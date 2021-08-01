Актер Баринов рассказал, почему он не рад победе «Локомотива» над ЦСКА

Актер Валерий Баринов поделился впечатлениями от победы московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

«В связи с последними новостями, я на победу смотрю с грустью. Я не испытал восторга, я испытал удовлетворение. Да, три очка есть и это отлично. Мне игра понравилась. Ребята молодцы, стараются, бегают и пока на них никак не повлиял уход Крыховяка. Но, знаете, непонятно, что будет с этой командой. Если, как говорят, клуб решил устроить распродажу, то как можно болеть за эту команду?» — передает слова Баринова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занял третье место, а также выиграл Кубок России.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала руководство красно-зеленых из-за сообщений о распродаже лидеров клуба.

«Это беспредельная ситуация. То, что они делают, — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом», — заявила Смородская.