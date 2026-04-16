Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Австралии предсказали серьезные проблемы с топливом из-за пожара на НПЗ

ВВС: пожар на австралийском НПЗ ударит по топливному рынку страны
Владимир Трефилов/РИА Новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Viva в австралийском Джилонге может негативно сказаться на ситуации в стране, поскольку этот НПЗ обеспечивает 10% общенациональных потребностей в топливе. Об этом сообщает BBC.

Гендиректор Viva Energy Скотт Уайетт подтвердил повреждение двух установок по производству бензина. Обычно НПЗ перерабатывает около 120 тыс. баррелей нефти в сутки, но сейчас объемы выпуска снижены.

Министр энергетики Австралии Крис Боуэн назвал произошедшее «не очень удачным по времени» из-за глобального нефтяного кризиса: цены на дизель в стране уже выросли вдвое, на заправках возник дефицит из-за паники покупателей, а авиакомпании сокращают рейсы из-за удорожания керосина.

«Еще предстоит выяснить масштаб последствий. Сейчас очень ранний этап», — заявил Боуэн в эфире телеканала Nine.

Пожарная служба Виктории (FRV) назвала причиной возгорания стал отказ оборудования, и пообещала тщательное расследование с участием полиции штата. Пожар был локализован в пределах установки MOGAS, где использовался сжиженный газ.

Профессор Сиднейского университета Юань Чен связал инцидент с возрастом инфраструктуры: завод был построен более 70 лет назад. Пожар обнажил зависимость Австралии от импорта топлива, заявил эксперт Хусейн Диа из Технологического университета Суинберна: с 2009 года количество НПЗ в стране сократилось с 8 до 2.

Бывший менеджер по безопасности НПЗ Росс Стидолф спрогнозировал, что сроки восстановления завода могут варьироваться «от недель до месяцев».

Возгорание на предприятии Corio (штат Виктория) началось незадолго до полуночи после серии взрывов и было полностью ликвидировано только к вечеру. Десятки сотрудников, находившихся на объекте, были эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на крупнейшем нефтезаводе США.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!