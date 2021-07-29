Британский телеведущий о снявшейся с Игр Байлз: ты подвела свою страну

Британский телеведущий Пирс Морган прокомментировал снятие американской гимнастки Симоны Байлз с командного многоборья по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Прости, Симона, но нет ничего героического или храброго в отказе от продолжения борьбы из-за того, что «тебе не весело». Ты подвела своих болельщиков, своих партнерш и свою страну.

Байлз была лидером сборной и должна была подавать пример, но в первом упражнения она допустила грубую ошибку. Симона выглядела недовольной собой, как тогда, когда упала на чемпионате мира. Но вместо того, чтобы собраться и сражаться за золото, как в 2018 году, она сделала то, что меня совершенно ошеломило. Она просто снялась», — приводит слова телеведущего DAILY MAIL.

Ранее гимнастка заявила, что снялась с командных соревнований из-за психологических проблем. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который у нее не получился. У нее была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку среди американских спортсменок — 13,766 балла.

28 июля Федерация спортивной гимнастики США сообщила, что Байлз не сможет выступить и в личном многоборье.