в ноги и выбил мяч!

'12

Мельгарехо, играющий вместо травмированного Комбарова на месте левого защитника, выполнил пас верхом в штрафную «Крыльев», но никого из партнеров там не оказалось. Снаряд покинул пределы поля.

'11

Чочиев навесил со «стандарта» на ближнюю штангу, но Максимович выиграл воздух и вынес мяч за пределы штрафного.

'10

Максимович сфолил на Корниленко, позволив самарцам заработать опасный штрафной.

'8

Алан Чочиев получил мяч перед штрафной соперника, но вместо дальнего удара выполнил передачу на Корниленко, который был готов врываться во владения Селихова. Однако пас получился слишком сильным, и мяч ушел за лицевую.

'7

Самарцам удалось, наконец, перехватить мяч в центре поля и соорудить атаку на ворота «Спартака». Правда, ударом этот выпад не завершился: красно-белые успели вернуться в оборону и вынудили соперника отступить.

'6

Соболев накрыл Глушакова при приеме мяча и завалил капитана «Спартака» на газон. Арбитр свистнул фол, и красно-белые вновь завладели снарядом.

'4

Зобнин попытался пробить головой из пределов штрафной «Крыльев» после подачи с левого фланга, но промахнулся мимо мяча.

'3

«Крылья» отразили первый наскок гостей, однако наладить контроль над снарядом не сумели, и вот уже красно-белые развивают очередную долгую атаку.

'2

«Спартак» тут же завладел мячом и начал потихоньку подбираться к чужим воротам. Получается затяжная позиционная атака.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!

17:25

«Спартак» в Кубке еще не встречался с командами Премьер-лиги: в 1/8 финала красно-белые оказались сильнее краснодарской «Кубани» (2:0) из ФНЛ и «Спартака» из Нальчика (5:2), который выступает в третьем по силе дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ).

17:20

На пути к этому четвертьфиналу «Крылья Советов» уже совершили два подвига, выбив на стадии 1/16 финала нынешнего лидера Премьер-лиги московский «Локомотив» (3:2), а в 1/8 — казанский «Рубин» (2:1).

17:15

Стартовый состав «Крыльев»: Конюхов, Ятченко, Таранов, Надсон, Соболев, Корниленко, Чочиев, Алиев, Кленкин, Ланин, Бурлак.

17:10

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Адриано, Зе Луиш.

17:05

Сама встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

17:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва).