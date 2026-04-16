Виктория Боня обвинила Собчак в сборе компромата против нее

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила экс-коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак в сборе компромата против нее.

Боня уверена, что сейчас команда Собчак предлагает большие деньги людям за интервью, которое выставило бы ее в плохом свете. По мнению телеведущей, в ближайшее время в сети появятся «вбросы» и недостоверная информация против нее. Блогерша уверена, что к этому приложит руку Собчак.

«Все твои грязные делишки и истории я уже знаю за версту. Ребят, сейчас мы можем наблюдать, как вполне возможно будет заказываться против меня хейт, какие-то вбросы и т.д. Вот сразу смотрим. Когда мы такие вещи будем видеть, мы сразу будет понимать, кто враг народа. Потому что то, что я сделала – я просто озвучила то, что волнует людей. <…> Живи своей жизнью. Уже успокойся. И не трогай меня. И помни одно, что нашим детям еще жить в этой жизни. И, может быть, даже пересекаться. У тебя растет ребенок. Что ты сеешь для него?» — обратилась к Собчак блогерша.

В апреле Виктория Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Знаменитость высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, упомянула ситуацию с наводнением в Дагестане, проект постановления правительства о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных и массовое изъятие домашнего скота. Кроме того, блогерша пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета.

Ранее Боня призвала пересмотреть приговор бывшего мужа Лерчек.