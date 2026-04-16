В МВД рассказали о новой схеме мошенников со старыми объявлениями

Мошенники используют старые объявления своих жертв на онлайн-площадках как крючок для обмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники пишут потенциальной жертве по поводу объявления, которое давно закрыто или неактуально. В беседе человеку отправляется ссылка на якобы активное объявление. Он переходит по ней и попадает на сайт-клон, где ему предлагают авторизоваться.

После этого жертва мошенников рискует потерять учетные данные или доступ к аккаунтам.

16 апреля ГУ МВД по Хабаровскому краю сообщало, что в Хабаровске 35-летний аферист обокрал женщину и пытался сбежать от силовиков, выпрыгнув из окна.

Местная жительница познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Новый знакомый обманул ее на 18 тысяч рублей, обещая несуществующие автозапчасти, и пропал. Оказалось, что ранее судимый за кражи и мошенничество злоумышленник промышлял в краевом центре, не имея работы и регистрации. Он проживал с избранницей, на карту которой жертва и перевела деньги.

Ранее россиянам рассказали, как обезопаситься от мошенников на «Госуслугах».

 
