Журналиста удивила резкая реакция Медведева на вопрос о «клейме обманщиков»

Чилийский журналист высказался о конфликте с российским теннисистом Даниилом Медведевым в микст-зоне после победы над итальянцем Фабио Фоньини на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Ранее чилиец спросил спортсмена, чувствуют ли российские атлеты на себе «клеймо обманщиков». В ответ Медведев потребовал отстранить журналиста от работы на Олимпиаде.

«Я спросил, есть ли клеймо на российских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, он просто не понял вопрос», — цитирует чилийского журналиста «Спорт-Экспресс».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.