Стало известно, когда США могут начать войну с Кубой

Профессор Хейфец: США могут начать воевать с Кубой только по воле Трампа

У США нет каких-либо оснований для начала вооруженной агрессии против Кубы, однако Штаты могут начать боевые действия по воле президента Дональда Трампа. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец.

«Военная операция на Кубе, если это наземная операция, с моей точки зрения, вызовет большие жертвы среди американских военных, на что Трамп вряд ли может решиться. Есть люди, которые считают, что кубинская армия не окажет серьезного сопротивления», — отметил историк.

По словам Хейфеца, для потенциального проведения бомбардировок Кубы Соединенным Штатам необходимы определенные основания для этого, которые можно изложить в публичном поле. В войне Штатов с Ираном такие основания были найдены Вашингтоном, однако с Кубой ситуация выглядит сложнее, указал он.

«Какие могут быть доводы приведены для применения военной силы на Кубе, кроме воли президента Трампа, я даже представить себе не могу. Куба ни в коей мере не угрожает, не может угрожать Соединенным Штатам Америки ни по своим масштабам, ни по состоянию вооруженных сил, ни по идеологии кубинского руководства. То есть надо очень исхитриться для того, чтобы объяснить это», — подчеркнул профессор.

При этом он отметил, что действительно «Трампу никакие объяснения не нужны» для начала военных действий против той или иной страны.

«Его собственное видение или видение Марка Рубио затмевают глаза [президенту США]», — подытожил он.

Накануне газета USA Today, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что Пентагон проводит секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе.

13 апреля глава Белого дома в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

