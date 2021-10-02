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«Рубин» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» в рамках РПЛ

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Официальный сайт ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» на своем поле потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в столице Татарстана на стадионе «Центральный» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Николай Калинский, уверенно реализовавший пенальти на 61-й минуте игры.

Стоит отметить, что на 49-й минуте у «Рубина» с точки промахнулся грузин Хвича Кварацхелия.

После этой победы подопечные Александра Кержакова набрали 14 очков и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Команда под руководством Леонида Слуцкого тоже имеет в своем активе 14 очков и располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что стали известны стартовые составы московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» на матч десятого тура РПЛ.

Футбол. РПЛ. 10-й тур.

«Рубин» — «Нижний Новгород». — 0:1.

Голы: Калинский, 61 (пен).

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Футбол. Чемпионат России
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