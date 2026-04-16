Москвичей предупредили о затяжных дождях и надвигающемся похолодании

В Москве и Московской области начались затяжные дожди, которые принёс каспийский циклон. Осадки будут идти всю неделю, ждать сухую погоду в ближайшие дни не стоит. Более того – вскоре потепление сменит новая волна заморозков, предупредил в беседе с 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Самые сильные дожди уже прошли в предыдущие два дня, поэтому, хотя осадки и сохранятся в ближайшее время, они будут уже не столь интенсивными и останутся в пределах умеренного формата, пообещал синоптик. По его словам, это вполне стандартная для весны погода, а не «тропические ливни», о которых пишут в соцсетях. В то же время Ильин призвал не забывать брать с собой зонт, так как даже прояснения погоды будут недолгими.

Кроме дождей циклон принёс в столичный регион потепление, температура воздуха на этом фоне поднялась местами до +17 градусов. Однако продлится это недолго – к выходным ожидается похолодание, предупредил синоптик. По его словам, температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+14 градусов днём в субботу, в воскресенье ожидается от +5 до +10 градусов.

«В ночь на понедельник — от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами возможны заморозки», — отметил синоптик, добавив, что солнечных и тёплых дней в ближайшее время можно не ждать, так как в этом году в столичном регионе установилась традиционная весна с дождями и температурными качелями.

