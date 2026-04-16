Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Дагестане создатель криптопирамиды обманул людей на полмиллиарда рублей и пошел под суд

В Дагестане осудили создателя криптопирамиды
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды в Дагестане. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проект действовал в период с 2019 по 2022 год. По версии следствия, уроженец другого региона вместе с подельниками подавал его как проект, связанный с инвестициями в криптовалюту.

Людям представили новый токен и обещали крупные заработки, но по факту участникам выплачивали деньги только за счет новых вкладчиков.

«В результате преступных действий потерпевшим – жителям Республики Дагестан и других регионов – причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 585 млн. рублей», – сообщается в публикации.

В отношении группы возбудили несколько уголовных дел. Организатора отправили в колонию общего режима на четыре года. Дела подельников рассматриваются в отдельных производствах.

До этого в Ростовской области задержали организатора пирамиды и его подчиненных, которых подозревают в похищении 60 миллионов рублей у вкладчиков. В их отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Россию депортировали участницу аферы на миллиард рублей.

 
Теперь вы знаете
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!