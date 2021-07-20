Ведущая «Матч ТВ» рассказала об оскорблениях со стороны футболистов сборной России

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова рассказала об оскорблениях в своей адрес со стороны футболистов сборной России.

«Когда мне было 18 лет, я начала работу на «Радио Спорт». Мы с трудом записывали интервью с футболистами. Я была послана Денисовым. Помню это, как сейчас. Также была послана Зыряновым и другими персонажами. Мы встречали сборную в 2008 году с моей коллегой после успешного Евро. Они были в абсолютно неадекватном состоянии и общались очень по-хамски. Я для себя поняла, что у меня с футболом все будет сложно. Денисов сказал прям так: «Иди на <...>». Да, было такое. Аршавин, кстати, тоже послал меня на <...>. И Широков тоже послал.

С Акинфеевым я ни разу не общалась. Игнашевич и Березуцкие — хорошие ребята. Самое смешное, что почти все из них потом приходили к нам на «Матч ТВ», все были экспертами, и когда ты им рассказываешь в гримерке, как они тебя посылали на <...>, то они этого не помнят.

В футболе нет хороших людей? Есть! Я за взрослое поколение — Семак, Смертин, Семшов…» — сказала Тартакова на ютуб-канале «Поз и Кос».

Ранее Роман Широков поделился мнением о противостоянии московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики».