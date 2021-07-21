Адвокат объяснил, почему избившую сына Стаса Пьехи женщину можно наказать только финансово

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», какого наказания следует добиваться для супруги известного футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирины. Женщина нанесла травмы семилетнему сыну Стаса Пьехи, а также бабушке мальчика, которая вступилась за него.

Певец нанял адвоката и намерен привлечь Безбородову к ответственности.

«В теории возможно лишение свободы до пяти лет, но нужно понимать, что у Безбородовой трое детей, и, скорее всего, она впервые совершила преступление. В этой ситуации однозначно будет условный срок. Реального она не получит в любом случае.

На мой взгляд, чтобы пресечь дальнейшие противоправные действия Безбородовой, нужно добиваться более серьезного наказания именно в финансовом плане.

Для этого надо одновременно с уголовным делом подать ходатайство о признании потерпевших гражданскими истцами и приобщить к материалам дела гражданский иск о взыскании морального и материального вреда, причиненного этим преступлением.

И нужно обосновать этот иск: отметить, что данным преступлением ребенку была причинена серьезная моральная травма и физический вред. Родителям также была причинена моральная травма. Нужно прикрепить соответствующие медицинские документы.

Неизвестно, как травма головы отразится на ребенке, какое влияние это окажет на психику мальчика. Он совсем маленький, и какие могут быть негативные последствия в дальнейшем от этих травм, мы пока не знаем.

Поэтому я считаю, что в финансовом плане Безбородову надо наказать как можно сильнее. Нужно указать значительную сумму иска. Это единственный вариант, на мой взгляд», — отметил Калинов.

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