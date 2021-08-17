Тренер вратарей сборной России попросил прощения у голкипера Лунева

Тренер вратарей национальной сборной России Виталий Кафанов высказал свое мнение по поводу выбора голкиперов на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова передает «СЭ».

Специалист отметил, что хотел вызвать на тренировочный сбор Андрея Лунева из леверкузенского «Байера-04», однако не смог этого сделать из-за недостатка игровой практики.

Кафанов признался, что попросил прощения у экс-голуипера петербургского «Зенита».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда Артема Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.